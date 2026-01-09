Qué cáncer tiene el Teto Medina: La cruda confesión sobre su salud

"Gracias a Dios la operación fue exitosa y ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado", dijo el famoso.

Y finalizó: "Mientras tanto sigo en este camino que elegí hace años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala. Les mando un abrazo, gracias por leerme. Los quiero".

cancer de colon intestino.jpeg El cáncer de colon puede no provocar síntomas inmediatos, sino cuando ya está avanzado.

¿Cómo comienza el cáncer de colon?

El cáncer de colon puede ser asintomático al principio, ya que se desarrolla lentamente.

La Clínica Cleveland detalla que, un pólipo precanceroso tarda aproximadamente 10 años en convertirse en un pólipo canceroso que puede causar síntomas.

Los síntomas de advertencia de cáncer de colon son los siguientes:

Sangre en las heces

Dolor abdominal

Heces más delgadas

Hinchazón estomacal

Estreñimiento o diarrea

Sensación de vaciado incompleto

Debilidad o fatiga

Pérdida de peso inexplicable

¿Cuáles son los estudios preventivos para el cáncer de colon?

Las pautas acerca de los exámenes de detección de cáncer de colon han estado cambiando.

La Sociedad Americana del Cáncer recomienda que las personas con riesgo promedio de cáncer colorrectal comiencen las pruebas de detección regulares a los 45 años.

Esto incluye una prueba sensible que busca signos de cáncer en las heces (análisis de heces) o un examen visual del colon y el recto, conocido como colonoscopia.

Sin embargo, las personas con mayor o alto riesgo de cáncer colorrectal podrían necesitar comenzar las pruebas de detección del cáncer colorrectal antes de los 45 años, indican los expertos.

