Luis Caputo y las promesas navideñas: Dejar la adicción a Wall Street

MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025. El ministro de Economía, Luis Caputo, movió la agenda nuevamente al plano financiero con definiciones económicas navideñas. Con un ida y vuelta en X, el funcionario respondió dudas de los usuarios y aseguró que los vencimientos venideros en enero no serán una excusa para recurrir nuevamente al mercado de deuda en Wall Street.
Siguen las ventas discrecionales del Tesoro para contener al dólar
El Tesoro habría vendido en el mercado cambiario unos US$150 millones de sus tenencias para mantener al tipo de cambio en torno a los $1.450. Esa la conclusión a la que llegaron distintas consultoras a partir de información publicada por el Banco Central (BCRA).
Firmas como 1816, MaxCapital y Outlier observaron que los depósitos en dólares del Tesoro disminuyeron entre US$150 millones y US$164 millones mientras que los depósitos en pesos aumentaron en una cantidad equivalente.
