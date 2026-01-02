Crece la polémica: Nace la Policía Secreta con el DNU que cambia leyes

Hay diferentes formas de verlo. Para algunos sólo se trata de fundamentar la mayor provisión de recursos financieros a la SIDE.

Embed Hace falta esta pelotudez ? Y en fin de año y en DNU ? . Justificar fondos con un decreto pedorro ? pic.twitter.com/9r9CQnpXCo — Pocino Fernando (@fernando_pocino) January 1, 2026

Pero la mayoría cree que esto va mucho más allá que lo estrictamente monetario, y tiene que ver con los temores de los hermanos Milei, alentados por organismos de seguridad e inteligencia de USA e Israel.

Embed Mientras estábamos festejando el fin de año, Javier Milei con el DNU 941/25, destruyó por completo el Estado de derecho modificando la ley de inteligencia nacional, con esto vuelve el espionaje político, la SIDE podrá perseguir opositores, todo sin pasar por el Congreso. pic.twitter.com/dTewJfd8rl — Martín Peiretti (@MartnPeiretti1) January 1, 2026

Repercusión 1

Agustín Rossi (diputado nacional UxP / Santa Fe, kirchnerista, ex ministro de Defensa y ex secretario de Inteligencia de Estado):

SOBRE EL DNU DE INTELIGENCIA. Nada bueno sale de ahí para los ciudadanos argentinos. Peor aun: es gravísimo. Después de haber leído y analizado las 19 páginas del DNU 941/2025 que circula con las firmas de Milei y sus Ministros, les comparto algunos de los ejes más preocupantes: 1. Transforma a los agentes de inteligencia en “policía secreta”, habilitando a que aprehendan personas sin orden judicial. La SIDE se convertirá en una fuerza parapolicial. 2. Establece que TODAS las actividades que se realicen en el ámbito de la inteligencia nacional “revisten carácter encubierto”. Además de lo impropio del uso de este término, deberían precisar a qué se refieren con estas tareas. 3. Permite que la SIDE disponga de personal militar y de fuerzas de seguridad para cumplir tareas de inteligencia. El pedido de colaboración a las FFAA y fuerzas de seguridad no tiene precisión de cantidad de efectivos y temporalidad. 4. Rompe los equilibrios en el sistema de inteligencia. Todo el control presupuestario del SIN y órganos afines pasa a ser controlado por la SIDE, intervenido la autonomía de otras áreas. Por ejemplo: el director de inteligencia del Ejercito va a tener mayor dependencia del jefe de la SIDE que del jefe del Ejercito. 5. La actual Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasará a ser la Agencia Nacional de Contrainteligencia. Las tareas de contrainteligencia quedan exceptuadas, entre otras cosas, de tener tareas represivas o facultades posesivas… ALERTA A LOS PERIODISTAS! - Elimina la DNIEM (Dirección de Inteligencia Militar ) y la reemplaza por la DGIEMCO, que es el área de inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Esto hace que el Ministro de Defensa se quede sin Inteligencia propia. Le quitan poder al Ministro y se lo trasladan al Jefe del EMCO. Cuando hablamos de la militarización de la defensa, nos referíamos a este tipo de cosas. Este DNU fortalece la idea de una Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina. El Congreso debe rechazar este DNU. Exigimos que las modificaciones de la ley de inteligencia se hagan mediante una ley.

Repercusión 2

Maximiliano Ferraro (presidente de CC-ARI y diputado nacional por CABA):

