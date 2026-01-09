Confirmado por Germán García Grova: Boca ya tiene a su primer refuerzo

La salida del colombiano del conjunto de Medellín era un escenario que se manejaba desde la consagración de Nacional en la Copa Colombia. En ese momento, el propio jugador había publicado un mensaje de despedida que ya anticipaba su adiós: “Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título más, te llevaré por siempre en el corazón verde querido”.

Hinestroza disputó un total de 56 partidos con el Verde Paisa, en los que convirtió 7 goles y aportó 11 asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad, acumulando 4.371 minutos en cancha.

Marino Hinestroza llegará en las próximas horas a la Argentina para incorporarse a Boca Juniors, aunque todo indica que no será la única incorporación del Xeneize en este mercado de pases.

Los nombres de Alexis Cuello y “Chimi” Ávila continúan en carpeta en el club de la Ribera como posibles refuerzos para el plantel de 2026.

En la faceta defensiva, uno de los futbolistas que sonó fue Gastón Hernández, de San Lorenzo, aunque su nombre perdió fuerza en los últimos días.

Es probable que haya más novedades en las próximas jornadas, especialmente si se tiene en cuenta que en 2026 Boca disputará la Copa Libertadores desde la fase de grupos, algo que no sucede desde 2023.

En cuanto al Torneo Apertura, el Xeneize ya conoce cuáles serán sus primeros compromisos oficiales:

Fecha 1: Boca vs. Deportivo Riestra – Domingo 25 de enero, 18:30

Boca vs. Deportivo Riestra – Domingo 25 de enero, 18:30 Fecha 2: Estudiantes (LP) vs. Boca – Miércoles 28 de enero, 22:15

Estudiantes (LP) vs. Boca – Miércoles 28 de enero, 22:15 Fecha 3: Boca vs. Newell’s – Domingo 1 de febrero, 19:15

