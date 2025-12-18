Cuenta remunerada de YPF se perfila como banco digital

Nuestro objetivo es ser una plataforma de movilidad, pero sabemos el valor que tienen los servicios financieros para los usuarios. Cuando sumamos estos servicios sabemos que nos acercamos a ser un banco. No es nuestra visión de corto plazo pero una compañía como YPF tiene que permitirse siempre pensar en grande Nuestro objetivo es ser una plataforma de movilidad, pero sabemos el valor que tienen los servicios financieros para los usuarios. Cuando sumamos estos servicios sabemos que nos acercamos a ser un banco. No es nuestra visión de corto plazo pero una compañía como YPF tiene que permitirse siempre pensar en grande

Evolución : "La evolución puede llevar en el mediano plazo” resaltó.

Por cierto, la propuesta de la petrolera no pasó sin pena ni gloria. Ocurre que la competencia del sistema de medios de pago, está en plena actividad, la ventaja es que la App tiene 3 millones de usuarios.

Ejecutivo remarcó en charla con un medio porteño que "la apuesta digital de la petrolera no se aleja del eje central de rentabilidad y eficiencia que tiene toda la compañía. Es difícil medir la rentabilidad de YPF Digital, ya que todos los números son relativos. La app aporta mucho a las ventas de combustible y eso es complejo de cuantificar”.

