Ranking mundial: Una argentina fue elegida más linda que Dua Lipa y Margot Robbie

El ranking revela que ya Hollywood no es dueño de la belleza

En el primer puesto quedó Rosé, integrante del grupo Blackpink, confirmando algo que a esta altura ya no sorprende: el K-pop no domina solo la música, también domina la estética mundial. La cantante surcoreana-neozelandesa superó a la norteamericana Sydney Sweeney (2°) y a la taildandesa Pharita de BabyMonster (3°), en un top 10 donde Asia marca el pulso.

image Rosé del grupo de kpop Blackpink lideró el top 10 del ranking, dominado por figuras asiáticas, dejando a Hollywood en segundo plano.

El ranking completo lo deja claro: Hollywood ya no es el único árbitro de la belleza mundial. En los primeros 20 puestos abundan artistas coreanas, tailandesas y japonesas, mientras que las figuras históricas del cine occidental aparecen más abajo o directamente desplazadas.

También figuran nombres como Ana de Armas (12°), Zendaya (23°), Priyanka Chopra (67°) y Sabrina Carpenter (91°), pero ninguna de ellas genera hoy el nivel de identificación directa que producen las influencers nativas de redes, que construyen vínculo diario con su audiencia.

image

En ese contexto, lo de Candela Gallo es la prueba definitiva de que el centro se corrió, de que hoy una chica argentina, grabando videos desde su cuarto y entendiendo cómo funciona el lenguaje digital, puede hacer que todo el planeta hable de ella sin intermediarios y sin grandes contratos.

No ganó un Oscar ni firmó con una major. Pero logró algo que vale casi lo mismo: estar donde se decide qué se mira, qué se comparte y qué se valida. Y eso, guste o no, dice mucho más del mundo en el que vivimos que de cualquier ranking.

