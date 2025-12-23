urgente24
Luis Caputo y las promesas navideñas: Dejar la adicción a Wall Street

Luis Caputo expresó su deseo de dejar de depender del sistema financiero extranjero y pasar a tener uno propio. Se vienen los vencimientos de enero.

23 de diciembre de 2025 - 13:32

Respecto a esa posibilidad, Caputo aseguró que intenta instalar un mercado financiero propio que a mediano plazo le permita al país no tener que recurrir a recursos extranjeros para poder tener control de los vencimientos. El próximo 9 de enero, el ministro tiene que afrontar un pago de 4.200 millones de dólares, monto sobre el cual habría acelerado la acumulación de divisas por parte del Tesoro.

Mientras tanto, el Gobierno nacional intenta acomodar las negociaciones en la previa a la sesión en el Senado para el tratamiento del Presupuesto 2026. La intención oficial es que el proyecto avance tras la media sanción en Diputados y a pesar de la inclusión del financiamiento a la Ley de Discapacidad y el Garrahan.

En el cuadro opositor, una fuerte interna kirchnerista se desató en Quilmes por un enfrentamiento entre Mayra Mendoza y Juan Grabois. Todo un síntoma de la época que surca el peronismo, que no encuentra el piso tras la derrota de octubre.

Siguen las ventas discrecionales del Tesoro para contener al dólar

El Tesoro habría vendido en el mercado cambiario unos US$150 millones de sus tenencias para mantener al tipo de cambio en torno a los $1.450. Esa la conclusión a la que llegaron distintas consultoras a partir de información publicada por el Banco Central (BCRA).

Firmas como 1816, MaxCapital y Outlier observaron que los depósitos en dólares del Tesoro disminuyeron entre US$150 millones y US$164 millones mientras que los depósitos en pesos aumentaron en una cantidad equivalente.

Refuerzan controles ruteros de cara a las fiestas

Con la llegada de la temporada estival, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APS) intensificó los controles en rutas y corredores estratégicos del territorio santafesino. Con motivo de las Fiestas de fin de año y el comienzo de las vacaciones, inicia el Operativo Verano.

Sobre este marco, el organismo provincial recordó la documentación obligatoria que deben portar los conductores y que será verificada de manera prioritaria en los puestos fijos y móviles dispuestos en toda la provincia.

Tregua navideña entre Milei y la Iglesia

En la previa de la Navidad, el presidente Javier Milei y la cúpula de la Iglesia Católica intercambiaron cartas en un gesto que buscó marcar diálogo y bajar tensiones. Más allá del saludo de fin de año, los mensajes incluyeron referencias a la situación social, la paz social y el rumbo del país.

Como ocurre cada diciembre, la Conferencia Episcopal Argentina le envió una carta al Presidente. Esta vez, el mensaje tuvo un tono reflexivo y puso el foco en el contexto social que atraviesa la Argentina. Los obispos hablaron del sentido de la Navidad como una oportunidad para promover el encuentro y la convivencia, y remarcaron la necesidad de cuidar la paz social.

Córdoba también enfrenta vencimientos en enero

La provincia mediterránea deberá honrar un pago de 35 millones de dólares a tenedores de bonos. Se trata de deuda emitida a mediados del 2025 por 725 millones como "rollover" de compromisos anteriores.

Mercado pre navideño: Riesgo país abajo

En vísperas de las fiestas, el mercado financiero absorvió de manera positiva las declaraciones de Luis Caputo sobre el vencimiento de enero. El riesgo país cedió hacia la zona de 569 puntos básicos y el dólar oficial mayorista se mantiene en torno a los 1.450 pesos.

El año termina tenso entre la CGT y el Gobierno

El gobierno de Javier Milei demora el pago de 60 mil millones de pesos de las obras sociales sindicales, y se tensa la relación con la CGT. En efecto, ya habría desembolsado un tercio de lo pactado, pero se acaba el año y el resto no aparece...

La gestión libertaria se había comprometido a pagar la deuda con las obras sociales sindicales que se financia con el aporte de los propios trabajadores de 60 mil millones de pesos antes de fin de año.

Ley de Glaciares y un recurso de valor intestimable

Greenpeace inició la recaudación de firmas que presionen sobre el Congreso, que representa a los gobernadores, que en su mayoría promueven la modificación de la Ley de Glaciares (N°26.639)que les permitan impulsar diversos proyectos de minería. El reclamo de Greenpeace es "¡No sacrifiquen la Ley de Glaciares! El agua no se negocia ni se entrega".

