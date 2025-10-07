Milei inauguró la planta Lamb Weston en Mar del Plata y agradeció por "apostar por la Argentina"

Relanzamiento político con Santilli a la cabeza

Tras el acto en la planta, el Presidente se trasladó al centro de la ciudad donde encabezará una caminata junto a Diego Santilli y Cristian Ritondo, quienes forman parte del nuevo esquema electoral de La Libertad Avanza en territorio bonaerense.

Fuentes de la Casa Rosada definieron la jornada como “el relanzamiento de la campaña” de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. “Ahora son 20 días a fondo”, repiten cerca del nuevo candidato, quien en las últimas horas se mostró junto al Presidente en tono de respaldo mutuo.

“Me toca asumir esta responsabilidad con compromiso. No será una elección fácil, pero estamos convencidos de que la gente valora el cambio que comenzó el 10 de diciembre”, sostuvo Santilli en declaraciones radiales.

Agenda y contexto político

El viaje de Milei a Mar del Plata se produce en medio de la reconfiguración de la estrategia política de su espacio tras la salida de Espert y mientras avanza la impresión de nuevas boletas electorales con los nombres actualizados. El oficialismo espera la resolución del juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, quien deberá autorizar formalmente la reimpresión de las BUP (Boleta Única Papel).

La visita también tiene un fuerte componente simbólico: es el primer acto conjunto entre Milei y Santilli tras el recambio en la lista bonaerense, y se da a pocos días de que el Presidente vuelva a la ciudad para cerrar el Coloquio de IDEA, el 17 de octubre.

Con el telón de fondo de una economía en desaceleración y una oposición que busca avanzar en el Congreso con la reforma de la Ley de DNU, el mandatario aprovechó su paso por Mar del Plata para enviar un mensaje político claro:

“Argentina vuelve a ser un país confiable para invertir. Lo que estamos haciendo no es magia, es libertad económica y respeto por el esfuerzo de quienes producen”.

