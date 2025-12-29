urgente24
Luis Caputo cierra el año como lo empezó: Buscando dólares

Con el frente político aplacado, Luis Caputo volvió al centro de la escena. Busca dólares para salir de paso en los primeros vencimientos del 2026.

29 de diciembre de 2025 - 13:17

LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025. Entre balances y diagnósticos de fin de año, el ministro de Economía Luis Caputo se encamina al 2026 con el desafío todavía presente de encontrar manera de sortear los vencimientos de deuda venideros manteniendo el equilibio fiscal. Al igual que al inicio del 2025, uno de los problemas centrales y persistentes sería la acumulación de reservas genuinas orientadas a afrontar obligaciones.

Con el Presupuesto 2026 aprobado y una reacción positiva de los mercados a la muestra de intenciones de ordenar en canales institucionales el mantenimiento el superávit fiscal, la demora de inversiones extranjeras y el desafío parlamentario de hacer prosperar la reforma laboral todavía están por delante. Mientras tanto, se aproxima el debut de un "nuevo" sistema de bandas actualizado por inflación, maniobra que el Gobierno pretende instalar como paliativo a los constantes retrasos cambiarios.

En el plano judicial, todas las miradas se centran en la causa AFA/Sur Finanzas, la que el Gobierno tomó como elemento de agenda durante los días más calientes del debate parlamentario. Con cada vez más implicancias destapadas fruto de la guerra entre Claudio Tapia y Grupo Clarín, la dirigencia del Fútbol Argentino se asoma a uno de los peores escándalos históricos.

Sube el dólar al cierre del año.

Sube el dólar al cierre del año.

Duro escenario en el sector supermercados

El mapa del retail vuelve a correrse, y no precisamente hacia adelante. El cierre definitivo del supermercado Easy La Tablada, una de las sucursales más emblemáticas del Gran Buenos Aires, encendió una señal de alerta que ya venía parpadeando en rojo.

A esa persiana baja se suman supermercados y cadenas históricas como Vea, Yaguar y Frávega, marcados por la caída del consumo, el aumento de los costos operativos y una reconfiguración forzada del negocio en todo el país.

El MULC, en el foco de la atención económica

El flujo de dólares del mercado se redujo con fuerza, no por un shock puntual, sino por una combinación de factores que volvieron a desnudar las fragilidades del frente externo. Tras el resultado electoral, el MULC mostró menos ingreso genuino de divisas, un freno abrupto del atesoramiento minorista y un cuadro comercial atravesado por adelantos y postergaciones que distorsionaron las estadísticas.

El dato más visible fue el desplome de las compras de dólares billete por parte de personas humanas. Apenas 1,1 millones de individuos adquirieron US$1.600 millones, el nivel más bajo desde la flexibilización cambiaria de abril.

Victoria Villarruel, relegada al ostracismo oficialista

La aprobación del Presupuesto 2026 no solo le dio al Gobierno de Javier Milei una victoria legislativa clave. También dejó al descubierto una reconfiguración silenciosa (pero profunda) del poder en el Senado, donde la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó reducida a un rol estrictamente protocolar, lejos del centro de las decisiones políticas.

La sesión que cerró el año parlamentario mostró con claridad un nuevo reparto de funciones dentro del oficialismo. Mientras Villarruel se limitó a presidir el debate, verificar el quórum y cumplir con las formalidades reglamentarias, la verdadera negociación ocurrió fuera de su órbita. Los acuerdos, los llamados y el conteo de votos se cocinaron en otros despachos, bajo la conducción directa de la Casa Rosada.

El nuevo outsider de Argentina, que llega para incomodar a Javier Milei

'Consolidación Argentina' es la marca elegida por varios de los entusiastas del pastor Dante Gebel. En un volantazo final prevaleció ese nombre por sobre 'Transformación Argentina'. La presentación es en el Club de Pescadores de Ciudad de Buenos Aires el martes 30/01 a las 18:30.

Desde su cuenta en X, el periodista Sebastián Dumont (flamante Martin Fierro 2025, felicitaciones), ofreció la primicia: "Consolidación Argentina. Siguen los movimientos políticos en torno a la formulación del proyecto político de Dante Gebel. El martes se lanza un espacio que tiene ese objetivo."

Cierra complicado el frente laboral

Desde hace meses la multinacional viene cerrando sucursales de la farmacia Dr. Ahorro en distintas provincias sin previo aviso, dejando a los trabajadores frente a locales con candados y sin explicaciones formales. En tanto desde mediados de este mes, la situación se agravó con el envío de más de 100 telegramas de despido en los que no se contempla el pago de haberes adeudados ni indemnización alguna.

Según los empleados, son más de 300 puestos de trabajo los que se encuentran en riesgo, y a los cierres ya concretados en el interior del país en provincias como Córdoba, Salta y Mendoza, se suman ahora despidos y anuncios de próximos cierres en CABA, además de cesantías en la casa central, donde funciona el área administrativa.

Ya se sienten las nuevas bandas cambiarias de Luis Caputo

El dólar pegaba un salto este lunes en una de las últimas jornadas antes de la instauración del nuevo régimen cambiario.

El dólar mayorista, plaza en la que opera el Banco Central, cotizaba en $1.457, $7 más que en el cierre previo. Hubo días atrás intervenciones del Tesoro para defender un tipo de cambio a $1.450.

"Bastante presión de demanda en el MLC (Mercado Libre de Cambios) en la primera parte de la rueda de hoy. Empieza a quedar a atrás el pico estacional de la demanda transaccional de pesos y la demanda privada de divisas, que es en buena parte su contracara, lo sabe", apuntó en redes el economista Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier.

