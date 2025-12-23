Mariana Brey bajo la lupa de C5N: ¿Sigue en el canal o la sacan por "libertaria"?

Según fuentes del propio canal, citadas en distintos programas del espectáculo, la franja del sábado está en revisión completa, no solo ese envío, lo que relativiza bastante la idea de una "bajada" personalizada.

¿Molesta Mariana Brey en C5N?: Política, pantalla y el límite del debate

El otro frente tiene que ver con la incomodidad política. "Se está hablando mucho, de que también la sacarían de Duro de Domar, porque ya se volvió muy libertaria, y ya no aguantan el debate", lanzó Yanina Latorre, prendiendo fuego la conversación. Lo dijo citando fuentes internas de América TV, y dejó flotando una idea que no es nueva en la televisión argentina: el problema no es discutir, sino quién discute y desde dónde.

image Los rumores sobre su salida se apoyan en tensiones políticas y no en números. Brey quiere seguir en el programa y espera definiciones mientras C5N reordena su grilla de 2026.

Brey, lejos de victimizarse, fue clara sobre lo que quiere. "Prefiero quedarme en Duro de Domar", afirmó, marcando que su intención es seguir en C5N, pero en un esquema compatible con su vida y no atada a los fines de semana. En ese mismo diálogo también llevó tranquilidad sobre el futuro inmediato: "La programación del 2026 la están armando, hay proyectos que siguen, hay algunos que terminan y otros nuevos".

En el fondo, lo que se juega es más amplio que el destino de Mariana Brey: el lugar del disenso dentro de una pantalla con línea editorial fuerte. Sacarla de Duro de Domar no resolvería tensiones, solo las taparía. Por ahora, mientras los rumores vuelan y los paneles opinan, Brey habló, explicó y bajó un cambio. En la tele, eso ya es bastante.

