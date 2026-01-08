Irán es un polvorín: las protestas copan las calles de Teherán al grito de "muerte a Jamenei"

image Imagen viral: una mujer, sin velo, enciende un cigarrillo tras quemar la foto de Alí Jamenei

Crisis económica, social y religiosa en Irán

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes por caídas históricas del valor de la moneda nacional (cada dólar cuesta 1,5 millones de riales) fue el origen de las protestas.

El país ya tiene un 42% anual de inflación.

image Las chances de que Jamenei sea destituido en Irán crecen, según los sitios de apuestas de los Estados Unidos

Las quejas masivas se producen en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos debido al programa nuclear de enriquecimiento de uranio que llevan adelante las autoridades islamistas. Todo estalló a finales de diciembre de 2025: se han cumplido casi 2 semanas completas de demostraciones en las calles.

Un total de 27 de las 31 provincias de la nación persa están atravesadas por el descontento público.

Irán ha sido acusado por Estados Unidos e Israel de supuesta financiación de grupos terroristas como Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano y los hutíes en Yemen.