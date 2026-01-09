Embajada argentina en Venezuela: ¿Vuelve Milei con diplomáticos a Caracas?

Con la situación política venezolana en pleno movimiento y la transición aún en desarrollo, el Gobierno argentino empezó a analizar una decisión que hasta hace poco parecía lejana: reabrir la embajada en Caracas, cerrada desde el año pasado tras el retiro del personal diplomático ordenado por el chavismo.
Por ahora no hay definiciones ni fechas. En la Casa Rosada hablan de un escenario abierto y delicado, donde cada paso se mide con cautela. “Todo está en evaluación”, repiten cerca del Presidente, mientras siguen de cerca los cambios que se producen en Venezuela y el posicionamiento de los principales actores internacionales.
Embajada en Caracas y la influencia del escenario internacional
El tema volvió a ganar peso en la agenda oficial luego de que Estados Unidos diera señales de avanzar hacia una reapertura de su representación diplomática. Ese movimiento reactivó conversaciones internas en Buenos Aires, donde entienden que cualquier decisión argentina estará atada al rumbo real del proceso de transición y a las condiciones de seguridad en el país caribeño.
Desde el Gobierno aclaran que no se trata solo de un gesto político. La discusión incluye variables concretas: estabilidad institucional, control territorial y garantías mínimas para el personal diplomático. “No podemos mandar gente y exponerla”, admiten en el oficialismo.
Venezuela: Una discusión incipiente, pero sensible
Las evaluaciones están en una etapa inicial. No hay misiones preparadas ni equipos designados, y tampoco existe consenso pleno dentro del Gobierno sobre el momento adecuado para avanzar. La prioridad, insisten, es no cometer errores en un contexto todavía frágil.
En ese marco, también aparece otro factor clave: la situación de los presos políticos y, en particular, la del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde hace más de un año. En el Ejecutivo no descartan que cualquier avance diplomático esté condicionado a señales concretas en ese frente.
Expectativas y cautela
Las expectativas oficiales crecieron en los últimos días luego de que autoridades venezolanas confirmaran la liberación de un grupo de detenidos, en lo que fue presentado como un gesto para descomprimir el clima interno. Según explicaron, la medida apunta a favorecer la pacificación y podría incluir también a extranjeros.
En el Gobierno argentino siguen ese proceso con atención, pero sin triunfalismo. Saben que la transición venezolana está lejos de cerrarse y que los gestos políticos todavía deben traducirse en hechos sostenidos.
Por ahora, la embajada argentina en Caracas sigue cerrada. Pero, por primera vez en meses, la posibilidad de volver dejó de ser tabú y pasó a formar parte de una discusión estratégica que combina diplomacia, seguridad y política regional. Cada movimiento será quirúrgico: en la Casa Rosada nadie quiere pagar el costo de apurarse… ni el de quedar afuera del tablero.
_________________________
Más noticias en Urgente24:
Sin vacaciones para el 46% de los trabajadores y para el 78% su salario perdió contra la inflación
25 años después, el Mercosur pudo destrabar el acuerdo con Europa
Furor por el nuevo descuento de Cuenta DNI que todos estaban esperando