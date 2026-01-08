urgente24
El FBI investigará el asesinato de Minneapolis

USA giró el caso de la mujer asesinada en Minnesota a la órbita del FBI que seguirá la investigación. Protestas en las calles por el accionar del ICE

08 de enero de 2026 - 19:52
Protestas por el accionar del ICE en USA

Las autoridades nacionales de USA concluyeron que el FBI investigará el caso de Renee Nicole Good la mujer muerta en manos de un agente de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un comunicado, la Oficina de Detención Criminal de Minnesota (BCA) señaló que inicialmente se le pidió ayudar a investigar el tiroteo antes de que las autoridades federales "cambiaran de rumbo" y afirmaron que el caso sería "dirigido exclusivamente por el FBI". Con su acceso a los materiales del caso, testigos y pruebas revocado, la BCA remarcó que tuvo que retirarse "a regañadientes" de la investigación.

Por su lado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, negó que la BCA hubiera sido excluida de la investigación y afirmó que era una cuestión de jurisdicción. "No han sido cortados", dijo. "No tienen jurisdicción en esta investigación".

Vista aérea ampliada del lugar en cuestión

Gobernador de Minnesota

Pero el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo en una rueda de prensa que

Minnesota debe formar parte de esta investigación. Parece muy, muy difícil que obtengamos un resultado justo. Y lo digo solo porque las personas en posiciones de poder ya han emitido un juicio Minnesota debe formar parte de esta investigación. Parece muy, muy difícil que obtengamos un resultado justo. Y lo digo solo porque las personas en posiciones de poder ya han emitido un juicio

De hecho, la reversión por parte de las fuerzas del orden federales se produce mientras la administración Trump justificando el mortal tiroteo del miércoles acusando a Good de participar en "un acto de terrorismo doméstico" y alegando que el agente de ICE que le disparó actuó en "defensa propia", alegando que ella había intentado atropellarlo.

Qué mostraron los videos

La narrativa choca con las grabaciones de vídeo del incidente, Muestran a Good dando marcha atrás y dejando pasar al menos un vehículo antes que un agente le diga que salga del coche; entonces intenta girar y marcharse. El agente le dispara varias veces, permanece de pie y se aleja mientras su coche choca contra un farol y un vehículo estacionado..

El agente fue identificado como Jonathan David Ross, residente de Minneapolis con 10 años de servicio en la policía federal. Noem continuó el jueves defendiendo al agente federal —a quien describió como "un agente experimentado"— y dijo que había sido atendido en el hospital tras el incidente.

Tanto ella como la vicepresidenta señalaron que Ross resultó herida en un incidente ocurrido seis meses antes, cuando un inmigrante indocumentado se resistió a ser arrestado en un vehículo.

Vance también defendió el tiroteo, afirmando repetidamente, sin fundamento, que Good formaba parte de una "red de izquierdas" de personas que intentan "incitar a la violencia contra nuestros agentes de la ley".

Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, también hizo varias apariciones en cadenas de televisión el miércoles por la noche llamando a protestas pacíficas y redoblando sus comentarios en una rueda de prensa más temprano ese día, en la que pidió a ICE "que se largue de Minneapolis de una puta vez".

"La gente está siendo herida. Las familias están siendo destrozadas. Los residentes de larga trayectoria de Minneapolis que han contribuido tanto a nuestra ciudad, a nuestra cultura y a nuestra economía están siendo aterrorizados, y ahora, alguien ha muerto", dijo Frey.

Y agregó que el departamento de seguridad nacional ya estaba "intentando presentar esto como una acción de defensa propia", una afirmación que calificó de "tonterías".

Compilación del medio The Guardian

