PSG vs. Marsella por la Supercopa de Francia: horario, TV y cómo ver en vivo

Por qué la juegan PSG y Olympique de Marsella

G-EoB8eXIAAXrtu Rulli cuida los tres palos del Marsella @OM_Espanol

Los parisinos accedieron a esta final en calidad de campeones de la Ligue 1 y la Copa de Francia. El Marsella lo hizo por salir segundo de la Ligue 1.

Dónde ver PSG vs. Olympique de Marsella por la Supercopa de Francia

El partido se transmite por doble pantalla: ESPN y DSports son las señales que pasarán el encuentro.

+ de Golazo24

¿Permiso especial para Mundial 2026? Naming, negocios y el rol de Donald Trump

Impacto total en Boca por la decisión de último momento de Dybala

El llamativo acuerdo entre Riquelme y Sergio Massa que impacta en Boca

Gallardo aceleró y le roba un refuerzo a Flamengo: "Va a jugar en River"