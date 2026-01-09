Mucha expectativa por el desempeño de la temporada de verano 2026 en cuanto al consumo, un indicador que podría indicar si hay reactivación o no. Mientras tanto, un informe reveló que en 2025 casi la mitad de los trabajadores no pudo tomarse vacaciones principalmente por impedimentos económicos.
"NO HAY PLATA"
Sin vacaciones para el 46% de los trabajadores y para el 78% su salario perdió contra la inflación
Mientras el desempeño de la temporada veraniega 2026 concita la atención, un informe reveló que 46% de los trabajadores no pudo tomarse vacaciones en 2025.
Sin plata, sin vacaciones
Según un informe de Bumeran, empresa líder en plataformas de empleo online en Latinoamérica, el 46% de los trabajadores argentinos no pudo tomarse vacaciones en 2025, principalmente por falta de recursos económicos.
De acuerdo con los datos recabados por Bumeran, del 46% de trabajadores que no vacacionaron en 2025, el 56% argumentó imposibilidades financieras como el motivo central, mientras que un 21% lo atribuyó a un cambio de empleo.
En menor porcentaje, los consultados mencionaron otras cuestiones personales o profesionales, problemas de salud, falta de organización o la decisión de quedarse en casa.
La priorización de metas personales o profesionales fue la respuesta del 12% de quienes no vacacionaron mientras que los problemas de salud, falta de tiempo, desorganización o la decisión de quedarse en casa sumaron un 11%.
En cuanto a los que salieron de vacaciones, la mayoría lo hizo dentro del país y la Costa Atlántica bonaerense fue el destino más elegido con el 24%, seguida por otros puntos del país (22%) mientras que Brasil sumó un 16% de elecciones y la Patagonia el 13%.
El Caribe fue el destino internacional más mencionado.
Sobre 2026, un diagnóstico de Zentrix Consultora señala que el 39,3% de la población no cuenta con recursos para viajar este verano.
Jornada laboral y salarios que perdieron
El informe de Bumeran también consultó sobre la jornada laboral en relación con las vacaciones. Aquí, el 29% de los empleados dijo que prefiere reducir la jornada laboral antes que vacacionar.
Según la empresa, esta conducta también se replica en otros países de la región, como Perú, Panamá, Ecuador y Chile, donde una parte significativa de los trabajadores prioriza jornadas más cortas.
Luego, el estudio reveló que el 22% prioriza otros beneficios por encima de las vacaciones. Entre los más valorados aparecen un mejor salario (44%), el trabajo remoto (21%), incentivos económicos (15%), esquemas sin horarios fijos (10%) y días libres ocasionales (6%).
Según el relevamiento, el 77,6% de los argentinos afirma que su salario perdió frente a la inflación, y el 64% se autopercibe como clase media baja o baja.
Por último, más de la mitad de la población evaluó de manera negativa la situación económica del país.
--------------
