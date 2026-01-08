Glencore y Rio Tinto negocian megafusión por US$260.000 millones que involucra a Argentina

En este marco, operaciones recientes como la combinación entre Anglo American y Teck Resources han elevado la presión competitiva sobre grupos como Rio Tinto y BHP.

Las conversaciones actuales, según fuentes cercanas al proceso, se retomaron a finales del año pasado. Entre las opciones en análisis figura una fusión completa, aunque aún no están definidos los detalles ni el alcance final del acuerdo. Un punto sensible es el futuro del negocio de comercialización de materias primas y del carbón, áreas en las que Glencore tiene una fuerte presencia y que podrían quedar fuera o ser escindidas.

El perfil de Glencore y su conexión con Argentina

Glencore, con sede en Suiza, se reposicionó recientemente como una empresa enfocada en el crecimiento del cobre. Su director ejecutivo, Gary Nagle, aseguró en diciembre que el grupo aspira a convertirse en el mayor productor mundial del metal.

Actualmente es el sexto mayor productor global y el principal productor de carbón que cotiza en bolsa. Sus planes incluyen la expansión de activos clave, como el desarrollo del proyecto El Pachón, en San Juan, a cinco kilómetros de la frontera con Chile, que permitiría elevar su producción a 1,6 millones de toneladas anuales de cobre hacia 2035.

Las negociaciones anteriores, a fines de 2024, naufragaron por desacuerdos en torno a la valoración, el liderazgo ejecutivo y el destino de los activos de carbón. Desde entonces, Rio Tinto nombró un nuevo CEO, Simon Trott, quien asumió en agosto con una agenda centrada en reducción de costos y revisión estratégica de activos.

image El Pachón, San Juan, donde se desarrolla el proyecto de cobre de Glencore.

En paralelo, Glencore avanzó en la reestructuración de su negocio carbonífero para facilitar una eventual escisión, una medida que podría allanar el camino para un acuerdo.

El mercado sigue de cerca los movimientos: en los últimos seis meses, las acciones de Glencore subieron 35% y las de Rio Tinto, 41%, impulsadas por el rally de los commodities. Sin embargo, hoy las cotizaciones de ambas cayeron ante el sacudón de la noticia.

Bajo las normas británicas de adquisiciones, Rio Tinto tiene plazo hasta el 5 de febrero para presentar una oferta formal o desistir públicamente. Hasta entonces, la minería global permanece en vilo ante una posible operación que redefiniría el mapa del sector.

Más noticias en Urgente24

