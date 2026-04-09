Argentina, históricamente un país consumidor e importador de café, comenzó a dar sus primeros pasos para convertirse en productor y exportador de un bien que mueve miles de millones de dólares. La iniciativa, liderada por la empresa Cabrales, de Mar del Plata, junto con el gobierno de Tucumán, apunta a desarrollar café de especialidad con sello de origen nacional.
MARCA PAÍS
El rey de Mar del Plata sale a pelearle un mercado millonario a Brasil
Uno de los empresarios más conocidos de Mar del Plata tiene un proyecto premium a desarrollarse en Tucumán. Puede generar US$250 millones anuales.
Por primera vez, el país logró producir café cultivado, cosechado y procesado íntegramente en su territorio, superando la etapa experimental. Según explicó el empresario Martín Cabrales a Bloomberg Línea, el objetivo es posicionar este producto dentro del segmento gourmet, donde compite no por volumen sino por calidad y diferenciación.
En Tucumán hay entre 8.000 y 9.000 hectareas cultivables, lo que en su máxima capacidad podría producir alrededor de 28.000 toneladas de café, un negocio estimado en US$250 millones anuales, según publicó El Economista.
El mercado global del café está dominado por potencias agrícolas como Brasil, Vietnam y Colombia, que concentran gran parte de la producción y exportación mundial. En ese contexto, Argentina busca insertarse en un nicho de alto valor agregado, aprovechando condiciones agroclimáticas específicas en regiones como Tucumán que permiten desarrollar granos con características distintivas.
No todo son commodities
Desde el punto de vista económico, la iniciativa se alinea con una estrategia más amplia de diversificación productiva. La economía argentina, tradicionalmente fuerte en commodities como la soja o la carne, intenta ampliar su matriz exportadora con productos diferenciados que generen mayor valor por unidad.
En ese sentido, el café de especialidad ofrece una oportunidad interesante, con menores volúmenes, pero precios significativamente más altos en mercados internacionales.
El mercado global del café
A nivel global, el mercado del café atraviesa una etapa de transición. Tras años de precios elevados, en 2026 el valor del grano mostró una caída cercana al 18% debido a expectativas de mayor oferta, especialmente desde Brasil y Vietnam. Este escenario podría favorecer a nuevos jugadores que apunten a nichos premium menos sensibles a las fluctuaciones de precios masivos.
Sin embargo, el desafío es considerable. El cultivo de café requiere condiciones específicas de clima y altura, además de inversiones de largo plazo: una planta puede tardar varios años en alcanzar su primera cosecha comercial. A esto se suma la necesidad de construir una marca país en un mercado altamente competitivo y dominado por tradiciones productivas centenarias.
El café en Argentina
A nivel interno, el desarrollo del café también podría tener impacto regional. En provincias como Tucumán, el proyecto abre la puerta a nuevas cadenas de valor, generación de empleo y desarrollo de economías locales. Además, podría integrarse con el turismo y la producción gourmet, segmentos en crecimiento dentro del consumo global.
El interés por el café en Argentina no es menor. El consumo interno es elevado y cadenas internacionales como Starbucks ya tienen una presencia consolidada en el país, lo que evidencia un mercado sofisticado y en expansión.
A futuro, el éxito del café argentino dependerá de su capacidad para diferenciarse. En lugar de competir en volumen, la estrategia apunta a replicar modelos como el del vino: construir identidad, calidad y reconocimiento internacional.
La incursión de Argentina en la producción cafetera refleja una búsqueda de pasar de exportar materias primas tradicionales a posicionarse en segmentos de mayor valor agregado. Si logra consolidarse, el “café argentino” podría convertirse en un nuevo capítulo dentro de la estrategia exportadora del país.
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