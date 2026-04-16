Desmantelaron "saladita" de Mar del Plata; corrupción, el tema más importante

Sin embargo, el pase diario de Ski que se anunció aumentó 30% en dólares en un año.

El tradicional centro de nieve de Bariloche tendrá pases en 2026 de $160.000 por día (US$ 115). Hace un año, el mismo ticket costaba $ 115.000 por día (US$ 82) ya que el dólar se ha mantenido en torno a los $1300 y $ 1.400 desde la temporada invernal de 2025. El tradicional centro de nieve de Bariloche tendrá pases en 2026 de $160.000 por día (US$ 115). Hace un año, el mismo ticket costaba $ 115.000 por día (US$ 82) ya que el dólar se ha mantenido en torno a los $1300 y $ 1.400 desde la temporada invernal de 2025.