La provincia de Buenos Aires le prohibió a la influencer libertaria Eugenia Rolón tramitar el permiso de conducir luego de que la joven chocará con su vehículo en la localidad balnearia de Mar de Ajó cuando tenía una alta dosis de alcohol en sangre.
DECISIÓN DE PBA
Inhabilitaron para conducir a la influencer libertaria que chocó alcoholizada
El ministerio de Transporte bonaerense resolvió prohibirle de por vida a Eugenia Rolón tramitar el permiso de conducir tras el incidente en la Costa.
Según se informó, el ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci, actuó de manera preventiva y sancionó a la joven, que no podrá obtener el registro en territorio bonaerense.
De acuerdo a la información oficial, la inhabilitación es de por vida, ya que su vencimiento es para el 01/01 de 2099.
Rolón es la pareja de Iñaki Gutiérrez, quien está a cargo de la cuenta de Javier Milei en la red social Tik Tok, y, de acuerdo al test de alcoholemia, tenía 1,89 gr/l de alcohol en sangre cuando chocó contra un poste. Tampoco tenía licencia para conducir.
La medida de Transporte fue a partir de la orden del juzgado de faltas de Dolores que ordenó de forma "urgente" la prohibición preventiva de "otorgamiento y expedición" de la licencia de conducir.
Tal como informó Urgente24, según fuentes policiales, el hecho se produjo antes de las 10:00 del jueves 08/01, en el marco del Operativo Sol que se despliega durante la temporada de verano. Testigos advirtieron que el auto circulaba de manera errática hasta que terminó impactando contra un poste de alumbrado.
El vehículo involucrado es un Honda Fit, que quedó retenido por las autoridades. Tras el incidente, Iñaki Gutiérrez se presentó en el lugar para asistir a su pareja y hacerse cargo de la situación, luego de que el rodado fuera secuestrado.
De acuerdo a la documentación del vehículo, el auto no estaba a nombre de la conductora, sino que pertenecería a un familiar directo de Gutiérrez, quien contaba con la cédula azul habilitante para su uso. El hecho no dejó heridos.
Según informó el canal Crónica, Gutiérrez denunció a Rolón por haberle "robado" el automóvil y manejarlo sin autorización.
Más contenido de Urgente24
Swap, varias dudas y una certeza: "La ganancia de USA es nuestra pérdida"
¿Quién pagó el viaje de Sandra Pettovello a Singapur?
Las convicciones de Milei: Fernando Iglesias, de "pedazo de m..." a embajador
Luis Caputo le cumple a Scott Bessent pero brotan cuestionamientos por la inflación