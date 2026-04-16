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Desmantelaron "saladita" de Mar del Plata; corrupción, el tema más importante

Desmantelaron "saladita" de Mar del Plata (tras una mala temporada); la corrupción el tema más importante; Bariloche tendrá un centro de Ski de US$ 115 por día.

16 de abril de 2026 - 18:40
Verano 2026 en Mar del Plata
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Demolieron la saladita de Mar del Plata

Demolieron la saladita de Mar del Plata

1-Mar del Plata: demolieron con topadoras "La Saladita" de la Bristol

El centro comercial a cielo abierto fue allanado por orden de la Justicia Federal y luego demolido.

Embed - GOLPE A "LA SALADITA" DE LA BRISTOL: Desmantelaron la feria más famosa de Mar del Plata

2-Tras el "caso Adorni", la corrupción encabeza las preocupaciones

Con un 36% de las respuestas, la corrupción superó a la desocupación (29%), a la inflación (14%) y a la inseguridad (8%), según un trabajo de Opina Argentina.

Ante la pregunta " ¿Cuál es el principal problema que el gobierno nacional debería solucionar?" más de un tercio de los argentinos responde que es la corrupción

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Consultados sobre "¿Cómo está el país con respecto al año pasado?" los resultados son muy negativos: el 62 % contestó que peor, el 25 % dijo que mejor y un 12 % sostuvo que estamos igual.

Embed - Factor Adorni, la corrupción es la principal preocupación de los argentinos

3-Scioli se entusiasma con la nieve pero Bariloche estará carísimo

El Secretario de Turismo de la Naciòn, Daniel Scioli, visitó la ciudad de San Pablo, Brasil, para promocionar especialmente al Cerro Catedral.

Sin embargo, el pase diario de Ski que se anunció aumentó 30% en dólares en un año.

El tradicional centro de nieve de Bariloche tendrá pases en 2026 de $160.000 por día (US$ 115). Hace un año, el mismo ticket costaba $ 115.000 por día (US$ 82) ya que el dólar se ha mantenido en torno a los $1300 y $ 1.400 desde la temporada invernal de 2025. El tradicional centro de nieve de Bariloche tendrá pases en 2026 de $160.000 por día (US$ 115). Hace un año, el mismo ticket costaba $ 115.000 por día (US$ 82) ya que el dólar se ha mantenido en torno a los $1300 y $ 1.400 desde la temporada invernal de 2025.

Embed - ¿BARILOCHE SÓLO PARA EXTRANJEROS? El polémico festejo de Scioli y el aumento en dólares

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