El rey de Mar del Plata sale a pelearle un mercado millonario a Brasil

En ese sentido, el café de especialidad ofrece una oportunidad interesante, con menores volúmenes, pero precios significativamente más altos en mercados internacionales.

El mercado global del café

A nivel global, el mercado del café atraviesa una etapa de transición. Tras años de precios elevados, en 2026 el valor del grano mostró una caída cercana al 18% debido a expectativas de mayor oferta, especialmente desde Brasil y Vietnam. Este escenario podría favorecer a nuevos jugadores que apunten a nichos premium menos sensibles a las fluctuaciones de precios masivos.

Sin embargo, el desafío es considerable. El cultivo de café requiere condiciones específicas de clima y altura, además de inversiones de largo plazo: una planta puede tardar varios años en alcanzar su primera cosecha comercial. A esto se suma la necesidad de construir una marca país en un mercado altamente competitivo y dominado por tradiciones productivas centenarias.

El café en Argentina

A nivel interno, el desarrollo del café también podría tener impacto regional. En provincias como Tucumán, el proyecto abre la puerta a nuevas cadenas de valor, generación de empleo y desarrollo de economías locales. Además, podría integrarse con el turismo y la producción gourmet, segmentos en crecimiento dentro del consumo global.

El interés por el café en Argentina no es menor. El consumo interno es elevado y cadenas internacionales como Starbucks ya tienen una presencia consolidada en el país, lo que evidencia un mercado sofisticado y en expansión.

A futuro, el éxito del café argentino dependerá de su capacidad para diferenciarse. En lugar de competir en volumen, la estrategia apunta a replicar modelos como el del vino: construir identidad, calidad y reconocimiento internacional.

La incursión de Argentina en la producción cafetera refleja una búsqueda de pasar de exportar materias primas tradicionales a posicionarse en segmentos de mayor valor agregado. Si logra consolidarse, el “café argentino” podría convertirse en un nuevo capítulo dentro de la estrategia exportadora del país.

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