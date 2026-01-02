A Presti no le prestan (y sufren los militares): ¿Qué pasa con IOSFA?

Las Fuerzas Armadas, en cambio, seguirían manteniendo su servicio actual. Es lo que se acordó con el ministro Carlos Presti. Defensa, que a diferencia de Prefectura y Gendarmería tiene prestadores, creará la obra social denominada IOFA.

Así lo explica el periodista Pablo Fernández Blanco en La Nación:

"El decreto, que se conocerá la semana próxima, involucra el llamado a licitación para prestar el servicio de salud a 197.000 integrantes de Gendarmería y Prefectura, entre activos, retirados y sus familiares.

El plan es que reciban el servicio de salud de prepagas privadas. El equipo de Seguridad —hay continuidad entre la gestión de Bullrich y la de su sucesora— mantuvo reuniones a lo largo de 2025 con algunos de los principales jugadores privados de la actividad. Entre ellos, Swiss Medical, OSDE, Galeno, Medicus y Avalian.

Fuentes privadas señalan dos nombres activos en las discusiones. Uno es Martín Siracusa, secretario de Coordinación Administrativa de Seguridad, y su segundo, Gustavo Gavassa.

Las conversaciones apuntaron a una dificultad en particular que debe resolver el Gobierno: la distribución geográfica de las personas que requerirán atención médica. Es que el 60% de las fuerzas está repartido en la zona de Buenos Aires, Corrientes y Misiones. Pero el restante 40% se distribuye en 150 puntos distintos. El desafío es llegar a todos esos lugares".

