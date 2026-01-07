PSG vs. Marsella por la Supercopa de Francia: horario, TV y cómo ver en vivo

Este jueves 8/01/2026 llega una nueva edición de la Supercopa de Francia, conocida localmente como Tropheé des Champions. Los protagonistas, PSG y Olympique de Marsella, reeditarán el clásico francés en esta nueva edición de la final, que contará con una particularidad.
FINAL EN KUWAIT: TODO LO QUE TENÉS QUE SABER
Este jueves 8/01, PSG y Olympique de Marsella definen la Supercopa de Francia en Medio Oriente. Horarios, canales de transmisión y presencia de la Scaloneta.
El duelo entre PSG y Olympique de Marsella se disputará en Kuwait. El país de Medio Oriente albergará el encuentro en el Jaber Al Ahmad International Stadium, en lo que será la primera edición de la Supercopa de Francia que se juega allí.
Las mudanzas de estas finales, competiciones cortas a uno o dos partidos, parecen ser una modalidad que rige ya no como novedad, sino como parte instalada del nuevo ecosistema de fútbol globalizado. Mientras el reloj corre los minutos en la espera por la Supercopa de Francia, en Arabia Saudita se está jugando la Supercopa de España, que desde 2020 se realiza en tierras árabes por un acuerdo que selló la RFEF.
El partido entre los parisinos y los marselleses se jugará a las 15 hs. de Argentina. Contará, además, con presencia de futbolistas de la Selección albiceleste: Gerónimo Rulli, Facundo Medina y Leo Balerdi. Los miembros de la Scaloneta, todos con serias chances de viajar al Mundial 2026, buscarán dar el batacazo de la mano de su entrenador, el italiano Roberto De Zerbi.
El PSG de Luis Enrique va por un 'quinteto' histórico
El conjunto que dirige el español tiene entre sus manos la posibilidad de conquistar su quinto título. Ya ganó la Ligue 1, la Copa de Francia, la Champions League y la Supercopa de Europa. El único título que le quedó atragantado fue el Mundial de Clubes, tras perder 0-3 en la final ante Chelsea.
Por qué la juegan PSG y Olympique de Marsella
Los parisinos accedieron a esta final en calidad de campeones de la Ligue 1 y la Copa de Francia. El Marsella lo hizo por salir segundo de la Ligue 1.
Dónde ver PSG vs. Olympique de Marsella por la Supercopa de Francia
El partido se transmite por doble pantalla: ESPN y DSports son las señales que pasarán el encuentro.
