urgente24
DINERO YPF > app > BCRA

APP DE LA PETROLERA

Cuenta remunerada de YPF se perfila como banco digital

YPF suma cuenta remunerada a su app y analiza transformarla en un banco digital en el mediano plazo. La aplicación tiene 3 millones de usuarios.

18 de diciembre de 2025 - 18:55
YPF busca evolucionar hacia el mundo financiero

YPF busca evolucionar hacia el mundo financiero

La apuesta de YPF en los servicios financieros será más evidente en 2026, ya que la app buscará mercados mediante la remuneración de los saldos para usuarios paso posterior, pedir una licencia al BCRA para transformarse en banco y estar habilitado a dar cualquier otra prestación en ese terreno.

Objetivos

“Nuestro próximo paso, para el comienzo de 2026, es ofrecer una cuenta remunerada a los usuarios. Queremos sumar funcionalidades y sin la cuenta remunerada corremos el riesgo de que esos servicios se los brinde otro”, dijo Mauro Cercos, gerente general de YPF Digital, el área de la compañía que desarrolla la app.

Luego detalló

Seguir leyendo

YPF selló una alianza con un banco privado y líder para remunerar los saldos de sus cuentas y generar otras sinergias en el futuro. Atado a ese plan inmediato y al acuerdo, llegarán otras ideas como sumar inversiones. ¿Por qué no comprar acciones de YPF con la app de YPF, o bien comprar criptomonedas?, YPF selló una alianza con un banco privado y líder para remunerar los saldos de sus cuentas y generar otras sinergias en el futuro. Atado a ese plan inmediato y al acuerdo, llegarán otras ideas como sumar inversiones. ¿Por qué no comprar acciones de YPF con la app de YPF, o bien comprar criptomonedas?,

YPF Digital.jpg
YPF Digital, es la puerta de entrada a otras opciones para los clientes de la petrolera

YPF Digital, es la puerta de entrada a otras opciones para los clientes de la petrolera

Por orden

La petrolera analiza algo más ambicioso, aunque para el mediano plazo: pedir una licencia al BCRA para transformarse en un banco digital. Ese trámite aún no se inició, pero forma parte del roadmap. En ese punto, el ejecutivo señaló

Nuestro objetivo es ser una plataforma de movilidad, pero sabemos el valor que tienen los servicios financieros para los usuarios. Cuando sumamos estos servicios sabemos que nos acercamos a ser un banco. No es nuestra visión de corto plazo pero una compañía como YPF tiene que permitirse siempre pensar en grande Nuestro objetivo es ser una plataforma de movilidad, pero sabemos el valor que tienen los servicios financieros para los usuarios. Cuando sumamos estos servicios sabemos que nos acercamos a ser un banco. No es nuestra visión de corto plazo pero una compañía como YPF tiene que permitirse siempre pensar en grande

Evolución : "La evolución puede llevar en el mediano plazo” resaltó.

Por cierto, la propuesta de la petrolera no pasó sin pena ni gloria. Ocurre que la competencia del sistema de medios de pago, está en plena actividad, la ventaja es que la App tiene 3 millones de usuarios.

Ejecutivo remarcó en charla con un medio porteño que "la apuesta digital de la petrolera no se aleja del eje central de rentabilidad y eficiencia que tiene toda la compañía. Es difícil medir la rentabilidad de YPF Digital, ya que todos los números son relativos. La app aporta mucho a las ventas de combustible y eso es complejo de cuantificar”.

Más noticias en Urgente24

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT

El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras

La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES