Sin vacaciones para el 46% de los trabajadores y para el 78% su salario perdió contra la inflación

En cuanto a los que salieron de vacaciones, la mayoría lo hizo dentro del país y la Costa Atlántica bonaerense fue el destino más elegido con el 24%, seguida por otros puntos del país (22%) mientras que Brasil sumó un 16% de elecciones y la Patagonia el 13%.

El Caribe fue el destino internacional más mencionado.

Sobre 2026, un diagnóstico de Zentrix Consultora señala que el 39,3% de la población no cuenta con recursos para viajar este verano.

image Los destinos para las vacaciones 2025.

Jornada laboral y salarios que perdieron

El informe de Bumeran también consultó sobre la jornada laboral en relación con las vacaciones. Aquí, el 29% de los empleados dijo que prefiere reducir la jornada laboral antes que vacacionar.

Según la empresa, esta conducta también se replica en otros países de la región, como Perú, Panamá, Ecuador y Chile, donde una parte significativa de los trabajadores prioriza jornadas más cortas.

Luego, el estudio reveló que el 22% prioriza otros beneficios por encima de las vacaciones. Entre los más valorados aparecen un mejor salario (44%), el trabajo remoto (21%), incentivos económicos (15%), esquemas sin horarios fijos (10%) y días libres ocasionales (6%).

Según el relevamiento, el 77,6% de los argentinos afirma que su salario perdió frente a la inflación, y el 64% se autopercibe como clase media baja o baja.

Por último, más de la mitad de la población evaluó de manera negativa la situación económica del país.

