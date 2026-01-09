Polémica en Boca Juniors por lo que está pasando con Juan Ramírez

Es decir, todo indica que las condiciones económicas en Boca —aun sin tener lugar en el plantel profesional— son mejores que las de un préstamo.

Por su parte, el periodista Ezequiel Sosa, de TyC Sports, afirmó que Ramírez quiere quedarse a pelearla en el Xeneize, aunque por el momento no tendría lugar.

En la misma línea, Jonatán Kolibski aseguró: “Ramírez se quiere quedar en Boca. El sueldo del Xeneize es inigualable para cualquier club. En Lanús cobraba cuatro veces menos”.

Habrá que ver qué termina sucediendo con el ex San Lorenzo, pero por ahora todo indica que, si no aparece una propuesta superadora, se quedará en Boca. Su contrato vence en diciembre de 2026.

Más sobre Boca

Con Claudio Úbeda, quien seguirá al mando del plantel de Boca Juniors hasta junio de 2026 por decisión de Juan Román Riquelme y la CD, el Xeneize retomó los entrenamientos de cara a una nueva temporada, en la que la Copa Libertadores será el principal objetivo.

Si bien circulan algunos nombres como posibles refuerzos, hasta el momento el club de la Ribera no concretó ninguna incorporación.

Entre los apuntados para reforzar la delantera aparece Marino Hinestroza; sin embargo, cuando todo parecía encaminado, las negociaciones se encuentran momentáneamente frenadas, aunque todavía no se descarta que la operación pueda concretarse.

Otros jugadores que suenan son Alexis Cuello y “Chimi” Ávila, ambos delanteros del gusto de la dirigencia del Xeneize.

Con el correr de los días se esperan novedades y definiciones en relación con el mercado de pases, mientras Boca se prepara para sus primeros compromisos oficiales en el Torneo Apertura:

Fecha 1: Boca vs. Deportivo Riestra – Domingo 25 de enero, 18:30

Boca vs. Deportivo Riestra – Domingo 25 de enero, 18:30 Fecha 2: Estudiantes (LP) vs. Boca – Miércoles 28 de enero, 22:15

Estudiantes (LP) vs. Boca – Miércoles 28 de enero, 22:15 Fecha 3: Boca vs. Newell’s – Domingo 1 de febrero, 19:15

