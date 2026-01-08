urgente24
100 DESPIDOS

De Munro a Mar del Plata: Lamb Weston replantea dónde fabricar papas fritas

Una multinacional que fabrica papas fritas cerró la planta de Munro para llevar la operatoria a Mar del Plata. 100 despidos.

08 de enero de 2026 - 18:26
Clásicas papas fritas presentes en todas las mesas

U na de las principales productoras mundiales de papas fritas congeladas, anunció que cerrará su planta de Munro y desvinculará a unos 100 trabajadores como parte de una reorganización mundial de su red industrial.

La compañía centralizará su producción local en el Parque Industrial de Mar del Plata, donde el año pasado invirtió más de US$ 320 millones para montar la planta más grande de la compañía en el continente.

El negocio de Lamb Weston en la Argentina tiene una fuerte orientación exportadora, que envía a diferentes mercados de la región. Al momento de la inauguración de la fábrica, ejecutivos de la compañía adelantaron intenciones de proveer desde Mar del Plata a la mayor parte de mercados que conforman la región y el caribe.

obesidad sobrepeso papas fritas niño freepik
Producto popular siempre a mano

La empresa informó que

Las acciones forman parte de una estrategia más amplia para mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa en toda la red global de manufactura. Gestionar los costos a lo largo de la cadena de suministro es clave para generar valor que permite inversiones para modernizar activos físicos, mantengan las operaciones eficientes y preparadas para el crecimiento futuro Las acciones forman parte de una estrategia más amplia para mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa en toda la red global de manufactura. Gestionar los costos a lo largo de la cadena de suministro es clave para generar valor que permite inversiones para modernizar activos físicos, mantengan las operaciones eficientes y preparadas para el crecimiento futuro

Además del cierre en Munro, la empresa anunció que reducirá de manera temporal la operación de una línea productiva en los Países Bajos.

Mar del Plata, escenario ideal

Son dos las razones principales por las que Lamb Weston decidió emplazar su mayor fábrica del continente en Mar del Plata. La está vinculad con la proximidad de producción de su principal insumo.

  • En la Argentina se procesan cerca de 3 millones de toneladas de papa fresca por año, cultivadas en unas 70.000 hectáreas en Balcarce, Mar del Plata y Tandil. Del total, alrededor de 11.000 hectáreas se destinan a la industria de papa prefreída congelada.
  • El segundo punto se relaciona con la proximidad con el puerto marplatense. La fábrica se encuentra no más de 16 kilómetros de la terminal portuaria, lo que economiza costos logísticos para la exportación.

