Caída en desgracia de Nicolás Maduro, guiño de Donald Trump a sus petroleros y revés para Cuba

Donald Trump tiene en mente programa con Chevron en Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro

Hace un mes, el presidente Donald Trump insinuó a un par de ejecutivos petroleros estadounidenses que Estados Unidos capturaría al hombre más fuerte de Venezuela: “Prepárense”.

Trump dejó entrever que se avecinaban grandes cambios en Venezuela en un contexto internacional marcado por el despliegue militar naval de Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico Oriental, al límite de violar soberanías. Este despliegue logró atacar al menos 30 supuestas narcolanchas, aunque muchos dudan de estos resultados, argumentando que se han matado por error a simples pescadores.

Ese mismo día, en la indirecta a los empresarios, Trump reveló un plan para que las compañías energéticas estadounidenses revitalizaran los deteriorados yacimientos petrolíferos de Venezuela con inversiones multimillonarias.

Según la agencia de noticias The Wall Street Journal, que habló con fuentes presentes en aquella reunión, el plan de Trump dependerá en gran medida de la disposición de las compañías petroleras estadounidenses para invertir en Venezuela, especialmente Chevron (CVX), la única gran empresa estadounidense que aún opera allí.

A los inversionistas pareció gustarles la idea de que Venezuela pudiera convertirse en una nueva frontera para las petroleras estadounidenses, o incluso una mayor para Chevron. Las acciones de Chevron subieron alrededor de un 5% el lunes. Las acciones de ExxonMobil subieron alrededor de un 2%; las de ConocoPhillips subieron casi un 3%. A los inversionistas pareció gustarles la idea de que Venezuela pudiera convertirse en una nueva frontera para las petroleras estadounidenses, o incluso una mayor para Chevron. Las acciones de Chevron subieron alrededor de un 5% el lunes. Las acciones de ExxonMobil subieron alrededor de un 2%; las de ConocoPhillips subieron casi un 3%.

image María Corina Machado, afuera momentáneamente en la transición de Donald Trump para Venezuela.

“Vamos a extraer una enorme cantidad de riqueza del suelo”, declaró Trump este sábado tras la captura de Nicolás Maduro, en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago.

“Haremos que nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y empiecen a generar ingresos para el país”, afirmó, a pocas horas de haber ninguneado a la líder opositora María Corina Machado, de quien dijo que no tenía el apoyo ni la fuerza suficiente para liderar la transición en Venezuela, dejando boquiabierta a la prensa acreditada.

Obstáculo: la inestabilidad política en venezuela aleja a los empresarios estadounidenses

Chevron, la corporación energética multinacional estadounidense con raíces en California que opera en Venezuela, por ahora no tiene planes de aumentar el gasto ni de incrementar la producción significativamente, según personas familiarizadas con el asunto que dialogaron con The Wall Street Journal.

Este gigante petrolero se muestra reticente a invertir nuevo capital en Venezuela hasta que el país se estabilice y se resuelvan las dudas sobre los acuerdos comerciales.No obstante, tampoco aboga por un cambio de régimen en Venezuela.

“Chevron sigue priorizando la seguridad y el bienestar de sus empleados, así como la integridad de sus activos”, declaró un portavoz de Chevron.

Otras dos petroleras estadounidenses, ConocoPhillips y Exxon, no han manifestado planes de reingresar a Venezuela, cuyo gobierno chavista nacionalizó sus activos a mediados de la década de 2000. ConocoPhillips ha declarado que es prematuro especular sobre nuevas inversiones. Exxon no respondió a las solicitudes de comentarios.

Entre los temas que Chevron y otras compañías petroleras deben considerar se encuentran: quién está al mando en Venezuela, qué políticas regirán los contratos, si el estado de derecho protegerá la inviolabilidad de dichos contratos, la capacidad de exportar crudo y los costos de reparar la infraestructura Entre los temas que Chevron y otras compañías petroleras deben considerar se encuentran: quién está al mando en Venezuela, qué políticas regirán los contratos, si el estado de derecho protegerá la inviolabilidad de dichos contratos, la capacidad de exportar crudo y los costos de reparar la infraestructura

image Chevron, con más de un siglo de presencia en Venezuela, es la mejor preparada para revitalizar los yacimientos petrolíferos venezolanos. Permaneció en el país incluso cuando otras petroleras occidentales se retiraron tras la nacionalización de la industria por parte del gobierno venezolano en 2007, y mantiene relaciones continuas con los funcionarios del gobierno actual. | GENTILEZA WALL STREET JOURNAL

Por lo que la falta de apetito inmediato de las grandes compañías petroleras estadounidenses para realizar nuevas inversiones en Venezuela podría ser un golpe significativo para el intento de la administración Trump de reformar el gobierno del país, dijo Dan Pickering , director de inversiones de Pickering Energy Partners.

"Si vas a Venezuela, tienes que tener términos que creas que te protegerán de los venezolanos y, francamente, te protegerán de una administración diferente en Estados Unidos", sentenció.

La captura de Maduro expone la inoperancia de la inteligencia cubana

El gobierno de Cuba, que coopera logísticamente y mantiene sociedades comerciales con el chavismo, confirmó que 32 de sus oficiales asignados para proteger a Nicolás Maduro fueron asesinados por fuerzas estadounidenses durante el operativo del sábado, que incluyó bombardeos a cuarteles militares. Se habla de militares fallecidos y algunos civiles venezolanos heridos como daño colateral, según la agencias estatales chavistas, aunque Washington aún no ha oficializado la información.

El colosal operativo estadounidense en jurisdicción venezolana, que muchos elogian por resultar en la captura de un dictador con las manos manchadas de sangre mientras que otros lo condenan por infringir soberanías, expuso vulnerabilidades en los servicios de inteligencia de Cuba, que lo protegían.

image Muerte de 32 agentes del servicio secreto cubano en Venezuela, en el marco del operativo estadounidense.

Los agentes de inteligencia cubanos habían sido figuras destacadas durante la Guerra Fría, desmantelando complots para asesinar a Fidel Castro, reclutando a altos funcionarios del gobierno estadounidense para colaborar con ellos y protegiendo a jefes de Estado afines a los soviéticos y cubanos, desde Angola hasta Panamá.

Por ello, la captura de Nicolás Maduro desbarató su aura de invencibilidad. Fuerzas de élite estadounidenses irrumpieron el sábado en la mansión de Maduro alrededor de las 2:00 a. m., hora local, y capturaron a él y a su esposa, Cilia Flores, antes de que pudieran escapar a una habitación segura, según informó el general estadounidense Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

El gobierno cubano afirmó que 32 oficiales de sus Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, encargado de los servicios de inteligencia, murieron en el cumplimiento de su deber como parte del equipo de seguridad de Maduro.

“Es una derrota para Cuba y denota su debilitamiento, poniendo de relieve vulnerabilidades en sus procedimientos de seguridad”, afirmó María Werlau, autora de La intervención de Cuba en Venezuela, libro publicado en 2019.

Otras lecturas de Urgente24:

Último escándalo entre Florencia Peña y Fátima Florez: "Una mandó a..."

El mal momento de Wanda Nara por una reacción de Martín Migueles: "Te voy a buscar"

Marcelo Tinelli tomó una inesperada decisión que paralizó a todos

La polémica defensa de Catherine Fulop a la invasión de USA en Venezuela