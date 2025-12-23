El Movimiento Derecho al Futuro, el armado político que propone a Axel Kicillof para candidato presidencial 2027 se estrenó en febrero 2025 en Provincia de Buenos Aires, con más de 40 intendentes, diputados nacionales, legisladores provinciales y referentes sindicales, desde la CGT hasta las 2 CTA. Ahora se propone más allá de PBA (por ese motivo Kicillof visitó a Gildo Insfrán, en Formosa) y trascender el peronismo.
"NO ALCANZA CON RESISTIR"
Con apertura federal y más allá del peronismo, irrumpió Axel Kicillof 2027
Desde Ensenada (PBA), el gobernador Axel Kicillof lanzó su armado nacional 2027 con una definición: "No alcanza con el peronismo ni con Buenos Aires".
El acto del MDF en el gimnasio del camping del gremio de Obras Sanitarias (SOSBA) incluyó mensaje de Kicillof frente a todos los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, la vicegobernadora Verónica Magario, todos los integrantes del gabinete, diputados nacionales como Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero, Héctor Daer y Jorge Taiana, etc.:
Kicillof convocó a "construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires".
El subrayó la necesidad de actualizar las banderas históricas del peronismo: "No alcanza con resistir y cuidar, también hay que brindar una perspectiva de futuro. Hay que darle a nuestro pueblo la certeza y la convicción de que existe otro camino y que lo vamos a construir codo a codo con todos los sectores".
Kicillof:
- "Venimos a demostrar que hay una alternativa y que no estamos dispuestos a repetir la historia. Venimos a crear futuro: un futuro diferente y mejor para todo el pueblo".
- "Sin sectarismos, sin dejar de hablar con los que piensan diferente y sin dejar de convencer".
- "Dijimos que íbamos a ser siempre escudo y red para proteger a todos los atacados por las políticas de Milei. Por eso estamos acá reunidos para avanzar con la construcción de una alternativa".
