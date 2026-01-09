CALLEJÓN SIN SALIDA
Gigante de lácteos en crisis: Plantas paralizadas y un futuro amenazante
Lácteos Verónica arrancó el año de la peor manera: atraviesa una de las crisis más graves de su historia y desde Atilra apuntaron contra el Gobierno.
Desde mediados de 2025, la compañía no cumple los acuerdos salariales, lo que derivó en retenciones de tareas por parte de los trabajadores y, por ende, la detención de sus tres plantas en territorio santafesino (Clason, Lehmann y Suardi).
Lácteos Verónica, de mal en peor
La situación financiera es más que negativa: la firma no procesa leche por falta de insumos y materia prima, pese a contar con capacidad instalada para más de 300.000 litros diarios. A ello se le suman irregularidades en los aportes previsionales y de obra social descontados a los empleados pero no depositados, empeorando el conflicto laboral en varias localidades donde Véronica fue históricamente fundamental en el entramado económico de localidades santafesinas como Clason, Totoras, Lehmann, Suardi y San Genaro.
La peor parte se la llevan los productores lecheros. Unos 150 tamberos denuncian una deuda acumulada cercana a los 60 millones de dólares equivalentes a casi 90.000 millones de pesos, por leche cruda entregada y no pagada. Esto provocó el cierre de tambos y a su vez se puso en riesgo la continuidad de muchos otros.
La industria láctea en un callejón sin salida
Vale recordar que durante el año pasado circularon versiones sobre posibles interesados en adquirir activos de Verónica o alguna de sus plantas. En ese sentido, se mencionaron contactos con empresas del sector, como Adecoagro, pero ninguna negociación llegó a concretarse. Según delegados y actores cercanos, las conversaciones no pasaron del plano informal.
La ausencia de definiciones estratégicas alimenta la percepción de que la sociedad se encuentra en un callejón sin salida, donde opciones como una venta, una reestructuración profunda o una intervención judicial aparecen como caminos complejos sin respaldo financiero ni un plan claro.
Por su parte, referentes sindicales señalan que la única salida posible sería la venta de la compañía.
Sin un plan de reestructuración, venta o rescate concreto, la firma permanece en un estado de incertidumbre que refleja, además, la crisis más amplia que atraviesa la industria láctea argentina como también es el caso de SanCor que se vio debilitada producto de la caída del consumo interno y los altos costos financieros.
Apuntes contra el gobierno de Javier Milei
Al respecto, Domingo Possetto, quien asumió nuevamente al frente de la Seccional Rafaela de Atilra junto a la comisión directiva, realizó un análisis del panorama laboral y empresarial que transita el sector lechero e hizo énfasis en la situación de Verónica con especial preocupación.
Sobre ese marco, el dirigente sindical indicó que el actual contexto político y económico presenta series dificultades para los trabajadores.
De manera continuada, consideró que se trata de "una embestida contra los trabajadores de todo el país" y no solo de la industria lechera. Sin embargo, aseguró que desde el gremio se sienten "preparados" para afrontar este panorama caliente.
Más contenidos en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año
Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River
Israel en shock: Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Netanyahu
Por declaración de su custodio, más comprometido Matías Yofe (el de Elisa Carrió)
Desmienten a Romina Gaetani: La grave acusación que podría cambiarlo todo