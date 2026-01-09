Inhabilitaron para conducir a la influencer libertaria que chocó alcoholizada

La medida de Transporte fue a partir de la orden del juzgado de faltas de Dolores que ordenó de forma "urgente" la prohibición preventiva de "otorgamiento y expedición" de la licencia de conducir.

Tal como informó Urgente24, según fuentes policiales, el hecho se produjo antes de las 10:00 del jueves 08/01, en el marco del Operativo Sol que se despliega durante la temporada de verano. Testigos advirtieron que el auto circulaba de manera errática hasta que terminó impactando contra un poste de alumbrado.

iñaki-eugenia Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón. La pareja manejaba las cuentas de la Casa Rosada hasta que una serie de errores los dejó afuera.

El vehículo involucrado es un Honda Fit, que quedó retenido por las autoridades. Tras el incidente, Iñaki Gutiérrez se presentó en el lugar para asistir a su pareja y hacerse cargo de la situación, luego de que el rodado fuera secuestrado.

De acuerdo a la documentación del vehículo, el auto no estaba a nombre de la conductora, sino que pertenecería a un familiar directo de Gutiérrez, quien contaba con la cédula azul habilitante para su uso. El hecho no dejó heridos.

Según informó el canal Crónica, Gutiérrez denunció a Rolón por haberle "robado" el automóvil y manejarlo sin autorización.

Más contenido de Urgente24

Swap, varias dudas y una certeza: "La ganancia de USA es nuestra pérdida"

¿Quién pagó el viaje de Sandra Pettovello a Singapur?

Las convicciones de Milei: Fernando Iglesias, de "pedazo de m..." a embajador

Luis Caputo le cumple a Scott Bessent pero brotan cuestionamientos por la inflación