Un efectivo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) abrió fuego contra una mujer en Minneapolis durante un operativo anti inmigrantes.
INEXPLICABLE
Agente del ICE dispara y mata a una mujer en plena calle de Minneapolis (USA)
Lo que en un principio pareció un operático de fuerzas del ICE (USA) se volvió en hecho de violencia que puso dudas sobre el accionar de las fuerzas federales
Según las autoridades, la víctima, de 37 años, había intentado embestir con su auto a agentes del Servicio de Control que se encontraban en la zona de Powderhorn, un barrio residencial de la ciudad de Minnesota.
Otra versión
Sin embargo, los testigos y el mismo alcalde lo desmintieron todo lo publicado en un principio. La mujer abatida era blanca, de mediana edad y no era objetivo de ningún operativo, apuntó el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, mientras que la senadora de Minnesota Tina Smith señaló en sus redes sociales que, "aparentemente", la víctima era una "ciudadana estadounidense".
Video
En el video que tomaron los vecinos se ve la llegada de más agentes antimigraciones. Entonces, un SUV color bordó -estacionada ligeramente en diagonal, bloqueando parcialmente el paso- da marcha atrás y avanza repentinamente.
Fuera de cuadro se escuchan varios disparos. Tras el paso del auto queda al descubierto un agente federal sosteniendo un arma, con el brazo extendido. Estaba en el medio de la calle, junto al lado de la conductora del auto.
De inmediato se oye un estruendo: es la unidad que, con la conductora herida, choca contra otro auto estacionado, sobre la mano izquierda.
En Otro video aún más elocuente que tomó una persona, justo por detrás del auto se ve a un agente intentando abrir la puerta de la conductora, pero ella se lo impide y acelera para no pasar por el control, el supuesto control.
En la grabación se observa claramente a otro agente, poco más adelante, casi de frente, sacar un arma, apuntar y descargar al menos dos tiros sobre la mujer.
Preguntas sin respuestas
La reacción de los testigos es de sorpresa e indignación. ¿"Qué carajo pasó"?, se escucha a un hombre. Después reitera su protesta: "¿Por qué la mataste?". Siguen los gritos, mientras varios testigos continúan grabando con sus teléfonos todo el episodio.
Polémica con autoridades federales
Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), señaló que la mujer era "una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos".
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la mujer de "un acto de terrorismo doméstico" por conducir su vehículo en medio de los oficiales y que actuaron en "defensa propia".
Sin embargo, el jefe de la Policía de Mineápolis O'Hara sostuvo:
Por su parte, el alcalde de Minneapolis dijo que el agente de ICE mató a la mujer "irresponsablemente" y exigió que la agencia de control de migración se vaya de la ciudad.
"Tengo un mensaje a la comunidad y para los agentes de ICE. Váyanse a la mierda, váyanse de Minneapolis. No los queremos aquí", dijo el demócrata Jacob Frey.
Luego agregó
"Eso es su responsabilidad. Y ahora les toca irse" añadió el alcalde.
Además, desmintió que la mujer haya intentado agredir a los agentes: calificó esos argumentos de "mierda" y "basura".
"Ya están tratando de presentar esto como una acción de defensa propia. Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todos directamente, eso es una tontería", aseguró.
