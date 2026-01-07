Agente del ICE dispara y mata a una mujer en plena calle de Minneapolis (USA)

De inmediato se oye un estruendo: es la unidad que, con la conductora herida, choca contra otro auto estacionado, sobre la mano izquierda.

En Otro video aún más elocuente que tomó una persona, justo por detrás del auto se ve a un agente intentando abrir la puerta de la conductora, pero ella se lo impide y acelera para no pasar por el control, el supuesto control.

En la grabación se observa claramente a otro agente, poco más adelante, casi de frente, sacar un arma, apuntar y descargar al menos dos tiros sobre la mujer.

Embed - Videos show fatal ICE shooting in Minneapolis

Preguntas sin respuestas

La reacción de los testigos es de sorpresa e indignación. ¿"Qué carajo pasó"?, se escucha a un hombre. Después reitera su protesta: "¿Por qué la mataste?". Siguen los gritos, mientras varios testigos continúan grabando con sus teléfonos todo el episodio.

Polémica con autoridades federales

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), señaló que la mujer era "una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la mujer de "un acto de terrorismo doméstico" por conducir su vehículo en medio de los oficiales y que actuaron en "defensa propia".

Sin embargo, el jefe de la Policía de Mineápolis O'Hara sostuvo:

No hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley. Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Mineápolis, sino en todo el país. No hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley. Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Mineápolis, sino en todo el país.

Por su parte, el alcalde de Minneapolis dijo que el agente de ICE mató a la mujer "irresponsablemente" y exigió que la agencia de control de migración se vaya de la ciudad.

"Tengo un mensaje a la comunidad y para los agentes de ICE. Váyanse a la mierda, váyanse de Minneapolis. No los queremos aquí", dijo el demócrata Jacob Frey.

Luego agregó

Su excusa para permanecer en la ciudad es crear algún tipo de seguridad, y están haciendo exactamente lo contrario. Hay gente herida, familias apartadas. Vecinos de larga data, que han contribuido a la ciudad y su cultura, están siendo aterrorizados y ahora tenemos una muerte Su excusa para permanecer en la ciudad es crear algún tipo de seguridad, y están haciendo exactamente lo contrario. Hay gente herida, familias apartadas. Vecinos de larga data, que han contribuido a la ciudad y su cultura, están siendo aterrorizados y ahora tenemos una muerte

"Eso es su responsabilidad. Y ahora les toca irse" añadió el alcalde.

Además, desmintió que la mujer haya intentado agredir a los agentes: calificó esos argumentos de "mierda" y "basura".

"Ya están tratando de presentar esto como una acción de defensa propia. Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todos directamente, eso es una tontería", aseguró.

Más contenido en Urgente24

La nueva estafa que controla tu WhatsApp sin que lo notes

Banco Provincia tomó una decisión clave sobre Cuenta DNI para 2026: Qué deben saber los usuarios

La miniserie de 5 capítulos que estalla en visualizaciones

¿América TV hereda un problema?: El comunicado de El Nueve que arruina la estabilidad de Beto Casella