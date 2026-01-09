Gigante de lácteos en crisis: Plantas paralizadas y un futuro amenazante

La ausencia de definiciones estratégicas alimenta la percepción de que la sociedad se encuentra en un callejón sin salida, donde opciones como una venta, una reestructuración profunda o una intervención judicial aparecen como caminos complejos sin respaldo financiero ni un plan claro.

Por su parte, referentes sindicales señalan que la única salida posible sería la venta de la compañía.

Sin un plan de reestructuración, venta o rescate concreto, la firma permanece en un estado de incertidumbre que refleja, además, la crisis más amplia que atraviesa la industria láctea argentina como también es el caso de SanCor que se vio debilitada producto de la caída del consumo interno y los altos costos financieros.

Apuntes contra el gobierno de Javier Milei

Al respecto, Domingo Possetto, quien asumió nuevamente al frente de la Seccional Rafaela de Atilra junto a la comisión directiva, realizó un análisis del panorama laboral y empresarial que transita el sector lechero e hizo énfasis en la situación de Verónica con especial preocupación.

Sobre ese marco, el dirigente sindical indicó que el actual contexto político y económico presenta series dificultades para los trabajadores.

"Tenemos que aceptar la regla de la democracia: la sociedad votó un gobierno que tiene una mirada muy enfrentada con el sector laburante, y eso nos obliga a redoblar los esfuerzos para sortear estas diferencias". "Tenemos que aceptar la regla de la democracia: la sociedad votó un gobierno que tiene una mirada muy enfrentada con el sector laburante, y eso nos obliga a redoblar los esfuerzos para sortear estas diferencias".

De manera continuada, consideró que se trata de "una embestida contra los trabajadores de todo el país" y no solo de la industria lechera. Sin embargo, aseguró que desde el gremio se sienten "preparados" para afrontar este panorama caliente.

Embed - Domingo Possetto - poblematica de la Veronica y SanCor

Más contenidos en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River

Israel en shock: Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Netanyahu

Por declaración de su custodio, más comprometido Matías Yofe (el de Elisa Carrió)

Desmienten a Romina Gaetani: La grave acusación que podría cambiarlo todo