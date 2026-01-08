U na de las principales productoras mundiales de papas fritas congeladas, anunció que cerrará su planta de Munro y desvinculará a unos 100 trabajadores como parte de una reorganización mundial de su red industrial.
100 DESPIDOS
De Munro a Mar del Plata: Lamb Weston replantea dónde fabricar papas fritas
Una multinacional que fabrica papas fritas cerró la planta de Munro para llevar la operatoria a Mar del Plata. 100 despidos.
La compañía centralizará su producción local en el Parque Industrial de Mar del Plata, donde el año pasado invirtió más de US$ 320 millones para montar la planta más grande de la compañía en el continente.
El negocio de Lamb Weston en la Argentina tiene una fuerte orientación exportadora, que envía a diferentes mercados de la región. Al momento de la inauguración de la fábrica, ejecutivos de la compañía adelantaron intenciones de proveer desde Mar del Plata a la mayor parte de mercados que conforman la región y el caribe.
La empresa informó que
Además del cierre en Munro, la empresa anunció que reducirá de manera temporal la operación de una línea productiva en los Países Bajos.
Mar del Plata, escenario ideal
Son dos las razones principales por las que Lamb Weston decidió emplazar su mayor fábrica del continente en Mar del Plata. La está vinculad con la proximidad de producción de su principal insumo.
- En la Argentina se procesan cerca de 3 millones de toneladas de papa fresca por año, cultivadas en unas 70.000 hectáreas en Balcarce, Mar del Plata y Tandil. Del total, alrededor de 11.000 hectáreas se destinan a la industria de papa prefreída congelada.
- El segundo punto se relaciona con la proximidad con el puerto marplatense. La fábrica se encuentra no más de 16 kilómetros de la terminal portuaria, lo que economiza costos logísticos para la exportación.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año
Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River
Israel en shock: Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Netanyahu
Jorge Rial se le plantó a Eduardo Feinmann por Venezuela y dejó una verdad incómoda
Desmienten a Romina Gaetani: La grave acusación que podría cambiarlo todo