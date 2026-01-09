Faustino Oro es un niño prodigio, de 12 años, que se convirtió en uno de los mayores referentes del ajedrez argentino. Su caso no es una excepción aislada, sino la punta visible de una realidad más amplia. Desde Urgente24 dialogamos con expertos sobre la problemática de quienes razonan de manera diferente y atraviesan la escolaridad sin ser reconocidos ni acompañados.
NIÑOS PRODIGIO: GENIALIDAD EN RIESGO
El fenómeno Faustino Oro expone las deudas del sistema educativo con los talentos excepcionales
En diálogo con Urgente24, especialistas en educación y neuropsicología analizaron las falencias pedagógicas ante la estelaridad de Faustino Oro.
Héctor Roldán, presidente de Creaidea, una asociación civil sin fines de lucro creada en 2002 para la contención de los infantes intelectualmente dotados y sus familias, reveló que la superdotación intelectual en la infancia alcanza en Argentina aproximadamente al 2% de la población, es decir, “un niño cada dos aulas”. Sin embargo, aclaró que el plan escolar está diseñado para la media y no para quienes piensan y sienten de manera distinta. “No son solo chicos con buenas notas, son chicos con muchísima sensibilidad e intensidad”, afirmó.
La falta de reconocimiento impacta principalmente en el plano emocional. Muchos niños con altas capacidades se sienten incomprendidos, fuera de lugar o incluso etiquetados como problemáticos. “Lo académico no es lo más importante, eso lo pueden adquirir en cualquier lado. Lo fundamental es sostener la autoestima y acompañar su desarrollo emocional”, indicó al destacar la necesidad de que puedan crecer sintiéndose valorados y libres de maximizar su potencial.
Por otro lado, Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires entre 2011 y 2019, también remarcó que el actual sistema educativo argentino “ha regulado al máximo la trayectoria posible" para los alumnos en general, impidiendo que aquellos que tienen capacidades excepcionales avancen a su propio ritmo. “No cuenta con resortes para descubrir y promover estos niños y jóvenes”, explicó. Asimismo, el experto en educación criticó que en el país se tiende a engrandecer a ídolos deportivos como Diego Maradona o Lionel Messi, mientras que se desperdician talentos y recursos en lugar de "impulsar e invertir en tantos que se destacan en las ciencias" y remarcó: "Nuestro sistema no está preparado para cobijar estas diferencias".
La importancia del acompañamiento familiar en niños prodigio como Faustino Oro
En el marco de la creciente visibilización de menores con talentos excepcionales, resulta clave aportar miradas especializadas que permitan comprender estos fenómenos por fuera del asombro mediático.
La neuropsicóloga Verónica Román explicó que los niños prodigio se enmarcan dentro de las altas capacidades, definidas como un término amplio que “constituyen un pequeño porcentaje de la totalidad de los individuos con altas capacidades” y que su cociente intelectual “es destacable pero no necesariamente extraordinario”.
Asimismo, subrayó la importancia del entorno y acompañamiento familiar durante su desarrollo. “Las altas capacidades son el producto de esta interacción entre los genes y el ambiente”, afirmó, y advirtió que “si no hubiera un ambiente enriquecido o estimulante, el talento solo no se cristaliza”.
En ese sentido, resaltó que es “importantísimo cuidar la estabilidad emocional de estos niños como su entrenamiento técnico”, y que las familias deben “ocupar el rol de andamiaje en el desarrollo de esa inteligencia emocional y el bienestar subjetivo”.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
AL/GD: A dónde pueden ir los dólares pagados
Milei avanza con su plan en los Medios Públicos: Hay nueva funcionaria y habrá recorte de personal
La moda de los hongos que preocupa cada vez más a la ciencia
Incendios forestales: El humo de la Patagonia llegó a Buenos Aires y hay alerta del SMN
A pesar del REPO, caen los bonos y el Riesgo País se acerca a los 600 puntos