A Javier Milei, los directivos de Vicuña Corp., y la inversión de US$15.000 millones, les falta un paso clave

Pero, incluso antes, más precisamente en el mes de agosto, la propuesta para extraer metales de la Cordillera de los Andes había sido anunciada por Morea, en el marco de la Conferencia Internacional Argentina Cobre 2025.

Una inversión millonaria

En total, la inversión rondaría los US$15.000 millones, una de las mayores inversiones extranjeras directas de la historia argentina, aunque el número certero se conocerá a lo largo de este año.

En el primer trimestre de 2026, Vicuña presentará un informe técnico donde se definirá cómo funcionará el proyecto, las campañas de perforación, los objetivos, la infraestructura necesaria y otros servicios asociados.

En 2025, las mineras BHP (Australia) y Lundin Mining (Canadá) desembolsaron unos US$400 millones en San Juan, cifra que aproximadamente duplicó lo del año anterior y que en 2026 podría volver a duplicarse.

Los fondos serán destinados a campañas de perforación; trabajos previos necesarios antes de comenzar la pre-construcción, como, por ejemplo, caminos hacia la mina y el campamento-; y la contratación de proveedores, en gran parte locales.

image Junto a Milei en Casa Rosada estuvo el canciller, Pablo Quirno, y por parte de las empresas participaron Jack Lundin, CEO de Lundin Mining; Carlos Ramírez, vicepresidente en BHP de la Joint Venture Vicuña y presidente del Directorio; Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp.; y José Morea, director para Argentina y Chile de Vicuña Corp.

Según se comunicó, "durante el encuentro se destacó la importancia de continuar avanzando con la agenda de reformas para acelerar inversiones de gran escala, con previsibilidad y reglas claras":

Entre ellas está la adaptación de la "Ley de Glaciares", cuya discusión se reactivará en el Congreso a partir de febrero

image

El proyecto de reforma, que ya cuenta con dictamen de comisión en el Senado y se tratará en las sesiones extraordinarias, busca cambiar su enfoque. En lugar de una protección automática, propone que solo se preserven aquellos glaciares y geoformas que actúen fehacientemente como "reservas estratégicas de agua". La determinación de qué áreas cumplen esta función quedaría en manos de las provincias, a través de estudios caso por caso.

Polémica y resistencias

La posible reforma ha generado un fuerte debate y es rechazada por más de 25 organizaciones ambientales, científicas y de derechos humanos, que argumentan, entre otras cosas que:

Debilita estándares de protección : Cambiaría el carácter de "presupuestos mínimos" de la ley, permitiendo que cada provincia defina sus niveles de protección y generando un mosaico de normas desiguales.

Desconoce evidencia científica : El ambiente periglacial, aunque no sea un glaciar visible, cumple una función hídrica clave, especialmente en regiones áridas. Un informe del Instituto Argentino de Nivología (IANIGLA) ya ha alertado sobre el riesgo de proyectos mineros para estas zonas.

Es regresiva y riesgosa: Vulneraría el principio de "no regresión ambiental" y pondría en riesgo reservas de agua dulce estratégicas en un contexto de crisis climática, donde los glaciares ya están retrocediendo aceleradamente.

Desde el sector oficial y minero, se defiende la reforma como una "aclaración" necesaria para brindar certeza jurídica y destrabar inversiones multimillonarias que, sostienen, se realizan con los más altos estándares ambientales.

Pero científicos y organizaciones sociales insisten sobre el riesgo de afectar reservas de agua irremplazables.

En diálogo con la 750, el abogado, exfuncionario de la ONU y asesor de WWF Internacional (una de las mayores organizaciones internacionales de conservación de la naturaleza), Agustín Matteri, sostuvo a propósito de las intenciones del Gobierno de Javier Milei, que "lamentablemente, hoy el sistema económico que regula los precios no tiene en cuenta el capital natural como parte de la economía".

"En el caso del agua, se la toma como una externalidad positiva, es decir, creemos que el agua está ahí y nos tiene que servir y va a estar para siempre. Hoy en día estamos viendo que no va a estar para siempre, sin embargo, el sistema económico responde de esa manera, por eso tenemos este tipo de avances de querer tomarla como un flujo perenne", explicó.

"Necesitamos entender que hasta que el sistema económico no pueda tomar esto como valor que se va a traducir en precios reales necesitamos regulación. Y el caso de la Ley de Glaciares establece los principios, los instrumentos de gestión, un inventario de lo que hay a nivel nacional y permite a las provincias complementarlos porque tienen el dominio originario de los recursos", cerró.

Como sea, el desenlace de este debate, que llegará al Congreso en febrero, definirá no solo el futuro del proyecto Vicuña, sino también el modelo de desarrollo y protección ambiental para la cordillera argentina

