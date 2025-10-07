El presidente Javier Milei visitó este martes 07/10 la ciudad de Mar del Plata para encabezar la inauguración de la planta procesadora de papas Lamb Weston, una de las inversiones más grandes del año y considerada la más moderna de Latinoamérica.
INVERSIONES
Milei inauguró la planta Lamb Weston en Mar del Plata y agradeció por "apostar por la Argentina"
Javier Milei agradeció a quienes invierten en la Argentina. La planta en Mar del Plata generará 3.000 empleos.
El evento marcó también el punto de partida del relanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza, tras la abrupta salida de José Luis Espert de la boleta de LLA y el desembarco de Diego Santilli como nuevo primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
Inversión millonaria en Mar del Plata
La empresa estadounidense invirtió más de 330 millones de dólares en la construcción de la planta, que generará cerca de 3.000 empleos directos e indirectos en la región. Acompañado por el intendente Guillermo Montenegro y funcionarios nacionales, Milei destacó el proyecto como un ejemplo del modelo económico que busca consolidar su gestión.
“Gracias por apostar por Argentina y por expandirse en nuestro país. Este es el camino que estamos construyendo, el del crecimiento genuino y la inversión privada”, afirmó el mandatario durante su discurso en el Parque Industrial de General Pueyrredon.
Javier Milei: "Este es el camino"
A su vez, Milei insistió en que su plan económico busca “liberar las fuerzas productivas” y reducir la intervención estatal. “Cuando a alguien no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, es porque sobra Estado”, dijo, en línea con su discurso habitual.
Relanzamiento político con Santilli a la cabeza
Tras el acto en la planta, el Presidente se trasladó al centro de la ciudad donde encabezará una caminata junto a Diego Santilli y Cristian Ritondo, quienes forman parte del nuevo esquema electoral de La Libertad Avanza en territorio bonaerense.
Fuentes de la Casa Rosada definieron la jornada como “el relanzamiento de la campaña” de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. “Ahora son 20 días a fondo”, repiten cerca del nuevo candidato, quien en las últimas horas se mostró junto al Presidente en tono de respaldo mutuo.
“Me toca asumir esta responsabilidad con compromiso. No será una elección fácil, pero estamos convencidos de que la gente valora el cambio que comenzó el 10 de diciembre”, sostuvo Santilli en declaraciones radiales.
Agenda y contexto político
El viaje de Milei a Mar del Plata se produce en medio de la reconfiguración de la estrategia política de su espacio tras la salida de Espert y mientras avanza la impresión de nuevas boletas electorales con los nombres actualizados. El oficialismo espera la resolución del juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, quien deberá autorizar formalmente la reimpresión de las BUP (Boleta Única Papel).
La visita también tiene un fuerte componente simbólico: es el primer acto conjunto entre Milei y Santilli tras el recambio en la lista bonaerense, y se da a pocos días de que el Presidente vuelva a la ciudad para cerrar el Coloquio de IDEA, el 17 de octubre.
Con el telón de fondo de una economía en desaceleración y una oposición que busca avanzar en el Congreso con la reforma de la Ley de DNU, el mandatario aprovechó su paso por Mar del Plata para enviar un mensaje político claro:
“Argentina vuelve a ser un país confiable para invertir. Lo que estamos haciendo no es magia, es libertad económica y respeto por el esfuerzo de quienes producen”.
