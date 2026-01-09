Maxi López y Wanda Nara tienen un vínculo muy bueno a pesar de que su separación fue escandalosa. Tras varios años donde cada uno rehizo su vida, ahora los dos son bastante compinches y el exfutbolista soltó una noticia sobre ella que dejó a varios impactados.
¿QUÉ PASÓ?
Maxi López confirmó la peor noticia sobre Wanda Nara: “Me dijo…”
Maxi López, ex de Wanda Nara, se refirió al presente sentimental de la conductora de MasterChef e impactó a todos.
Wanda Nara está actualmente en pareja con Martín Migueles y todo parecía indicar que lo suyo iba viento en popa. Sin embargo fue Maxi López quien habló sobre el tema y sacó a la luz una verdad que dejó a muchos completamente pasmados.
Maxi López reveló la verdad sobre Wanda Nara
En primer lugar fue Yanina Latorre quien sacó a la luz la ruptura entre Wanda y Migueles. Más tarde Maxi López afirmó esta información en OLGA y reveló detalles de lo que le dijo la propia conductora de MasterChef en confianza. Parece ser que le duró poco el enamoramiento.
“Sí, y me autorizó a contarlo. Ella me dijo: ‘No estoy más’”, expresó Maxi López ante la pregunta de Nati Jota en el programa Sería increíble. Así las cosas Wanda Nara y Martín Migueles se separaron y todo indica que la gota que colmó el vaso fueron las declaraciones de ella sobre su ex.
Wanda Nara se alejó de Martín Migueles
Parece ser que el ex de Wanda estaba con ganas de serle infiel a la conductora. Claudia Ciardone reveló todo: “Él me escribe y después me llama por teléfono, y en la llamada fue muy claro: quería revivir momentos del pasado. No quería tomar un cafecito solamente”, indicó.
