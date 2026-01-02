Mucha bronca: Con un servicio cada vez más deficiente, las tarifas suben y los subsidios desaparecen

oscuras

Y en medio de estas nuevas medidas, llegó el decreto que oficializa la reforma del esquema de subsidios, que se aplicará a partir de 2026. Se trata del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazará al sistema vigente desde 2022.

El decreto que reforma es esquema de subsidios

Se trata del Decreto 943/2025, en el que el Poder Ejecutivo unificó los subsidios a la luz y el gas, puso fin a los tres niveles de ingresos, creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y definió bonificaciones con topes de consumo y una ayuda extra durante 2026 para garantizar la transición.

aviso_337035

Habrá así una única categoría de hogares beneficiarios, integrada por quienes "efectivamente solicitan y necesitan asistencia para acceder al consumo indispensable de energía", según criterios objetivos de ingresos y situación patrimonial.

Según los considerandos, el objetivo es ordenar, transparentar y focalizar el gasto público, en un contexto en el que los subsidios energéticos pasaron del 1,42% del PBI en 2023 al 0,60% en 2025.

Se crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados

El decreto crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que funcionará en la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y reemplazará al actual Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Quienes ya estén inscriptos no deberán reinscribirse, aunque podrán actualizar sus datos mediante declaración jurada.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía aplicará cruces de información de ingresos y patrimonio, con datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y otros organismos, y podrá excluir beneficiarios ante indicios de capacidad económica suficiente.

El criterio general de inclusión fija un tope de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y mantiene la cobertura para hogares con Certificado de Vivienda (ReNaBaP), pensiones a veteranos de Malvinas y casos vinculados a discapacidad, que serán evaluados de manera específica.

subsidios tarifas No hay que volver a anotarse para mantener el subsidio.

Topes de consumo y bonificaciones

Además, el esquema define bloques máximos de consumo subsidiado. En electricidad, se establecen 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y 150 kWh en los meses de menor consumo, con la posibilidad de fijar parámetros diferenciales para provincias más cálidas. En gas natural, se mantienen los volúmenes base vigentes, que también se extienden al gas propano por redes.

Sobre esos consumos base, los hogares beneficiarios recibirán una bonificación general del 50%. Además, durante 2026 se aplicará una bonificación extraordinaria adicional de hasta el 25%, con reducción progresiva a lo largo del año, para asegurar la gradualidad del nuevo esquema.

Las Entidades de Bien Público y los Clubes de Barrio y de Pueblo conservarán bonificaciones sin tope de consumo, mientras que los consumos que excedan los volúmenes subsidiados no recibirán descuentos.

Por otra parte, el decreto también deroga la Tarifa Social Federal de Gas y dispone la eliminación del Programa Hogares con Garrafa (Programa Hogar), cuyos beneficiarios serán migrados al SEF en un plazo de seis meses, con la intervención de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y tendrá amplias facultades para ajustar consumos, bonificaciones y padrones, mientras que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) deberán adecuar cuadros tarifarios y facturación.

Un año que promete ser complicado...

Javier Milei Javier Milei enfrenta un día clave

Con estas medidas, el 2026 comenzará no sólo con tarifas más altas sino además con un esquema de subsidios más restrictivo, que reducirá la asistencia estatal y trasladará una mayor parte del costo de la energía a los usuarios.

El impacto final dependerá del nivel de ingresos, el consumo y la región, en un contexto donde el acceso a los servicios básicos vuelve al centro de la agenda pública, y en el que los cortes comenzaron a sentirse de la hora 00:00 y las temperaturas aún no tocaron máximos...

Otras noticias de Urgente24

Crece la polémica: Nace la Policía Secreta con el DNU que cambia leyes

Javier Milei va a Córdoba y PBA: Del Tour de la Gratitud a la fidelización del voto para 2027

Milei en la portada de The Telegraph: autobombo sospechoso revela inestabilidad futura y la soledad del líder

Confirmado anticipo de Urgente24: Mega Esquema de inteligencia de Estado por DNU