En medio del cierre del año televisivo, Mariana Brey quedó atrapada en una trama de rumores, versiones cruzadas y lecturas interesadas, justo cuando la pantalla empieza a reacomodarse y nadie dice todo lo que sabe. Mientras en C5N redefine su grilla de cara a 2026, la periodista ordena el relato y aclara que hay algo más simple, aunque también más incómodo.
"NO FUNCIONÓ"
Mariana Brey bajo la lupa de C5N: ¿Sigue en el canal o la sacan por "libertaria"?
Se terminó el programa de Mariana Brey en C5N y crecen los rumores. ¿Sigue al aire o la quieren afuera por su perfil libertario y el debate que genera?
Un programa de C5N menos y una decisión tomada mucho antes
El dato concreto lo confirmó la propia protagonista. "Terminamos este sábado pasado el ciclo del 2025", dijo Mariana Brey al ser consultada por su programa de los sábados en C5N, Indomables, que compartía con Diego Brancatelli. Hasta ahí, coincidencia total con lo que después contó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), donde aseguró que el ciclo fue levantado por bajo rating y porque "la dupla no funcionó".
Ahora bien, lo interesante aparece cuando Brey corre el foco del número fino y pone sobre la mesa la vida personal. "Respecto a Indomables no me senté a charlar porque en lo personal, yo lo había planteado en octubre, y no estoy con tantas ganas de trabajar los fines de semana", explicó, y enseguida agregó, sin vueltas: "No porque no me guste, es porque quiero dedicarle más tiempo a la familia".
En un canal como C5N, donde los fines de semana históricamente fueron un terreno de prueba para formatos políticos, Indomables fue una apuesta clara al contrapunto ideológico, pero también un experimento que nunca terminó de acomodarse en audiencia.
Según fuentes del propio canal, citadas en distintos programas del espectáculo, la franja del sábado está en revisión completa, no solo ese envío, lo que relativiza bastante la idea de una "bajada" personalizada.
¿Molesta Mariana Brey en C5N?: Política, pantalla y el límite del debate
El otro frente tiene que ver con la incomodidad política. "Se está hablando mucho, de que también la sacarían de Duro de Domar, porque ya se volvió muy libertaria, y ya no aguantan el debate", lanzó Yanina Latorre, prendiendo fuego la conversación. Lo dijo citando fuentes internas de América TV, y dejó flotando una idea que no es nueva en la televisión argentina: el problema no es discutir, sino quién discute y desde dónde.
Brey, lejos de victimizarse, fue clara sobre lo que quiere. "Prefiero quedarme en Duro de Domar", afirmó, marcando que su intención es seguir en C5N, pero en un esquema compatible con su vida y no atada a los fines de semana. En ese mismo diálogo también llevó tranquilidad sobre el futuro inmediato: "La programación del 2026 la están armando, hay proyectos que siguen, hay algunos que terminan y otros nuevos".
En el fondo, lo que se juega es más amplio que el destino de Mariana Brey: el lugar del disenso dentro de una pantalla con línea editorial fuerte. Sacarla de Duro de Domar no resolvería tensiones, solo las taparía. Por ahora, mientras los rumores vuelan y los paneles opinan, Brey habló, explicó y bajó un cambio. En la tele, eso ya es bastante.
