ARRANQUE A $1485

Debutan las nuevas bandas cambiarias con caída del riesgo país y suba del dólar

Primer día de las nuevas bandas cambiarias con caída del Riesgo País a 557 puntos, pero el dólar ya sube $10.

02 de enero de 2026 - 11:49
Expectativa por el dólar desde el 1er día hábil de 2026.

Primer día hábil de 2026 y primer día de las nuevas bandas cambiarias de la gestión Milei/Caputo. El Riesgo País caía a 557 puntos básicos este viernes 2 de enero mientras que el dólar en el Banco Nación subía $10 y cotizaba a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta.

Riesgo País, dólar y reservas

Con la meta de acumular las reservas que no pudo sumar en 2025 para cumplir con lo pactado con el FMI, el gobierno de Javier Milei debuta este viernes con sus nuevas bandas cambiarias que son la referencia para la intervención del Banco Central en el mercado de cambios.

El dólar oficial mayorista cotizaba a $1.462 con una suba de $5 al igual que el minorista, cerca del mediodía de este 2/1.

Javier Milei-Luis Caputo
Javier Milei y Luis Caputo monitorean el dólar con las nuevas bandas cambiarias.

En tanto, el dólar MEP se ubica en los $1.494,87, con una suba de 1%, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se vende a $1.537,69 con una leve suba de 0,8%.

El dólar blue cotiza a $1.530 y el dólar cripto a $1.532,60.

Sobre el Riesgo País, experimentaba una baja de 15 puntos hasta los 557, su menor nivel desde el 17 de diciembre pasado, lo que evidenciaba el desempeño positivo de los bonos en el exterior.

Datos claves para el dólar

Desde este viernes 02/01 está vigente el nuevo esquema cambiario de bandas ajustado por inflación. Y desde el jueves 01/01 se liberaron US$ 20.000 millones, fondos que ingresaron al blanqueo de capitales que se realizó en 2024 y permanecían en cuentas especiales bancarias o de inversión.

El ministro Luis Caputo busca ampliar el límite superior del esquema cambiario para que no siga acumulándose atraso en la paridad y que haya dólares convirtiéndose en pesos, y no pesos en dólares.

