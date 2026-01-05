Último escándalo entre Florencia Peña y Fátima Florez: "Una mandó a..."

¿Florencia Peña y Fátima Florez enfrentadas?

Específicamente, a través de Lape Club Social, Martín Salwe, dijo: "Se han enfrentado por la venta en la boletería para quedar primeras, Fátima Florez y Florencia Peña".

Y siguió: "Una mando a comprar entradas y dijo la quiero 'pasar a esta'".

Sus compañeros de programa en Lape Club Social empezaron a preguntar quién de las actrices, supuestamente, había mandado a comprar las entradas.

De acuerdo con el cronista, esta estrategia habría partido del entorno de Florez para mantenerse en lo más alto del podio marplatense.

Salwe dijo: "La que hizo la acción de comprar entradas, me dicen a mí, que fue Fátima Florez".

Sin embargo, hay un dato que llama la atención. Y es lo que, seguidamente, comentaron en el programa. Y es que, también se supo que mañana, 06/01, habrá un cara a cara entre Peña y Florez en un evento en Mar del Plata.

Este cruce no sólo genera expectativa en el ambiente por lo que podría pasar entre ambas actrices, sino que además, algunos podrían llegar a pensar que el escándalo de las entradas podría servir de marketing para el evento donde participarán ambas.

De cualquier manera, y en ese contexto, vale recordar que Mirtha Legrand escogió a Fátima Florez para su primera salida teatral en Mar del Plata.

Este hecho emocionó mucho a Florez quien dijo para América TV: "Mirtha conmigo siempre tuvo empatía muy grande, de hecho, muchas veces nos hablamos a la noche".

El show de Fátima Florez en Mar del Plata para la temporada 2026 se llama "Fátima es Universal", mientras que Florencia Peña tuvo un gran inicio de la temporada teatral marplatense con "Pretty Woman, el musical".

----------

Más noticias en Urgente24

Real Madrid confirmo dónde jugará Mastantuono en medio de rumores de su regreso a River

Incertidumbre en las telecomunicaciones: la compra de Telefónica por Telecom sigue sin aval oficial

Criptomonedas en llamas: XRP despega mientras China e Irán empiezan el año con cambios

Ganaron Trump y los hermanos Rodríguez, perdieron Maduro y María Corina Machado

Marcelo Tinelli recibió la noticia que lo hunde por completo