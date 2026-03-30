Qué fenómeno en el cielo sacudió a Tucumán y dejó imágenes impactantes

"Lo que se observó en Tucuman esta noche fue un "Gigantic jet", se trata de una forma extremadamente raro de rayo, alcanza una altura de hasta 90 km, se mueven hacia arriba y transportan una gran carga de energía. El rayo que la produjo tuvo 88kA, es una descarga eléctrica de gran potencia", publicó @Tiempo_amba.

La impresión entre los usuarios no se hizo esperar. "Les juro que pensé eran globos de Helio con forma de corazones jajajajaaja explíquenme señores que soy seguidora pero ignorante del tema! Jajaja", indicó una seguidora en la misma publicación de Instagram.

Raro fenómeno en el cielo paraliza a Tucumán y deja imágenes impactantes Urgente24 ciencia

Vea el video del espectacular fenómeno atmosférico en Tucumán

¿Qué es un gigantic jet?

Un "gigantic jet" es un fenómeno tan raro que, generalmente, suelen ser vistos desde el espacio.

"¿Viste esa magnífica foto que la astronauta de la NASA Nichole Ayers tomó el 3 de julio de 2025? Aunque inicialmente se pensó que era un duende, Ayers confirmó haber captado una forma aún más rara de Evento Luminoso Transitorio (ELT): un gigantesco chorro", publicó la NASA el año pasado.

Específicamente, Nichole Ayers habría fotografiado esta forma rara y espectacular de TLE (Evento Transversal de Luz) desde la Estación Espacial Internacional, informó la Dra. Burcu Kosar, investigadora principal del proyecto Spritacular.

Raro fenómeno en el cielo paraliza a Tucumán y deja imágenes impactantes Urgente24 Izquierda: Evento de chorro gigante desde la Estación Espacial Internacional, fotografiado por la astronauta de la NASA Nichole Ayers. (Crédito: Ayers) Derecha: Evento de sprite que aparece sobre un rayo, visto desde el espacio. Esta foto fue tomada por astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional durante la Expedición 44.Crédito: Astronautas de la NASA a bordo de la Expedición 44

Blue Jet, Gigantic Jet y sprites

Ahora bien, tanto el gigantic jet, como el blue jet, son fenómenos luminosos transitorios que ocurren durante las tormentas. También existen los sprites, pero como es de imaginarse, los gigantic jets se consideran más potentes.

Veamos lo que dice la NASA sobre estos tres fenómenos:

Los gigantic jets "aparecen cuando las condiciones turbulentas en las cimas de las imponentes tormentas eléctricas permiten que los rayos escapen de la tormenta, propagándose hacia arriba en dirección al espacio. Crean un puente eléctrico entre las cimas de las nubes (a unos 20 km) y la atmósfera superior (a unos 100 km), depositando una cantidad significativa de carga eléctrica".

El blue jet es básicamente un tipo de rayo. "A diferencia de los rayos tradicionales que vemos desde tierra, los chorros azules se elevan desde la cima de las tormentas eléctricas hacia el borde del espacio. En menos de un segundo, un chorro puede alcanzar la estratopausa (50 kilómetros sobre la superficie terrestre)",

Los sprites, por otro lado, "se forman de forma independiente, mucho más arriba en la atmósfera, tras potentes descargas eléctricas. Suelen aparecer como un resplandor rojizo con formas intrincadas que se asemejan a medusas, columnas o zanahorias, y pueden abarcar decenas de kilómetros de diámetro".

De cualquier manera, mientras aparece un análisis oficial de lo ocurrido en Tucumán, lo cierto es que este fenómeno ha impresionado a todos y que las imágenes ya le están dado la vuelta al mundo.

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