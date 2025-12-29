Luis Caputo cierra el año como lo empezó: Buscando dólares

LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025. Entre balances y diagnósticos de fin de año, el ministro de Economía Luis Caputo se encamina al 2026 con el desafío todavía presente de encontrar manera de sortear los vencimientos de deuda venideros manteniendo el equilibio fiscal. Al igual que al inicio del 2025, uno de los problemas centrales y persistentes sería la acumulación de reservas genuinas orientadas a afrontar obligaciones.
Duro escenario en el sector supermercados
El mapa del retail vuelve a correrse, y no precisamente hacia adelante. El cierre definitivo del supermercado Easy La Tablada, una de las sucursales más emblemáticas del Gran Buenos Aires, encendió una señal de alerta que ya venía parpadeando en rojo.
A esa persiana baja se suman supermercados y cadenas históricas como Vea, Yaguar y Frávega, marcados por la caída del consumo, el aumento de los costos operativos y una reconfiguración forzada del negocio en todo el país.
