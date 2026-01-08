River Plate y San Lorenzo de Almagro ya empiezan a pensar en el 2026, y un futbolista del Ciclón se convirtió en el gran protagonista de una de las novelas del verano. Se trata del defensor colombiano Jhohan Romaña, quien, según trascendió en las últimas horas, ya habría tomado una decisión firme respecto a su futuro.
FUTURO DEL DEFENSOR
River y San Lorenzo en shock por lo último sobre Jhohan Romaña: "Está decidido"
Todo River y San Lorenzo miran de reojo las últimas novedades sobre Jhohan Romaña. Aseguran que ya tomó una decisión.
El defensor del Ciclón es uno de los jugadores más importantes del club de Boedo y el Millonario posó sus ojos sobre él. En las próximas horas podría haber un desenlace de la novela.
El futuro de Jhohan Romaña
Que River Plate quiere quedarse con los servicios del colombiano Jhohan Romaña es algo sabido desde hace semanas.
La primera oferta del Millonario llegó el 26 de diciembre y, según informó Germán García Grova, fue de 2 millones de dólares más la cesión de Sebastián Boselli, propuesta que San Lorenzo rechazó de inmediato.
Este miércoles 7 de enero, el club de Núñez volvió a la carga por el defensor, pero desde Boedo volvieron a bajar el pulgar.
Sin embargo, el periodista Gonzalo Orellano fue más allá y aseguró en el programa No Podemos Perder de AZZ: “Romaña está decidido a no jugar más en San Lorenzo e irse a River”.
Todo indica que en las próximas horas podría cerrarse su llegada al Millonario por 2,7 millones de dólares por el 50 o el 60 % del pase.
El principal inconveniente pasa por el porcentaje del pase, ya que según el balance San Lorenzo posee el 100 % de los derechos económicos, un punto que promete generar debate en los próximos días.
Por lo pronto, todo parece indicar que el colombiano se mudará al norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Más sobre River y San Lorenzo
Si River Plate termina incorporando a Jhohan Romaña, se convertirá en su cuarto refuerzo del mercado. Hasta el momento, el Millonario ya cerró las llegadas de Fausto Vera, Matías Viña y Aníbal Moreno.
En paralelo, en las últimas horas la novela por Sebastián Villa se enfrió y, por ahora, es una operación que no se concretará debido al alto monto que exige Independiente Rivadavia de Mendoza.
Otro nombre que suena con fuerza en Núñez es el de Santino Andino, cuyo futuro dependerá exclusivamente de su decisión: si se inclina por River, jugará en el Millonario. Aunque su futuro pareciera estar en Grecia.
Del lado de San Lorenzo, la necesidad de vender para levantar inhibiciones marca la agenda. En ese contexto, Elías Báez y Jhohan Romaña son los futbolistas con mayores chances de salir del club, además de Alexis Cuello, quien podría continuar su carrera en Boca Juniors.
Mientras tanto, ambos equipos ya conocen su debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. San Lorenzo hará su estreno ante Lanús el viernes 23 de enero a las 17.45 en el Pedro Bidegain, mientras que River debutará frente a Barracas Central el sábado 24 de enero a las 17 en el Estadio Chiqui Tapia.
+ EN GOLAZO 24
PSG vs. Marsella por la Supercopa de Francia: horario, TV y cómo ver en vivo
River, Boca y los 28: solo rumores y ansiedad, el infierno del mercado de pases