¿Diosdado Cabello tiene los días contados? Es posible

image A pesar de ser la mano derecha de Maduro, Delcy Rodríguez logró proyectar una imagen de tecnócrata eficaz ante ciertos sectores de Washington y un perfil profesional más sólido que el del mismo Nicolás Maduro, según el NYT.

Delcy Rodríguez eje fundamental

Por ahora, Washington considera a Delcy Rodríguez su mejor opción para mantener temporalmente el poder mientras desarrolla planes para gobernar la Venezuela post-Maduro, una estrategia que una fuente describió como "aún en fase de desarrollo"

Los asesores de Trump ven en Rodríguez a una tecnócrata dispuesta a colaborar con Estados Unidos en asuntos de transición y petroleros, según personas informadas sobre la estrategia estadounidense. Aunque ella y otros altos cargos leales a Maduro han mostrado un frente mayoritariamente unido, no está claro si esta unidad perdurará.

