Ex combatientes intimaron a Javier Milei: 24 horas para que se retracte

La intimación incluye, además, una referencia al escenario estratégico del Atlántico Sur. “La base militar que el Reino Unido mantiene en Malvinas amenaza la seguridad de la región y condiciona la posición de la República Argentina por vía de la imposición belicista”, señala el texto, que reclama al Presidente impulsar “las comunicaciones oficiales pertinentes, en franca oposición con la avanzada británica”.

El documento concluye con una advertencia clara: si Milei no se retracta en el plazo exigido, la entidad podría avanzar con una denuncia penal. “Las Malvinas, islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes fueron, son y serán argentinas”, cierra el comunicado.

intimación Milei-malvinas

intimación Milei-malvinas2

