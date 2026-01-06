Donald Trump enfrentado a Nicolás Maduro: "Brillante" operativo contra quien "mató millones"

image Trump defendió el operativo en Venezuela y arremetió contra Maduro: "Mató a millones de personas".

"Fue muy complejo 150 helicópteros, tantos soldados en el terreno... y nadie salió herido en nuestro bando”, celebró, al mismo tiempo que reconoció que “muchos” murieron en el otro bando, “la mayoría cubanos”.

“Sabían que íbamos, y aun así estaban desprotegidos”, agregó. En ese sentido, el gobierno de Cuba, que coopera logísticamente y mantiene sociedades comerciales con el chavismo, confirmó que 32 de sus oficiales asignados para proteger a Nicolás Maduro fueron asesinados por las fuerzas estadounidenses durante el operativo del sábado, que incluyó bombardeos.

“Tenemos las mejores armas del mundo”, continuó Trump ante el grupo de republicanos, ufanándose del operativo estadounidense para capturar a Maduro: “El problema es que no producimos armas lo suficientemente rápido, pero vamos a empezar a hacerlo”.

Operativo "brillante" de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, quien "mató millones", según Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, elogió públicamente el desarrollo de la operación de las fuerzas especiales estadounidenses, que culminó en la captura de Nicolás Maduro y su posterior rendición de cuentas ante un tribunal federal de Nueva York por delitos relacionados con el narcoterrorismo, durante su oratoria en el marco del retiro anual del Partido Republicano en el Kennedy Center de Washington,

Trump describió la operación estadounidense como "brillante" y dijo que fue contra “un hombre violento, que ha matado a millones de personas, tortura gente y tiene una cámara de tortura en medio de Caracas que ahora van a cerrar", refiriéndose a Nicolás Maduro. Aunque Maduro fue capturado, sus sucesores aún garantizan la gobernanza del chavismo, tal como Delcy Rodríguez, su hermano Jorge, Diosdado Cabello y Vladímir Padrino López, cuyas cabezas aún no han rodado hacia el abismo.

De hecho, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro convertida en presidenta interina tras jurar el lunes, fue autorizada por Washington para liderar la transición. Esto dejó boquiabiertos a los opositores venezolanos, quienes sotienen que la transición debe ser encabezada por María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia, pero saben muy bien que como el régimen no ha caído Washington debe negociar con el Eje del Mal.

El mandatario de Estados Unidos también afirmó ante sus camaradas republicanos que los partidarios de Maduro que piden su liberación y la de Cilia Flores, la exprimera dama chavista, son personas pagadas por el chavismo. Ejemplificó esta afirmación con el pequeño grupo de manifestantes en las afueras del Tribunal de Nueva York, donde Maduro y su esposa comparecían por cargos de narcoterrorismo.

Contrataban y le pagaban a la gente para que fuera y protestara, es toda gente paga la que fue con los carteles de 'Maduro Libre'. Cuando los periodistas le preguntaban, no sabían qué contestar. Era más lindo cuando la gente iba y llevaba sus propios carteles, no los que les dan en las protestas

Donald Trump lanzó una fuerte indirecta a los ejecutivos petroleros estadounidenses, un mes antes de la captura de Niás Maduro. Cómo el operativo de Washington en suelo venezolano dejó en offside al servicio secreto cubano.

image

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos este sábado, en territorio venezolano, en el marco de un operativo especial contra el narcoterrorismo del que se ufanó la Casa Blanca, ha dividido la opinión pública mundial. Algunos celebran que finalmente haya caído el máximo líder del régimen chavista, mientras que otros cuestionan las verdaderas intenciones de Washington.

Estos últimos consideran que la administración de Donald Trump, bajo la excusa de luchar contra el narcotráfico, busca en realidad apropiarse de los pozos petroleros venezolanos, marginando a los agentes iraníes, rusos y chinos de la región. En este contexto, los hermanos Rodríguez (Jorge y Delcy) continúan en el poder, legitimados momentáneamente por Estados Unidos para llevar a cabo la supuesta transición, pero su final estaría en el horizonte.

Embed - Donald Trump exigió tener “acceso total al petróleo” de Venezuela

"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", afirmó el lunes el presidente de los Estados Unidos, en diálogo con los periodistas que se encontraban con él a bordo del Air Force One.

Según el gobierno venezolano, el país cuenta con aproximadamente 300.000 millones de barriles de petróleo en reservas, lo que, de ser cierto, lo convertiría en la mayor reserva petrolera del mundo. Actualmente su producción asciende a aproximadamente 900.000 barriles diarios, menos del 1% del consumo diario mundial de petróleo.

Donald Trump tiene en mente programa con Chevron en Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro

Hace un mes, el presidente Donald Trump insinuó a un grupo de ejecutivos petroleros estadounidenses que Estados Unidos capturaría al hombre más fuerte de Venezuela: “Prepárense”.

Trump dejó entrever que se avecinaban grandes cambios en Venezuela en un contexto internacional marcado por el despliegue militar naval de Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico Oriental, al límite de violar soberanías, pero tendiente a desbaratar el supuesto flujo de drogas. Este despliegue logró atacar al menos 30 supuestas narcolanchas, aunque muchos dudan de estos resultados, argumentando que se han matado por error a simples pescadores.

Ese mismo día, en la indirecta a los empresarios, Trump reveló un plan para que las compañías energéticas estadounidenses revitalizaran los deteriorados yacimientos petrolíferos de Venezuela con inversiones multimillonarias.

Según la agencia de noticias The Wall Street Journal, que habló con fuentes presentes en aquella reunión, el plan de Trump dependerá en gran medida de la disposición de las compañías petroleras estadounidenses para invertir en Venezuela, especialmente Chevron (CVX), la única gran empresa estadounidense que aún opera allí.

