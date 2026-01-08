De Munro a Mar del Plata: Lamb Weston replantea dónde fabricar papas fritas

La empresa informó que

Las acciones forman parte de una estrategia más amplia para mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa en toda la red global de manufactura. Gestionar los costos a lo largo de la cadena de suministro es clave para generar valor que permite inversiones para modernizar activos físicos, mantengan las operaciones eficientes y preparadas para el crecimiento futuro Las acciones forman parte de una estrategia más amplia para mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa en toda la red global de manufactura. Gestionar los costos a lo largo de la cadena de suministro es clave para generar valor que permite inversiones para modernizar activos físicos, mantengan las operaciones eficientes y preparadas para el crecimiento futuro

Además del cierre en Munro, la empresa anunció que reducirá de manera temporal la operación de una línea productiva en los Países Bajos.

Mar del Plata, escenario ideal

Son dos las razones principales por las que Lamb Weston decidió emplazar su mayor fábrica del continente en Mar del Plata. La está vinculad con la proximidad de producción de su principal insumo.

En la Argentina se procesan cerca de 3 millones de toneladas de papa fresca por año, cultivadas en unas 70.000 hectáreas en Balcarce, Mar del Plata y Tandil. Del total, alrededor de 11.000 hectáreas se destinan a la industria de papa prefreída congelada.

El segundo punto se relaciona con la proximidad con el puerto marplatense. La fábrica se encuentra no más de 16 kilómetros de la terminal portuaria, lo que economiza costos logísticos para la exportación.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River

Israel en shock: Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Netanyahu

Jorge Rial se le plantó a Eduardo Feinmann por Venezuela y dejó una verdad incómoda

Desmienten a Romina Gaetani: La grave acusación que podría cambiarlo todo