Cobre rompe récord y supera los US$13.000 por temor a escasez global

Factores estructurales y geopolíticos del aumento del precio

El escenario reciente también está influido por temores sobre un endurecimiento potencial de las políticas comerciales. La expectativa de nuevos aranceles a las importaciones de cobre en Estados Unidos ha impulsado una “carrera” por enviar metal al país antes de cualquier medida definitiva, reduciendo aún más el suministro disponible en otros mercados.

Según expertos del mercado, parte de esta escasez aparente puede estar vinculada a acumulación estratégica de inventarios, más que a una escasez de demanda física tradicional. Esta dinámica refuerza la percepción de un mercado global apretado, en el que los metales industriales clave se convierten en refugio para inversores ante las incertidumbres geopolíticas.

Un rally impulsado por la demanda y expectativas de déficit

La tendencia alcista de los precios no es un fenómeno aislado de los últimos días. Durante 2025, el cobre experimentó un aumento de más del 40%, marcando su mejor desempeño desde 2009 y estableciendo un punto de partida elevado para 2026.

Analistas como los de Citi han señalado que los precios podrían seguir en niveles elevados durante todo este año, dados los persistentes riesgos de suministro y las perspectivas de déficits continuados entre oferta y demanda, según publicó Investing.

Sin embargo, este contexto alcista también presenta riesgos para los sectores consumidores del metal. El encarecimiento del cobre ya está comenzando a trasladarse a los costos de bienes industriales y productos durables, como componentes eléctricos, electrodomésticos y sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), lo que podría impactar tanto la producción como los precios al consumidor final.

A medida que los mercados globales digieren estas dinámicas complejas —entre tensiones geopolíticas, políticas comerciales y la demanda estructural del metal— el cobre se perfila no solo como un indicador de la salud económica global, sino también como un activo estratégico en la transición energética del siglo XXI.

