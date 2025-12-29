en vivo ADRS Y BONOS ARRIBA/ VENCIMIENTOS DE VERANO Luis Caputo cierra el año como lo empezó: Buscando dólares

Luis Caputo y los desafíos para empezar el 2026. Luis Caputo y los desafíos para empezar el 2026.

Con el frente político aplacado, Luis Caputo volvió al centro de la escena. Busca dólares para salir de paso en los primeros vencimientos del 2026.