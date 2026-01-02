Mucho se ha escrito en Urgente24 sobre la crítica situación de IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas) y se esperaban novedades luego de la promesa de "solución" del nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti, pero nada ha pasado tras más de 10 días. El plan del funcionario habría chocado con Luis 'Toto' Caputo, que no suelta fondos.
TOTO NO SUELTA FONDOS
A Presti no le prestan (y sufren los militares): ¿Qué pasa con IOSFA?
Sin novedades sobre IOSFA, a más de 10 días de que el ministro de Defensa Carlos Presti presentara su "solución": parece que Toto Caputo no aprobó fondos.
El pasado 22 de diciembre, en una entrevista con Eduardo Feinmann, Carlos Presti había dicho sobre el estado en el que se encuentra IOFSA: "Tengo la certeza que la solución que voy a presentar en el día de mañana al jefe de Gabinete va a ser exitosa".
Según trascendidos, esa "solución" consistía en asistencia financiera del ministerio de Economía al IOSFA, que permita afrontar parte de la deuda acumulada, estimada en $200 mil millones.
Presti le presentó el plan al jefe de Gabinete Manuel Adorni, y a Luis Caputo. Y la respuesta del ministro de Economía, a juzgar por las nulas novedades, habría sido 'no hay plata'.
De acuerdo al diario La Nación, el Gobierno avanzaría con la disolución de IOSFA para Prefectura y Gendarmería, y prepara una licitación para que casi 200.000 efectivos, retirados y familiares accedan a la salud privada.
Las Fuerzas Armadas, en cambio, seguirían manteniendo su servicio actual. Es lo que se acordó con el ministro Carlos Presti. Defensa, que a diferencia de Prefectura y Gendarmería tiene prestadores, creará la obra social denominada IOFA.
Así lo explica el periodista Pablo Fernández Blanco en La Nación:
"El decreto, que se conocerá la semana próxima, involucra el llamado a licitación para prestar el servicio de salud a 197.000 integrantes de Gendarmería y Prefectura, entre activos, retirados y sus familiares.
El plan es que reciban el servicio de salud de prepagas privadas. El equipo de Seguridad —hay continuidad entre la gestión de Bullrich y la de su sucesora— mantuvo reuniones a lo largo de 2025 con algunos de los principales jugadores privados de la actividad. Entre ellos, Swiss Medical, OSDE, Galeno, Medicus y Avalian.
Fuentes privadas señalan dos nombres activos en las discusiones. Uno es Martín Siracusa, secretario de Coordinación Administrativa de Seguridad, y su segundo, Gustavo Gavassa.
Las conversaciones apuntaron a una dificultad en particular que debe resolver el Gobierno: la distribución geográfica de las personas que requerirán atención médica. Es que el 60% de las fuerzas está repartido en la zona de Buenos Aires, Corrientes y Misiones. Pero el restante 40% se distribuye en 150 puntos distintos. El desafío es llegar a todos esos lugares".