Según la agencia de noticias The Wall Street Journal, que habló con fuentes presentes en aquella reunión, el plan de Trump dependerá en gran medida de la disposición de las compañías petroleras estadounidenses para invertir en Venezuela, especialmente Chevron (CVX), la única gran empresa estadounidense que aún opera allí.

A los inversionistas pareció gustarles la idea de que Venezuela pudiera convertirse en una nueva frontera para las petroleras estadounidenses, o incluso una mayor para Chevron. Las acciones de Chevron subieron alrededor de un 5% el lunes. Las acciones de ExxonMobil subieron alrededor de un 2%; las de ConocoPhillips subieron casi un 3%.

image María Corina Machado, afuera momentáneamente en la transición de Donald Trump para Venezuela.

“Vamos a extraer una enorme cantidad de riqueza del suelo”, declaró Trump este sábado tras la captura de Nicolás Maduro, en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago.

“Haremos que nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y empiecen a generar ingresos para el país”, afirmó, a pocas horas de haber ninguneado a la líder opositora María Corina Machado, de quien dijo que no tenía el apoyo ni la fuerza suficiente para liderar la transición en Venezuela, dejando boquiabierta a la prensa acreditada.

Obstáculo: la inestabilidad política en Venezuela aleja a los empresarios

Chevron, la corporación energética multinacional estadounidense con raíces en California que opera en Venezuela, por ahora no tiene planes de aumentar el gasto ni de incrementar la producción significativamente, según personas familiarizadas con el asunto que dialogaron con The Wall Street Journal.

Este gigante petrolero se muestra reticente a invertir nuevo capital en Venezuela hasta que el país se estabilice y se resuelvan las dudas sobre los acuerdos comerciales. No obstante, tampoco aboga por un cambio de régimen en Venezuela, tratando de mantenerse al margen y no opinando públicamente sobre el gobierno chavista que comete crímenes de lesa humanidad contra la oposición.

“Chevron sigue priorizando la seguridad y el bienestar de sus empleados, así como la integridad de sus activos”, declaró un portavoz de Chevron.

Otras dos petroleras estadounidenses, ConocoPhillips y Exxon, no han manifestado planes de reingresar a Venezuela, cuyo gobierno chavista nacionalizó sus activos a mediados de la década de 2000. ConocoPhillips ha declarado que es prematuro especular sobre nuevas inversiones. Exxon no respondió a las solicitudes de comentarios.

Entre los temas que Chevron y otras compañías petroleras deben considerar se encuentran: quién está al mando en Venezuela, qué políticas regirán los contratos, si el estado de derecho protegerá la inviolabilidad de dichos contratos, la capacidad de exportar crudo y los costos de reparar la infraestructura

image Chevron, con más de un siglo de presencia en Venezuela, es la mejor preparada para revitalizar los yacimientos petrolíferos venezolanos. Permaneció en el país incluso cuando otras petroleras occidentales se retiraron tras la nacionalización de la industria por parte del gobierno venezolano en 2007, y mantiene relaciones continuas con los funcionarios del gobierno actual. | GENTILEZA WALL STREET JOURNAL

Pero la falta de apetito inmediato de las grandes compañías petroleras estadounidenses para realizar nuevas inversiones en Venezuela podría ser un golpe significativo para el intento de la administración Trump de reformar el gobierno del país, dijo Dan Pickering , director de inversiones de Pickering Energy Partners.

"Si vas a Venezuela, tienes que tener términos que creas que te protegerán de los venezolanos y, francamente, te protegerán de una administración diferente en Estados Unidos", sentenció.

La captura de Maduro expone la inoperancia de la inteligencia cubana

El gobierno de Cuba, que coopera logísticamente y mantiene sociedades comerciales con el chavismo, confirmó que 32 de sus oficiales asignados para proteger a Nicolás Maduro fueron asesinados por fuerzas estadounidenses durante el operativo del sábado, que incluyó bombardeos a cuarteles militares. Se habla de militares fallecidos y algunos civiles venezolanos heridos como daño colateral, según la agencias estatales chavistas, aunque Washington aún no ha oficializado la información.

El colosal operativo estadounidense en jurisdicción venezolana, que muchos elogian por resultar en la captura de un dictador con las manos manchadas de sangre mientras que otros lo condenan por infringir soberanías, expuso vulnerabilidades en los servicios de inteligencia de Cuba, que lo protegían.

image Muerte de 32 agentes del servicio secreto cubano en Venezuela, en el marco del operativo estadounidense.

Los agentes de inteligencia cubanos habían sido figuras destacadas durante la Guerra Fría, desmantelando complots para asesinar a Fidel Castro, reclutando a altos funcionarios del gobierno estadounidense para colaborar con ellos y protegiendo a jefes de Estado afines a los soviéticos y cubanos, desde Angola hasta Panamá.

Por ello, la captura de Nicolás Maduro desbarató su aura de invencibilidad. Fuerzas de élite estadounidenses irrumpieron el sábado en la mansión de Maduro alrededor de las 2:00 a. m., hora local, y capturaron a él y a su esposa, Cilia Flores, antes de que pudieran escapar a una habitación segura, según informó el general estadounidense Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

El gobierno cubano afirmó que 32 oficiales de sus Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, encargado de los servicios de inteligencia, murieron en el cumplimiento de su deber como parte del equipo de seguridad de Maduro.

“Es una derrota para Cuba y denota su debilitamiento, poniendo de relieve vulnerabilidades en sus procedimientos de seguridad”, afirmó María Werlau, autora de La intervención de Cuba en Venezuela, libro publicado en 2019.

