El oro humilló a todos en 2025: Subió 65% y dejó en ridículo al dólar y las acciones

A esto se sumó la depreciación del dólar, influida por tensiones políticas internas en Estados Unidos y un escenario internacional cada vez más fragmentado. Con el billete verde en retroceso, el oro ganó terreno como activo real y global.

Oro y bancos centrales: La compra silenciosa que cambió el tablero

Uno de los grandes motores del alza fue el comportamiento de los bancos centrales. Lejos del ruido mediático, muchas autoridades monetarias aceleraron la diversificación de reservas y redujeron su exposición al dólar. En ese movimiento, el oro fue el principal beneficiado.

Economías emergentes y países con tensiones geopolíticas crecientes aumentaron de manera sostenida sus tenencias de lingotes. Esta demanda estructural sostuvo los precios incluso en momentos de corrección y consolidó al oro como una pieza clave del sistema financiero global.

Especialistas del mercado coinciden en que esta tendencia no es coyuntural. La desconfianza hacia las monedas fiduciarias y el temor a sanciones financieras empujan a los Estados a refugiarse en activos físicos, difíciles de bloquear o devaluar.

ETFs y oro: Cómo los fondos aceleraron la suba histórica

El otro gran actor del 2025 fueron los fondos cotizados en oro. Los ETFs respaldados por metal físico registraron ingresos récord, con casi 400 toneladas incorporadas solo en el primer semestre del año, según datos del Consejo Mundial del Oro.

Este flujo masivo de capital amplificó el movimiento alcista y facilitó el acceso de inversores minoristas al mercado del oro.

¿El oro fue el único metal en fiesta durante 2025?

Aunque el oro fue la estrella, no estuvo solo. La plata, el platino y el paladio también protagonizaron subas impactantes. En particular, la plata sorprendió con un salto superior al 150%, marcando su mejor desempeño desde 1979 y superando ampliamente los máximos históricos previos.

El impulso de la plata estuvo vinculado tanto a su rol como activo financiero como a su demanda industrial, especialmente en energías renovables y tecnología. El platino, por su parte, trepó más de 114% en el año, mientras que el paladio avanzó alrededor de 66%, su mejor resultado en más de una década.

El oro se dispara: La jugada que inquieta a inversores y expone a la Fed

Oro y volatilidad: Por qué el cierre del año tuvo altibajos

Hacia el final de 2025, el mercado mostró señales de volatilidad. Tras tocar máximos históricos, el oro registró algunas correcciones producto de la toma de ganancias y del aumento de márgenes en los contratos de futuros.

Sin embargo, estos retrocesos no cambiaron el balance anual. El oro cerró el año con una suba contundente y una fortaleza que muchos analistas consideran estructural.

¿Puede el oro llegar a los 5.000 dólares en 2026?

La gran pregunta que ahora domina el mercado es hasta dónde puede llegar el oro. Algunos analistas internacionales no descartan que el metal pruebe la zona de los 5.000 dólares por onza en 2026, si se mantienen las condiciones actuales.

La persistencia de conflictos geopolíticos, la continuidad de compras por parte de bancos centrales y la fragilidad del dólar aparecen como los principales catalizadores. Para muchos expertos, el oro entró en una etapa autosostenida, donde cada corrección encuentra rápidamente nuevos compradores.

