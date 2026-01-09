Boca Juniors ya se entrena pensando en lo que será este 2026 y aún no incorporó ningún refuerzo. Lo que sí sucedió es que algunos jugadores volvieron de sus respectivos préstamos, y uno de ellos es Juan Ramírez, quien regresó de Lanús.
Polémica en Boca Juniors por lo que está pasando con Juan Ramírez
Muchos hinchas de Boca Juniors miran de reojo la situación de Juan Ramírez y en algunos casos hay repudio a Juan Román Riquelme y sus decisiones
En las últimas horas, el ex San Lorenzo fue mencionado por distintos medios y periodistas partidarios del Xeneize debido a una situación particular que tomó repercusión en redes.
¿Qué está pasando con Juan Ramírez?
Juan Ramírez no es el único futbolista que volvió a Boca tras haber sido cedido a otros clubes.
Nicolás Orsini y Norberto Briasco, por ejemplo, también regresaron al club de la Ribera y en las últimas horas aparecieron fotos de ambos entrenando con el Xeneize.
En este contexto, el periodista Federico Cristofanelli aseguró: “Ni Orsini, ni Juan Ramírez ni Beto Briasco aceptaron las condiciones económicas de Barracas Central (el armenio también rechazó a Gimnasia de Mendoza). Por ahora, siguen entrenándose en Boca”.
Es decir, todo indica que las condiciones económicas en Boca —aun sin tener lugar en el plantel profesional— son mejores que las de un préstamo.
Por su parte, el periodista Ezequiel Sosa, de TyC Sports, afirmó que Ramírez quiere quedarse a pelearla en el Xeneize, aunque por el momento no tendría lugar.
En la misma línea, Jonatán Kolibski aseguró: “Ramírez se quiere quedar en Boca. El sueldo del Xeneize es inigualable para cualquier club. En Lanús cobraba cuatro veces menos”.
Habrá que ver qué termina sucediendo con el ex San Lorenzo, pero por ahora todo indica que, si no aparece una propuesta superadora, se quedará en Boca. Su contrato vence en diciembre de 2026.
Con Claudio Úbeda, quien seguirá al mando del plantel de Boca Juniors hasta junio de 2026 por decisión de Juan Román Riquelme y la CD, el Xeneize retomó los entrenamientos de cara a una nueva temporada, en la que la Copa Libertadores será el principal objetivo.
Si bien circulan algunos nombres como posibles refuerzos, hasta el momento el club de la Ribera no concretó ninguna incorporación.
Entre los apuntados para reforzar la delantera aparece Marino Hinestroza; sin embargo, cuando todo parecía encaminado, las negociaciones se encuentran momentáneamente frenadas, aunque todavía no se descarta que la operación pueda concretarse.
Otros jugadores que suenan son Alexis Cuello y “Chimi” Ávila, ambos delanteros del gusto de la dirigencia del Xeneize.
Con el correr de los días se esperan novedades y definiciones en relación con el mercado de pases, mientras Boca se prepara para sus primeros compromisos oficiales en el Torneo Apertura:
- Fecha 1: Boca vs. Deportivo Riestra – Domingo 25 de enero, 18:30
- Fecha 2: Estudiantes (LP) vs. Boca – Miércoles 28 de enero, 22:15
- Fecha 3: Boca vs. Newell’s – Domingo 1 de febrero, 19:15
