Luis Caputo y las promesas navideñas: Dejar la adicción a Wall Street

El Tesoro habría vendido en el mercado cambiario unos US$150 millones de sus tenencias para mantener al tipo de cambio en torno a los $1.450. Esa la conclusión a la que llegaron distintas consultoras a partir de información publicada por el Banco Central (BCRA).

Firmas como 1816, MaxCapital y Outlier observaron que los depósitos en dólares del Tesoro disminuyeron entre US$150 millones y US$164 millones mientras que los depósitos en pesos aumentaron en una cantidad equivalente.

