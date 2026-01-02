Tommy Lee Jones atraviesa la peor tragedia. Victoria Jones, hija del famoso actor que protagonizó El fugitivo (1993) , fue encontrada muerta. El hallazgo ocurrió en un elegante hotel la noche de Año Nuevo. Hay conmoción total en Hollywood, y avanzan las investigaciones en medio de la misteriosa muerte.
QUÉ SE SABE
Shock en Hollywood por muerte de la hija de Tommy Lee Jones: Últimos detalles
Lo último que se sabe de la muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones que ha conmocionado a Hollywood entero.
¿Qué pasó con la hija de Tommy Lee Jones?
Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, fue hallada sin vida en el lujoso hotel Fairmont de San Francisco, la madrugada del jueves a las 2:52 a. m.
De acuerdo con varios informes de medios, al llegar al lugar, los paramédicos la evaluaron y la declararon muerta. Hay muchas preguntas al respecto.
Victoria era la menor de los dos hijos que el también protagonista de Hombres de Negro tuvo con Kimberlea Cloughley, su segunda esposa.
La joven intentó abrirse camino como actriz. Apareció en Hombres de negro II (2002), Los tres entierros de Melquiades Estrada y en la serie One Three Hill.
Victoria tenía 34 años.
¿Cuál fue la causa de la muerte de la hija de Tommy Lee Jones?
Por los momentos se desconoce la causa de la muerte de la hija de Tommy Lee Jones.
Han aparecido algunos detalles al respecto, según medios.
Una fuente le dijo a Daily Mail que, Victoria "estaba tendida en el suelo del piso 14 del hotel Fairmont en San Francisco cuando un huésped que pensó que podría estar borracha alertó al personal del hotel".
"El personal rápidamente se dio cuenta de que Victoria no respondía e inmediatamente comenzó a practicarle RCP y pidió una ambulancia", agregaron.
Según Daily Mail, los Bomberos de San Francisco respondieron a un llamado de ayuda médica a las 2.52 am, intentaron reanimar a Victoria, pero fue declarada muerta en la escena.
"La fuente afirmó que no había indicios de violencia, como traumatismos en el cuerpo, y que la policía no encontró parafernalia de drogas en el lugar. Tampoco había indicios de que Victoria se hubiera quitado la vida", agregaron.
Tampoco se sabe si Victoria era huésped del hotel o cómo llegó al piso 14.
TMZ publicó otros supuestos detalles. De acuerdo con el medio, la llamada de emergencia llegó a la policía como una presunta sobredosis de drogas.
En el audio de despacho de Broadcastify, que TMZ asegura haber obtenido, la llamada para el incidente llegó como un "código 3 para sobredosis, cambio de color", apuntan.
Sin embargo, aclaran que, "hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte y las autoridades no han publicado más detalles".
Ante la tragedia, la familia de Victoria ha recibido numerosos mensajes de condolencias.
