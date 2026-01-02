Santiago Ascacibar recibió la peor noticia tras ser buscado por River y Boca

El fútbol argentino está viviendo un mercado de pases bastante caliente donde uno de los nombres que estuvo en boca de todos durante las últimas semanas fue Santiago Ascacibar. El capitán de Estudiantes de La Plata recibió llamados de River y de Boca y luego de varias idas y vueltas se confirmó la peor noticia para el Rusito.
Está más que claro que Ascacibar siente un amor inmenso por Estudiantes y es por eso que se brindó al máximo hasta el último partido. Más allá de esto, el Rusito hace tiempo que siente que es el momento ideal para buscar nuevos horizontes con la intención no solo de buscar un salto desde lo deportivo sino también desde lo económico.
El primer club que movió fichas seriamente para quedarse con Ascacibar fue River, que estaba dispuesto a pagar los 6 millones de dólares de la cláusula de salida impuesta por Estudiantes, además de ofrecerle un salario del doble de lo que cobra actualmente. El mediocampista demoró su respuesta y el Millonario terminó cerrando a Aníbal Moreno, desistiendo así del capitán Pincha.
Más tarde apareció Boca, club que ya había querido quedarse con Ascacibar en el pasado sin éxito. En este caso y con un River fuera de carrera, desde el Xeneize afirmaron que el Rusito se ofreció para llegar al equipo que comanda tácticamente Claudio Úbeda, por lo que la operación parecía más que sencilla. Pero Riquelme frenó todo.
Desde Boca afirmaron que ahora mismo no tienen como prioridad sumar a un volante de las características de Santiago Ascacibar ya que en el plantel cuentan con Leandro Paredes, Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Ander Herrera, Tomás Belmonte y Williams Alarcón. Con demasiadas variantes, el Xeneize prefirió enfocarse en otro perfil de jugadores.
Ascacibar, sin River ni Boca
Lo que comenzó siendo una pelea entre River y Boca para ver quién se quedaba con Ascacibar, terminó con el jugador sin el pan y sin la torta. Ahora lo que espera el Rusito es una oferta de Europa, sabiendo que en estos momentos es difícil que llegue una gran propuesta del Viejo Continente, mientras que en Brasil aparecieron algunos interesados pero nada serio, lo que marca que todo podría finalizar con el mediocampista permaneciendo en Estudiantes.
