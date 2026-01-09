urgente24
CALLEJÓN SIN SALIDA

Gigante de lácteos en crisis: Plantas paralizadas y un futuro amenazante

Lácteos Verónica arrancó el año de la peor manera: atraviesa una de las crisis más graves de su historia y desde Atilra apuntaron contra el Gobierno.

09 de enero de 2026 - 09:35
Olor a podrido en Lácteos Verónica.

SANTA FE. Lácteos Verónica, una de las empresas históricas del sector provincial, atraviesa una de las crisis más graves de su historia con salarios impagos, plantas paralizadas y una fuerte ruptura de la cadena de pagos. La situación amenaza su continuidad.

Desde mediados de 2025, la compañía no cumple los acuerdos salariales, lo que derivó en retenciones de tareas por parte de los trabajadores y, por ende, la detención de sus tres plantas en territorio santafesino (Clason, Lehmann y Suardi).

Lácteos Verónica, de mal en peor

La situación financiera es más que negativa: la firma no procesa leche por falta de insumos y materia prima, pese a contar con capacidad instalada para más de 300.000 litros diarios. A ello se le suman irregularidades en los aportes previsionales y de obra social descontados a los empleados pero no depositados, empeorando el conflicto laboral en varias localidades donde Véronica fue históricamente fundamental en el entramado económico de localidades santafesinas como Clason, Totoras, Lehmann, Suardi y San Genaro.

La peor parte se la llevan los productores lecheros. Unos 150 tamberos denuncian una deuda acumulada cercana a los 60 millones de dólares equivalentes a casi 90.000 millones de pesos, por leche cruda entregada y no pagada. Esto provocó el cierre de tambos y a su vez se puso en riesgo la continuidad de muchos otros.

La compañía cada vez más complicada.

La compañía cada vez más complicada.

La industria láctea en un callejón sin salida

Vale recordar que durante el año pasado circularon versiones sobre posibles interesados en adquirir activos de Verónica o alguna de sus plantas. En ese sentido, se mencionaron contactos con empresas del sector, como Adecoagro, pero ninguna negociación llegó a concretarse. Según delegados y actores cercanos, las conversaciones no pasaron del plano informal.

La ausencia de definiciones estratégicas alimenta la percepción de que la sociedad se encuentra en un callejón sin salida, donde opciones como una venta, una reestructuración profunda o una intervención judicial aparecen como caminos complejos sin respaldo financiero ni un plan claro.

Por su parte, referentes sindicales señalan que la única salida posible sería la venta de la compañía.

Sin un plan de reestructuración, venta o rescate concreto, la firma permanece en un estado de incertidumbre que refleja, además, la crisis más amplia que atraviesa la industria láctea argentina como también es el caso de SanCor que se vio debilitada producto de la caída del consumo interno y los altos costos financieros.

Apuntes contra el gobierno de Javier Milei

Al respecto, Domingo Possetto, quien asumió nuevamente al frente de la Seccional Rafaela de Atilra junto a la comisión directiva, realizó un análisis del panorama laboral y empresarial que transita el sector lechero e hizo énfasis en la situación de Verónica con especial preocupación.

Sobre ese marco, el dirigente sindical indicó que el actual contexto político y económico presenta series dificultades para los trabajadores.

"Tenemos que aceptar la regla de la democracia: la sociedad votó un gobierno que tiene una mirada muy enfrentada con el sector laburante, y eso nos obliga a redoblar los esfuerzos para sortear estas diferencias". "Tenemos que aceptar la regla de la democracia: la sociedad votó un gobierno que tiene una mirada muy enfrentada con el sector laburante, y eso nos obliga a redoblar los esfuerzos para sortear estas diferencias".

De manera continuada, consideró que se trata de "una embestida contra los trabajadores de todo el país" y no solo de la industria lechera. Sin embargo, aseguró que desde el gremio se sienten "preparados" para afrontar este panorama caliente.

