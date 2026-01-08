urgente24
Irán es un polvorín: las protestas copan las calles de Teherán al grito de "muerte a Jamenei"

El régimen teocrático de Irán atraviesa sus peores horas. En medio de una histórica sequía e importante alza de precios, los ciudadanos se atreven protestar.

08 de enero de 2026 - 20:07
El gobierno de los Ayatollas asiste en Irán a la multiplicación de un descontento que ya se expresa en 250 ciudades distintas con el saldo de 36 muertos y más de 2.000 detenidos: las fuerzas de seguridad han usado hasta ahora munición real y también gas lacrimógeno.

El gobierno reconoce el derecho a protestar pacíficamente, pero critica las injerencias extranjeras en clara alusión al premier israelí Benjamín Netanyahu quien fogonea el descontento.

Los asistentes a las marchas se atreven a gritar “muerte a Jamenei”, el líder religioso y político supremo iraní.

Han llegado quemar y romper imágenes de los principales dirigentes de la revolución islámica.

Una de las fotos más impactantes se generó el jueves 8 de enero: una mujer sin velo prende un cigarrillo tras incendiar una foto del Ayatolla Jamenei.

image
Imagen viral: una mujer, sin velo, enciende un cigarrillo tras quemar la foto de Alí Jamenei

Crisis económica, social y religiosa en Irán

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes por caídas históricas del valor de la moneda nacional (cada dólar cuesta 1,5 millones de riales) fue el origen de las protestas.

El país ya tiene un 42% anual de inflación.

image
Las chances de que Jamenei sea destituido en Irán crecen, según los sitios de apuestas de los Estados Unidos

Las quejas masivas se producen en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos debido al programa nuclear de enriquecimiento de uranio que llevan adelante las autoridades islamistas. Todo estalló a finales de diciembre de 2025: se han cumplido casi 2 semanas completas de demostraciones en las calles. Las quejas masivas se producen en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos debido al programa nuclear de enriquecimiento de uranio que llevan adelante las autoridades islamistas. Todo estalló a finales de diciembre de 2025: se han cumplido casi 2 semanas completas de demostraciones en las calles.

Un total de 27 de las 31 provincias de la nación persa están atravesadas por el descontento público.

Irán ha sido acusado por Estados Unidos e Israel de supuesta financiación de grupos terroristas como Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano y los hutíes en Yemen.

