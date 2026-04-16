Desmantelaron "saladita" de Mar del Plata; corrupción, el tema más importante

1-Mar del Plata: demolieron con topadoras "La Saladita" de la Bristol
El centro comercial a cielo abierto fue allanado por orden de la Justicia Federal y luego demolido.
Desmantelaron "saladita" de Mar del Plata (tras una mala temporada); la corrupción el tema más importante; Bariloche tendrá un centro de Ski de US$ 115 por día.
El centro comercial a cielo abierto fue allanado por orden de la Justicia Federal y luego demolido.
Con un 36% de las respuestas, la corrupción superó a la desocupación (29%), a la inflación (14%) y a la inseguridad (8%), según un trabajo de Opina Argentina.
Ante la pregunta " ¿Cuál es el principal problema que el gobierno nacional debería solucionar?" más de un tercio de los argentinos responde que es la corrupción
Consultados sobre "¿Cómo está el país con respecto al año pasado?" los resultados son muy negativos: el 62 % contestó que peor, el 25 % dijo que mejor y un 12 % sostuvo que estamos igual.
El Secretario de Turismo de la Naciòn, Daniel Scioli, visitó la ciudad de San Pablo, Brasil, para promocionar especialmente al Cerro Catedral.
Sin embargo, el pase diario de Ski que se anunció aumentó 30% en dólares en un año.