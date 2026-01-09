Maxi López confirmó la peor noticia sobre Wanda Nara: “Me dijo…”

“Sí, y me autorizó a contarlo. Ella me dijo: ‘No estoy más’”, expresó Maxi López ante la pregunta de Nati Jota en el programa Sería increíble. Así las cosas Wanda Nara y Martín Migueles se separaron y todo indica que la gota que colmó el vaso fueron las declaraciones de ella sobre su ex.