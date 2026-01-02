Las claves energéticas del 2026: Numerología, astrología y Feng Shui

La importancia de itualizar el inicio del 2026 para ordenar la energía

Desde otra mirada, Marcelo Vigiano, director de Feng Shui Mundo y de la Escuela Hispanoamericana de Feng Shui, afirmó que el Año Nuevo “marca el inicio de un nuevo ciclo” y recordó que, en la tradición china, se lo vincula con la luna nueva para reforzar la noción de renovación energética.

Entre las recomendaciones principales, el especialista destacó la limpieza consciente del hogar previa al cambio de año. “Es fundamental deshacerse de todo lo viejo antes de comenzar”, explicó, remarcando la importancia de ordenar espacios, soltar objetos en desuso y reparar detalles mínimos para habilitar nuevas energías.

A su vez, hizo hincapié en el valor simbólico de los encuentros afectivos. “Comenzar el año todos juntos simboliza unión familiar”, expresó, y destacó la importancia de comenzar el período anual con colores cálidos, velas y aromas cítricos o de canela para favorecer la armonía ambiental.

Por último, señaló que el primer día del calendario tiene un peso especial. “Lo que se haga ese día marca el resto del año”, afirmó, por lo que sugirió evitar tensiones y priorizar actividades placenteras, como una forma de alinear intención, bienestar y conciencia frente a un ciclo que promete profundas oportunidades de cambio.

