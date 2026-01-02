Shock en Hollywood por muerte de la hija de Tommy Lee Jones: Últimos detalles

Victoria tenía 34 años.

¿Cuál fue la causa de la muerte de la hija de Tommy Lee Jones?

Por los momentos se desconoce la causa de la muerte de la hija de Tommy Lee Jones.

Han aparecido algunos detalles al respecto, según medios.

Una fuente le dijo a Daily Mail que, Victoria "estaba tendida en el suelo del piso 14 del hotel Fairmont en San Francisco cuando un huésped que pensó que podría estar borracha alertó al personal del hotel".

"El personal rápidamente se dio cuenta de que Victoria no respondía e inmediatamente comenzó a practicarle RCP y pidió una ambulancia", agregaron.

Según Daily Mail, los Bomberos de San Francisco respondieron a un llamado de ayuda médica a las 2.52 am, intentaron reanimar a Victoria, pero fue declarada muerta en la escena.

"La fuente afirmó que no había indicios de violencia, como traumatismos en el cuerpo, y que la policía no encontró parafernalia de drogas en el lugar. Tampoco había indicios de que Victoria se hubiera quitado la vida", agregaron.

Tampoco se sabe si Victoria era huésped del hotel o cómo llegó al piso 14.

TMZ publicó otros supuestos detalles. De acuerdo con el medio, la llamada de emergencia llegó a la policía como una presunta sobredosis de drogas.

En el audio de despacho de Broadcastify, que TMZ asegura haber obtenido, la llamada para el incidente llegó como un "código 3 para sobredosis, cambio de color", apuntan.

Sin embargo, aclaran que, "hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte y las autoridades no han publicado más detalles".

Ante la tragedia, la familia de Victoria ha recibido numerosos mensajes de condolencias.

