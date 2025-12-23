Enero: El BCRA pone tope a la tasa de interés de algunas tarjetas de crédito

Si bien existió una descompresión, la política monetaria del Ministerio de Economía para mantener al dólar sin movimientos durante el bache electoral hizo mermar considerablemente el acceso al crédito, que había amagado con una reactivación.

En ese contexto, la utilización de productos como las tarjetas de crédito no cesó, pero sí aumentó la morosidad. Este fenómeno reveló una fuerte incapacidad de los consumidores de hacer frente a los costos de esa herramienta financiera, que en muchos casos no pudo ser eludida por ser una puerta de acceso a productos básicos.

En octubre del 2025, la TNA de Argentina superaba holgadamente a la de la mayoría de los países del mundo, alcanzando picos de 98%. En caso de financiación de saldos, la situación se vuelve especialmente complicada para los consumidores.

Mientras tanto, la inflación proyectada se ubica varias veces por debajo del interés anual ejecutado por el sistema financiero.

Tarjetas de crédito: El nuevo golpe que reciben los consumidores tras el DNU

Morosidad en aumento

El desfase se traduce en situaciones de agobio económico, sobre todo para aquellas familias que recurren a financiar gastos corrientes. En ese sentido, del total de los préstamos de pago atrasado que se registraron en el país en el último mes, un 7,5% respondió a personas físicas.

La irregularidad general en torno al crédito rondó el 4,5% según el Banco Central, una cifra que creció por 10 meses seguidos. Según el grupo de crédito, la morosidad alcanzó picos desde el 2024, año en el que se liberó la política de tasas para la financiación personal.

