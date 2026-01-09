Nuevo repunte de la inflación: Se aceleró en diciembre, tocó el 2,7% y cerró 2025 cerca del 32%

- Restaurantes y hoteles

- Alimentos y bebidas no alcohólicas

- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles

En conjunto, estas divisiones aportaron 1,91 puntos porcentuales a la inflación mensual de CABA.

Inflación

Transporte, el que más influyó

La división Transporte fue la que más aumentó en diciembre, con un alza del 5,5%, y explicó 0,59 puntos porcentuales del índice general.

El incremento estuvo vinculado principalmente a:

- Actualizaciones en los combustibles y lubricantes

- Subas en el boleto de colectivo urbano

- Aumentos en los precios de automóviles y pasajes aéreos

Restaurantes y hoteles también presionaron sobre los precios

El rubro Restaurantes y hoteles registró un incremento del 4,3%, con una incidencia de 0,48 puntos porcentuales en el IPCBA.

El aumento se explicó, en gran medida, por las subas en los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comida.

Alimentos: la carne subió más del 7%

Carne super P.jpg

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,4%, por debajo del nivel general, aunque tuvo una incidencia relevante de 0,42 puntos porcentuales.

Dentro del rubro, se destacaron:

- Carnes y derivados: +7,4%

- Frutas: +3,7%

- Pan y cereales: +2,0%

En contraste, los precios de verduras, tubérculos y legumbres registraron una baja del 5,9%, lo que ayudó a moderar el impacto del rubro alimentos.

Vivienda y servicios, en alza

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles mostró un aumento del 2,1%, con una incidencia de 0,42 puntos porcentuales.

El incremento respondió principalmente a los ajustes en los valores de los alquileres y de los gastos comunes.

Bienes, servicios y precios regulados

En el desglose del índice:

- Bienes: +2,5%

- Servicios: +2,7%

- Precios regulados: +3,2%

- Resto del IPCBA: +2,8%

En tanto, los precios estacionales registraron una baja del 0,5%, aportando una leve desaceleración al índice general.

Subas en los primeros días de enero

Como se mencionó, las consultoras privadas ya anticipan otro repunto para enero dado que algunos alimentos anotaron aumentos de hasta 4% en la primera semana de enero, con panificados, carne, lácteos y verduras al tope de la lista.

Por caso, la consultora Fundación Innovación con Inclusión, que analiza datos en tiempo real, muestra que la primera semana de enero tuvo un salto de 0,7% en la canasta de supermercados, empujada por los alimentos que subieron 0,9%.

"Proyectando el promedio de la variación diaria de los últimos 30 días hacia adelante, la canasta supermercado presentaría un aumento de precios en torno al 3% mensual", advirtió.

Además, sostiene que "desde julio de 2025 que los precios de la canasta supermercado no muestran variaciones negativas" y vienen aumentando a un promedio de 0,7% semanal, "marcando un cambio respecto a la estabilidad previa".

