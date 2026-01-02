El 2026 se proyecta como un período decisivo para la Argentina, atravesado por instancias de análisis y escenarios de redefinición colectiva. En un contexto marcado por tensiones económicas persistentes, debates sobre el rumbo productivo y social, y la necesidad de recomponer consensos, el país entró en un año en el que convergen expectativas de estabilización con demandas de cambio estructural.
SALE LO VIEJO Y ENTRA LO NUEVO
Las claves energéticas del 2026: Numerología, astrología y Feng Shui
Desde Urgente24 dialogamos con referentes de disciplinas simbólicas acerca del 2026 que invita a soltar viejas estructuras y abrir nuevos caminos.
Desde Urgente24 dialogámos con especialistas para desentrañar cómo será lo que viene. Por el lado de la numerología, Julieta Rutemberg explicó que hasta el 9 de julio el país transita un “anual 7”, una vibración que propone “discernir cómo queremos seguir avanzando y qué direccionalidad darle a nuestras acciones”, en una etapa más ligada a la observación que a la concreción inmediata.
Según detalló la especialista, ese clima mutará de manera significativa a partir de la fecha patria, cuando comenzará un ciclo 44, considerado “un número maestro”. “Es un año que nos va a obligar a terminar de hacer una reestructuración hiperpotente y empírica”, afirmó la numeróloga, aludiendo a la necesidad de “vaciar estructuras viejas y volver a levantarlas”, como un proceso de reconstrucción integral.
Por otro lado, la astróloga y tarotista Mónica Eggeravide señaló que será “un año de grandes inicios”, marcado por movimientos planetarios de alto impacto. En ese sentido, destacó la conjunción de Saturno y Neptuno en Aries como señal de “un nuevo sueño, un nuevo despertar”, con fuerte impronta de siembra y renovación.
Además, subrayó que según la astrología los tránsitos de largo plazo profundizan transformaciones colectivas. “Urano en Géminis va a revolucionar la mente, la educación y las formas de comunicación durante siete años”, sostuvo, y agregó que Plutón en Acuario consolida cambios estructurales en ideas, vínculos sociales y conciencia humana.
La importancia de itualizar el inicio del 2026 para ordenar la energía
Desde otra mirada, Marcelo Vigiano, director de Feng Shui Mundo y de la Escuela Hispanoamericana de Feng Shui, afirmó que el Año Nuevo “marca el inicio de un nuevo ciclo” y recordó que, en la tradición china, se lo vincula con la luna nueva para reforzar la noción de renovación energética.
Entre las recomendaciones principales, el especialista destacó la limpieza consciente del hogar previa al cambio de año. “Es fundamental deshacerse de todo lo viejo antes de comenzar”, explicó, remarcando la importancia de ordenar espacios, soltar objetos en desuso y reparar detalles mínimos para habilitar nuevas energías.
A su vez, hizo hincapié en el valor simbólico de los encuentros afectivos. “Comenzar el año todos juntos simboliza unión familiar”, expresó, y destacó la importancia de comenzar el período anual con colores cálidos, velas y aromas cítricos o de canela para favorecer la armonía ambiental.
Por último, señaló que el primer día del calendario tiene un peso especial. “Lo que se haga ese día marca el resto del año”, afirmó, por lo que sugirió evitar tensiones y priorizar actividades placenteras, como una forma de alinear intención, bienestar y conciencia frente a un ciclo que promete profundas oportunidades de cambio.
