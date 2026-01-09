¿Quién pagó el viaje de Sandra Pettovello a Singapur?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/2009653227105436077&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/lkTiWerSmO — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) January 9, 2026

No hubo dosificación de la publicación de las numerósas imágenes en el transcurso del viaje, algo llamativo, sino que se postearon de golpe en las redes sociales dle ministerio. Hay postales muy vistosas, como los de las visitas de la ministra al Museo Nacional para experiencia “Singapore Odyssea” y la exposición “Once Upon a Tide”, y a la exposición “Dinosaurs | Extinctions | Us” en el Science Center Singapore (SCS).

No hay comunicación oficial que anticipe el viaje oficial a Singapur, al menos en redes o la página de la cartera. Pero a finales de diciembre el periodista Lucas Tella contó en Radio 10 que Pettovello iba a estar en Singapur entre el 27/12 y el 11/01, pero que sólo tendría actividad oficial los días 2, 3 y 5 del primer mes de 2026.

A partir de ello, la revista Noticias publicó un artículo en que hablaba del "exótico viaje" de Pettovello a Singapur, y aludía a que por tratarse de una visita oficial, todos los gastos correrían por cuenta y orden del estado argentino.

Y además enmarcó el viaje "en un contexto en que el Gobierno nacional modificó su política de viajes para miembros del gabinete, flexibilizando restricciones previas sobre destinos internacionales para ministros durante el año, lo que amplió los posibles itinerarios oficiales y privados al exterior".

En otras palabras, el Gobierno le permite a sus ministros tomarse vacaciones incluso en el exterior.

Pero Pettovello se comunicó con el medio del grupo Perfil para aclarar "ni el traslado ni la estadía de la sra. Ministra representan erogación alguna para el Estado Nacional”, que el viaje no es "exótico" ni que la agenda se haya ceñido sólo a esos 3 días que trascendieron.

Sin embargo, en su aclaración a Noticias, que publicó en la tarde del jueves la cartera de Pettovello, no informó quién se hizo cargo de los gastos.

El diario Clarín informó el 02/01 que Pettovello llegó a Singapur el lunes 29/12, invitada por "organismos internacionales" y que fueron estos mismos los que "costearon" la visita de la ministra. Aunque nada de esto se explica en el comunicado que publicó el ministerio de Capital Humano en el que todas las actividades están relacionadas con el gobierno del país asíático y no con organismos internacionales.

Por ejemplo, hubo reuniones con los ministros de Relaciones Exteriores, de Trabajo y de Desarrollo Social de Singapur; y visitas al Workforce Singapore (WSG), organismo estatal dedicado a fortalecer la empleabilidad y el capital humano, y al Instituto de Educación Técnica.

Por otro lado, llamó la atención que la cartera haya compartido el 02/01 una imagen de la ministra con oficiales y suboficiales de la Policía Federal durante la entrega de nuevas jerarquías. El canal C5N lo presentó como "una perlita" en la que parece que Pettovello estaba en la Argentina cuando para entonces ya estaba en Singapur, mientras en el estudio coqueteaban con la idea de que la amiga de Javier Milei estaba en realidad de paseo.