TODOS ESPIADOS. TODOS SOSPECHOSOS. EL DNU 941/25 DE MILEI ES UN RETROCESO INTOLERABLE Y DE NULIDAD ABSOLUTA. Mientras los argentinos preparábamos la mesa para despedir el año, el presidente Javier Milei firmó a las 19.24 el DNU 941 para imponer a su gusto la reforma de la Ley y Sistema de Inteligencia. Un decreto de necesidad y urgencia que no tiene ni necesidad, ni urgencia. Pudiendo funcionar el Congreso, con sesiones extraordinarias en diciembre y febrero, si el Presidente quería reformar la Ley, podía y debía haber enviado un proyecto al Congreso. No lo hizo. No le gusta gobernar según la Constitución porque para él es un obstáculo y prefiere siempre los atajos. Este es el segundo DNU que reforma el sistema de inteligencia en menos de un año. Y no es una modificación puntual: es una reforma integral en una treintena de articulos de la ley que avanza sobre derechos y garantías constitucionales, debilita el control democrático y republicano, y concentra poder de manera peligrosa. Las modificaciones son un retroceso histórico: 1. espías con poder de policía, autorizados a aprehender personas; 2. un sistema de inteligencia con secreto total por defecto y actividades de carácter encubierto, sin definición precisa de lo que esto implica. Peligroso. 3. centralización masiva y acceso total a datos personales de los argentinos (RENAPER, Migraciones, Aduana, UIF) Todos podemos ser vigilados, perfilados y observados, ahora, gran parte de la información personal pasa a ser insumo de inteligencia. 4. posibilidad de influir en la opinión pública bajo la excusa de la contrainteligencia. @VickyVillarruel y @MenemMartin es urgente y necesaria la regularización y designación de los nuevos miembros de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, para que este DNU sea considerado y rechazado por el Congreso a la brevedad, por su nulidad absoluta e insanable. Sino iremos directo al recinto. Siendo 1° de enero, me veo en la obligación de aprovechar y mandar un saludo... Feliz Año Nuevo a los republicanos intermitentes y de ocasión que con la excusa de “no era el momento” bloquearon la reforma de la ley que regula los DNU y decretos delegados. Gracias a esa ley heredada del kirchnerismo, Milei sigue haciendo lo que quiere. Esta vez, va por el control total de la inteligencia nacional a costa de derechos, libertades y garantías.

Repercusión 3

Topo Rodríguez (titular de Consenso Federal, que integra el PJ):

POR QUÉ EL CONGRESO DEBE RECHAZARLE A MILEI EL DNU DE INTELIGENCIA Si cuando se retomen las sesiones ordinarias del Congreso no se actúa con celeridad y eficacia, el Estado Nacional estará convertido en una superestructura de contrainteligencia, capaz de aplicar medidas de investigación y coerción contra empleados públicos, sindicatos, estudiantes, docentes, empleados bancarios, médicos, enfermeras, pacientes o, simplemente, titulares de tarjetas de crédito. Todos los ministros del gobierno nacional, los rectores de todas las universidades nacionales, el Presidente del CONICET, el Director Ejecutivo del PAMI, el Administrador Nacional del ANES (que administra el Hospital Nacional Posadas y el Hospital Nacional Ramón Carrillo), o el Presidente del Banco Nación, estarán plenamente dedicados a adoptar "Medidas de Seguridad de Contrainteligencia" al interior de los organismos que conducen, acatando las decisiones del Presidente Javier Milei contenidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. En efecto, el artículo tercero del DNU en cuestión establece que los "titulares de órganos y organismos" del "Sector Público Nacional" serán responsables de aplicar "Medidas de Seguridad de Contrainteligencia", dentro de las organizaciones públicas que conducen. La clasificación de los organismos que conforman el denominado "Sector Público Nacional" queda establecida por el artículo octavo de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 e incluye la administración central, los organismos descentralizados, las instituciones de la seguridad social, y empresas y sociedades del Estado, entre otros. Textualmente, el Decreto señala que "la Contrainteligencia comprende, además, el desarrollo de medidas pasivas, tendientes a evitar el conocimiento de la propia situación por parte de los actores estratégicos estatales y no estatales, denominadas como Medidas de Seguridad de Contrainteligencia". Y agrega: "tales Medidas deberán ser adoptadas en todo el ámbito del Sector Público Nacional bajo la responsabilidad de los titulares de los órganos y organismos que lo conforman". Si el Congreso de la Nación, a partir del 1 de marzo de 2026, no rechaza ese DNU de Milei y sus ministros, el régimen tecnocrático dominante habrá consolidado su más nefasta faz.

