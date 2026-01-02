Santiago Ascacibar recibió la peor noticia tras ser buscado por River y Boca

image

Ascacibar, sin River ni Boca

Lo que comenzó siendo una pelea entre River y Boca para ver quién se quedaba con Ascacibar, terminó con el jugador sin el pan y sin la torta. Ahora lo que espera el Rusito es una oferta de Europa, sabiendo que en estos momentos es difícil que llegue una gran propuesta del Viejo Continente, mientras que en Brasil aparecieron algunos interesados pero nada serio, lo que marca que todo podría finalizar con el mediocampista permaneciendo en Estudiantes.

