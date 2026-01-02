Debutan las nuevas bandas cambiarias con caída del riesgo país y suba del dólar

Sobre el Riesgo País, experimentaba una baja de 15 puntos hasta los 557, su menor nivel desde el 17 de diciembre pasado, lo que evidenciaba el desempeño positivo de los bonos en el exterior.

Datos claves para el dólar

Desde este viernes 02/01 está vigente el nuevo esquema cambiario de bandas ajustado por inflación. Y desde el jueves 01/01 se liberaron US$ 20.000 millones, fondos que ingresaron al blanqueo de capitales que se realizó en 2024 y permanecían en cuentas especiales bancarias o de inversión.

El ministro Luis Caputo busca ampliar el límite superior del esquema cambiario para que no siga acumulándose atraso en la paridad y que haya dólares convirtiéndose en pesos, y no pesos en dólares.

