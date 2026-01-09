Pan American Energy levantó US$ 375 millones al 7,75%

La calificación esperada refuerza el perfil conservador del instrumento. El bono cuenta con BB- por Fitch y B1 por Moody’s, niveles consistentes con otros emisores argentinos de primera línea que operan bajo ley extranjera.

Para qué usará los fondos Pan American Energy

El destino de los fondos marca otro punto relevante de la colocación. Según lo informado al mercado, los recursos se orientarán a apalancar inversiones en exploración y desarrollo en la Argentina, con foco en bienes de capital y proyectos vinculados al upstream.

También se prevé la cancelación de pasivos existentes y el financiamiento del plan de expansión, adquisición y mejora de activos utilizados en la refinación de crudo y en la red de distribución de combustibles.

En otras palabras, no se trata de una emisión defensiva para tapar agujeros financieros, sino de una operación alineada con la estrategia de crecimiento de la compañía en un contexto donde Vaca Muerta sigue concentrando buena parte de las apuestas de largo plazo del sector.

Pan American Energy no necesita demasiadas presentaciones en la City.

Es el segundo productor de petróleo del país, solo por detrás de YPF, y cuenta con una estructura diversificada que abarca upstream, midstream, downstream y generación eléctrica, tanto renovable como convencional. Además, opera en varios países de la región, lo que reduce riesgos operativos concentrados en una sola jurisdicción.

Ese perfil explica por qué el mercado suele ubicar a PAE dentro del grupo de emisores de menor volatilidad relativa dentro del universo argentino de obligaciones negociables en dólares.

La lectura del mercado

Desde las mesas de dinero, la emisión fue leída como una de las opciones más sólidas para perfiles conservadores. Jonathan Spitz, Head Sales Trader de Balanz, remarcó que las ON corporativas de calidad siguen siendo el segmento más defensivo del mercado local y que, dentro de ese universo, la nueva colocación de PAE se ubica entre las más atractivas.

La TIR convalidada en torno al 7,75%, con posibilidad de estirarse algo más según comparables, resulta competitiva si se la mide contra otros créditos corporativos regionales con calificaciones similares. Además, el plazo largo introduce un componente adicional que el mercado no pasa por alto. Si el ciclo global de tasas en dólares comienza a relajarse en los próximos años, los bonos de mayor duration suelen capturar una mejora de precios más significativa.

Otro punto que aparece de manera recurrente en el análisis es el costo de mantener dólares ociosos.

La inflación en Estados Unidos, sumada a los movimientos del tipo de cambio a nivel global, erosiona año a año el poder adquisitivo de la moneda. En ese marco, los instrumentos de renta fija en dólares con emisores sólidos funcionan como una herramienta de preservación de valor, con flujo previsible y menor exposición a la volatilidad diaria.

Un bono corporativo de primera línea, bajo ley extranjera y con pagos semestrales, permite transformar dólares inmóviles en un flujo constante, sin asumir riesgos extremos ni depender de escenarios optimistas.

