La administración Trump advirtió al ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, de que "podría convertirse en el próximo objetivo de Estados Unidos si no ayuda a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, a cumplir sus exigencias y mantener el orden" tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. Cabello, controla las fuerzas de seguridad señaladas por abusos sistemáticos a los derechos humanos,
DESPUÉS DE MADURO
¿Diosdado Cabello tiene los días contados? Es posible
Fuerte advertencia de Donald Trump directa a Diosdado Cabello, acompaña o "podría convertirse en el próximo objetivo de USA".
Funcionarios estadounidenses temen que Cabello, dado su historial de represión y conocida rivalidad con Rodríguez, pueda actuar como saboteador. Por ello, están intentando forzar su cooperación mientras exploran formas de expulsarlo del poder y enviarlo al exilio, agregó una fuente a la agencia Reuters
Amenaza sobre Diosdado Cabello
Washington dejó claro que si Cabello que se muestra desafiante, podría correr una suerte similar a la de Maduro trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo- o incluso ver su vida en peligro, señala Reuters.
Riesgos de ejecutar a Cabello
Sin embargo, eliminar a Cabello conlleva riesgos significativos. Podría motivar a los colectivos (grupos de motociclistas progubernamentales) a tomar las calles, desatando precisamente el caos que Washington quiere evitar. Aunque, según analizan, su reacción podría depender de si se sienten protegidos por otras figuras del régimen.
Junto con Cabello, también figura en la mira estadounidense el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusado por Washington de tráfico de drogas y con una recompensa millonaria sobre su cabeza, según dos fuentes.
Delcy Rodríguez eje fundamental
Por ahora, Washington considera a Delcy Rodríguez su mejor opción para mantener temporalmente el poder mientras desarrolla planes para gobernar la Venezuela post-Maduro, una estrategia que una fuente describió como "aún en fase de desarrollo"
Los asesores de Trump ven en Rodríguez a una tecnócrata dispuesta a colaborar con Estados Unidos en asuntos de transición y petroleros, según personas informadas sobre la estrategia estadounidense. Aunque ella y otros altos cargos leales a Maduro han mostrado un frente mayoritariamente unido, no está claro si esta unidad perdurará.
