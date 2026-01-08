El ranking volvió a circular y explotó no solo por Hollywood: una influencer argentina de TikTok se metió entre los 100 rostros más bellos del mundo, desacomodando a nombres conocidos como Margot Robbie y Gal Gadot. Con una lista que ya no responde a las reglas de siempre, esta aparición señala un cambio de época y exposición mundial.
ESPEJITO, ESPEJITO...
Ranking mundial: Una argentina fue elegida más linda que Dua Lipa y Margot Robbie
Con 22 años, esta influencer que reina en TikTok se metió en el ranking de las 100 más bellas del planeta, superando a varias artistas reconocidas. ¿Quién es?
Quién es la argentina que sorprendió al mundo (y al país)
El nombre aparece recién avanzado el listado, pero el impacto no depende del puesto sino del contexto. En el lugar 74 del ranking "The 100 Most Beautiful Faces of 2025", elaborado por TC Candler, figura Candela Gallo, influencer nacida en Argentina, de 22 años, con una carrera construida casi por completo en redes sociales.
Candela no viene del cine, no canta, no protagoniza series ni desfiló para grandes casas de moda internacionales. Viene de TikTok, donde suma más de 700 mil seguidores en su cuenta @c4ndel44. Su contenido es simple, cotidiano, reconocible: lip syncs, outfits, pruebas de estilo, videos grabados en su habitación, muchas veces con su gato cruzándose en plano. Nada que parezca pensado para un jurado internacional, y sin embargo funciona.
El ranking de TC Candler (publicado cada año por el crítico de cine estadounidense y difundido oficialmente a través de su canal de YouTube) se arma a partir de votos del público de todo el mundo, recomendaciones y participación de seguidores, algo que explica por qué las redes pesan tanto como la trayectoria artística tradicional.
Ahí aparece uno de los datos que más ruido hace: Candela Gallo quedó mejor posicionada que Gal Gadot (78°), Margot Robbie (83°), Rachel Zegler (84°) y Dua Lipa (100°). No porque sea "más linda" en términos absolutos, sino porque representa mejor el tipo de belleza que hoy circula, se comparte y se legitima en línea. Cercana, replicable, cotidiana, sin el aura inalcanzable de Hollywood.
El ranking revela que ya Hollywood no es dueño de la belleza
En el primer puesto quedó Rosé, integrante del grupo Blackpink, confirmando algo que a esta altura ya no sorprende: el K-pop no domina solo la música, también domina la estética mundial. La cantante surcoreana-neozelandesa superó a la norteamericana Sydney Sweeney (2°) y a la taildandesa Pharita de BabyMonster (3°), en un top 10 donde Asia marca el pulso.
El ranking completo lo deja claro: Hollywood ya no es el único árbitro de la belleza mundial. En los primeros 20 puestos abundan artistas coreanas, tailandesas y japonesas, mientras que las figuras históricas del cine occidental aparecen más abajo o directamente desplazadas.
También figuran nombres como Ana de Armas (12°), Zendaya (23°), Priyanka Chopra (67°) y Sabrina Carpenter (91°), pero ninguna de ellas genera hoy el nivel de identificación directa que producen las influencers nativas de redes, que construyen vínculo diario con su audiencia.
En ese contexto, lo de Candela Gallo es la prueba definitiva de que el centro se corrió, de que hoy una chica argentina, grabando videos desde su cuarto y entendiendo cómo funciona el lenguaje digital, puede hacer que todo el planeta hable de ella sin intermediarios y sin grandes contratos.
No ganó un Oscar ni firmó con una major. Pero logró algo que vale casi lo mismo: estar donde se decide qué se mira, qué se comparte y qué se valida. Y eso, guste o no, dice mucho más del mundo en el que vivimos que de cualquier ranking.
