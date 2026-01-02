"Uy, está temblando": Fuerte terremoto en México sorprendió a Claudia Sheinbaum

Embed - SISMO CDMX | Claudia Sheinbaum desaloja por fuerte sismo en Ciudad de México

Terremoto se sintió en Ciudad de México, San Marcos, Veracruz y Morelos: México tembló este viernes

Un temblor en el centro de México debido a un sísmo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, estado de guerrero, hizo temblar el Palacio Nacional durante una transmisión en vivo de Claudia Sheinbaum. Ocurrió justo cuando la presidenta mexicana anunciaba que la próxima semana presentará un plan para ampliar la inversión nacional, que estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Según información oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del sismo se produjo cerca de la costa del Pacífico, en el estado de Guerrero, a una profundidad de 35 kilómetros (22 millas), sintiéndose de forma significativa en Ciudad de México.

La presidenta, los ministros y los periodistas tuvieron que abandonar el recinto mientras sonaban las alertas sísmicas en celulares y altavoces, mezclándose con el eco de los pasos y el roce de cámaras y micrófonos. El resto de la ciudadanía de Ciudad de México también salió a la vía pública y se retiró de sus casas, ante un posible riesgo de derrumbe, como parte del protocolo ante movimientos sísmicos. La alcaldía instaló hace mucho tiempo varios altavoces en los postes del alumbrado público, los cuales emiten la denominada “alerta sísmica”.

image La mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se vio interrumpida tras el sismo de magnitud preliminar 6.5 registrado la mañana de este viernes. | GENTILEZA CUARTO OSCURO

Al regreso de su rueda de prensa mañanera, tras varios minutos de evacuación, Sheinbaum informó que ya se había comunicado con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quienes en su momento informaron que no hubo daños graves por el sismo.

El sismo fue percibido con crudeza en Guerrero, donde se reportaron derrumbes menores en la ruta Tixtla-Chilpancingo. Del mismo modo, se registraron daños menores en plafones y acabados en tres unidades médicas de San Marcos, Chilpancingo y Acapulco, sin personas lesionadas. Las áreas afectadas fueron acordonadas y se activaron cuadrillas de Protección Civil para la evaluación.

El Sismológico Nacional difundió hasta las 9 de la mañana se registraron 151 réplicas del sismo de 6.5 registrado este viernes por la mañana, cuyo epicentro fue en Guerrero. La réplica más fuerte fue de 4.2.

El movimiento telúrico y las réplicas fueron perceptibles en diversas regiones de Veracruz, donde se realizaron inspecciones preventivas. En tanto, en Ciudad de México, fue sentido de forma considerable, con evacuaciones preventivas y sin daños mayores reportados.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, dio a conocer que hasta el momento se han reportado 12 personas lesionadas, la caída de 5 postes y 4 árboles, así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en diversas colonias.

Durante el sismo, un hombre de 67 años, que bajaba las escaleras, se tropezó y cayó, en la calle Obrero Mundial, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

En Puebla se realizaron recorridos de supervisión, sin que se registraran afectaciones. En Morelos, la réplica fue moderada, sin incidentes, al igual que en el sur de Jalisco, donde se percibió ligeramente, sin daños. En Oaxaca, el movimiento fue leve y no se reportan incidentes. En Colima, no se registró percepción ni afectaciones.

"No se reportan al momento afectaciones en infraestructura estratégica, y las fuerzas de tarea se encuentran realizando recorridos de verificación en coordinación", informó la secretaria de Protección Civil.

Más contenido de Urgente24

Unánime: 2026, tiempo de revisar la concesión de Edesur

Final de 2025, Grupo Clarín no recuperará el fútbol, Luis Armella sin Sur Finanzas y la fiscal...

Pedido a 2026: Que Federico Sturzenegger deje de hacer el ridículo

El carry trade fue ganador en 2025 y dejó una ganancia del 10%