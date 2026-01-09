Qué cáncer tiene el Teto Medina: La cruda confesión sobre su salud

Teto Medina tiene cáncer. Así lo acaba de anunciar el propio presentador argentino en redes sociales. La noticia ha causado impacto y preocupación por su estado. Pero, ¿Qué tipo de cáncer tiene Marcelo José "Teto" Medina? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo enfrenta su enfermedad?
Crudo relato de Teto Medina sobre su enfermedad
"¡Hola a todos! Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos”, de esta manera el Teto Medina comenzó a relatar el delicado momento que está atravesando.
Más adelante, en su posteo de Facebook, el presentador reveló que fue diagnosticado recientemente con cáncer de colon.
"Hace 3 meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado", avisó el conductor.
Teto Medina también informó sobre el tratamiento que lleva adelante: Ya atravesó una cirugía con buenos resultados, realiza quimioterapia y los médicos consideran la posibilidad de una intervención en el hígado.
"Gracias a Dios la operación fue exitosa y ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado", dijo el famoso.
Y finalizó: "Mientras tanto sigo en este camino que elegí hace años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala. Les mando un abrazo, gracias por leerme. Los quiero".
¿Cómo comienza el cáncer de colon?
El cáncer de colon puede ser asintomático al principio, ya que se desarrolla lentamente.
La Clínica Cleveland detalla que, un pólipo precanceroso tarda aproximadamente 10 años en convertirse en un pólipo canceroso que puede causar síntomas.
Los síntomas de advertencia de cáncer de colon son los siguientes:
- Sangre en las heces
- Dolor abdominal
- Heces más delgadas
- Hinchazón estomacal
- Estreñimiento o diarrea
- Sensación de vaciado incompleto
- Debilidad o fatiga
- Pérdida de peso inexplicable
¿Cuáles son los estudios preventivos para el cáncer de colon?
Las pautas acerca de los exámenes de detección de cáncer de colon han estado cambiando.
La Sociedad Americana del Cáncer recomienda que las personas con riesgo promedio de cáncer colorrectal comiencen las pruebas de detección regulares a los 45 años.
Esto incluye una prueba sensible que busca signos de cáncer en las heces (análisis de heces) o un examen visual del colon y el recto, conocido como colonoscopia.
Sin embargo, las personas con mayor o alto riesgo de cáncer colorrectal podrían necesitar comenzar las pruebas de detección del cáncer colorrectal antes de los 45 años, indican los expertos.
