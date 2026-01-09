El fenómeno Faustino Oro expone las deudas del sistema educativo con los talentos excepcionales.

La importancia del acompañamiento familiar en niños prodigio como Faustino Oro

En el marco de la creciente visibilización de menores con talentos excepcionales, resulta clave aportar miradas especializadas que permitan comprender estos fenómenos por fuera del asombro mediático.

La neuropsicóloga Verónica Román explicó que los niños prodigio se enmarcan dentro de las altas capacidades, definidas como un término amplio que “constituyen un pequeño porcentaje de la totalidad de los individuos con altas capacidades” y que su cociente intelectual “es destacable pero no necesariamente extraordinario”.

Asimismo, subrayó la importancia del entorno y acompañamiento familiar durante su desarrollo. “Las altas capacidades son el producto de esta interacción entre los genes y el ambiente”, afirmó, y advirtió que “si no hubiera un ambiente enriquecido o estimulante, el talento solo no se cristaliza”.

En ese sentido, resaltó que es “importantísimo cuidar la estabilidad emocional de estos niños como su entrenamiento técnico”, y que las familias deben “ocupar el rol de andamiaje en el desarrollo de esa inteligencia emocional y el bienestar subjetivo”.

