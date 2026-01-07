Despidos en otra importante multinacional bajo el argumento de la "reestructuración" (y esperan más)

image

La "reestructuración"

"El 3 de noviembre Recursos Humanos nos comunicó la decisión de despedir a 97 compañeros, bajo el argumento de una reestructuración definida por las casas matrices de Brasil, México y Estados Unidos", por lo que también advirtió que la cifra de despedidos podría incrementarse.

Piscopo remarcó que, a pesar de las dificultades edilicias y de la incorporación de maquinaria para la cual la planta no estaba técnicamente preparada, los trabajadores continuaron sosteniendo la producción. "Hasta hace cuatro o cinco meses las ventas eran buenas y en varios sectores se trabajaba con horas extras porque no se llegaba a cubrir la demanda. La única excepción fue el sector de laminados, que terminó cerrando", explicó.

Un dato que da cuenta de la voluntad del gremio es que la Federación Argentina de Trabajadores Químicos y Petroquímicos (FATIQYP), durante el período de conciliación obligatoria, aceptó el retiro voluntario de 45 trabajadores, y justificaron el accionar porque se trataba de personas en su mayoría próximos a jubilarse y como parte de un intento por reubicar personal para garantizar la continuidad productiva.

Sin embargo, la negociación se frustró cuando la empresa exigió mayores niveles de producción con una dotación reducida y sin respetar los tiempos mínimos de capacitación.

"Pretendían que produjéramos más con compañeros que necesitaban al menos dos meses de formación. En esas condiciones, es imposible trabajar", planteó el delegado, que promete pelea total para revertir la situación.

168 conflictos por despidos y suspensiones

El caso de Sealed Air se inscribe en un contexto más amplio de conflictos laborales que atraviesa el país, y especialmente, la provincia de Buenos Aires, que encabeza el ranking nacional con 168 empresas afectadas por despidos, suspensiones, cierres y quiebras entre 2024 y 2025, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Son estallidos que van desde pequeñas y medianas empresas hasta sectores enteros de la industria textil, metalúrgica, alimentaria y automotriz, donde trabajadores han denunciado reducciones de personal, cierres de plantas y ajustes productivos que terminan impactando directamente en el empleo.

Solo en la segunda mitad de 2025 se registraron cierres y ajustes en multinacionales como Magnera (casi 200 despidos en Pilar), ILVA (300), Kimberly-Clark (220) y Kenvue, dejando miles de trabajadores en la calle.

