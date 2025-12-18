Cuenta remunerada de YPF se perfila como banco digital

Objetivos
“Nuestro próximo paso, para el comienzo de 2026, es ofrecer una cuenta remunerada a los usuarios. Queremos sumar funcionalidades y sin la cuenta remunerada corremos el riesgo de que esos servicios se los brinde otro”, dijo Mauro Cercos, gerente general de YPF Digital, el área de la compañía que desarrolla la app.
La petrolera analiza algo más ambicioso, aunque para el mediano plazo: pedir una licencia al BCRA para transformarse en un banco digital. Ese trámite aún no se inició, pero forma parte del roadmap. En ese punto, el ejecutivo señaló
Por cierto, la propuesta de la petrolera no pasó sin pena ni gloria. Ocurre que la competencia del sistema de medios de pago, está en plena actividad, la ventaja es que la App tiene 3 millones de usuarios.
Ejecutivo remarcó en charla con un medio porteño que "la apuesta digital de la petrolera no se aleja del eje central de rentabilidad y eficiencia que tiene toda la compañía. Es difícil medir la rentabilidad de YPF Digital, ya que todos los números son relativos. La app aporta mucho a las ventas de combustible y eso es complejo de cuantificar”.
