La revelación de Demi Moore sobre Bruce Willis que nadie esperaba

Ella ha confesado que ver la película le hizo rememorar la costumbre de su exesposo de poner, a todo volumen, la música de Neil Diamond.

“Veía la película y no paraba de acordarme de cuando él ponía a Neil Diamond al máximo, y yo le preguntaba, ‘¿Qué pasa?’. Y él respondía, ‘No, es el Día Neil Diamond’”, contó Moore.

Según la actriz. Willis "ponía a Neil durante todo el día. Siguió haciéndolo durante años. Era un fan enorme de Neil. ¡Y yo también lo soy!”

Este momento compartido por la actriz le ha arrugado el corazón a más de uno, en medio de la devastadora enfermedad que enfrenta Bruce Wiillis y de su lamentable retiro de la actuación.

tlmd-bruce-willis-afasia-1.webp Bruce Willis sufre demencia frontotemoral.

¿Bruce Willis murió?

Vale recordar que, estos últimos días se encendieron las alarmas en Hollywood por un rumor sobre la supuesta muerte de Bruce Willis.

El rumor se originó por un posteo conmovedor de la esposa del actor, Emmi Heming, que hizo pensar lo peor.

Heming publicó una foto divertida de ella junto a Bruce Willis en una montaña rusa, en 2008. La imagen iba acompañada por un texto que confundió a varios.

"Su comentario. Su risa. Siempre hacía todo divertido. Ese era él, pura diversión. Lo amo. Y simplemente, echo de menos que sea mi compañero de viaje", se lee en la publicación.

Probablemente, al escribir el texto en pasado y con un tono nostálgico, se prestó para malinterpretación por parte de algunos usuarios.

Más tarde, la misma esposa de Bruce Willis aclaró todo con una foto nueva por la celebración del aniversario de su relación.

