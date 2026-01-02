Racing Club de Avellaneda no tuvo un mal 2025; sin embargo, por descuidar la faceta local deberá disputar la Copa Sudamericana en 2026. De igual manera, tanto Gastón Edul como Fabrizio Romano, junto a periodistas partidarios de la Academia, aseguran que Gustavo Costas está cerca de sumar a un gran futbolista a sus filas.
SALTO DE CALIDAD
Gastón Edul aseguró que Racing rompe el mercado con un jugador de élite: "Dio el ok"
Tanto Gastón Edul como Fabrizio Romano afirman que Racing está cerca de incorporar una de las joyas de la Selección Argentina.
El entrenador continuará en el banco de suplentes tras acordar su renovación por tres años y, finalmente, tendría el tan mencionado “salto de calidad”, algo que hasta el momento no se ha visto durante la presidencia de Diego Milito y que fue una de sus principales promesas.
Gastón Edul y el refuerzo para Gustavo Costas
Entre el último día de 2025 y el primero de 2026, en Racing Club creció la ilusión por incorporar a un futbolista que supo desempeñarse en la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni.
Si hay algo que se le ha cuestionado a Diego Milito en el inicio de su presidencia es la falta de incorporaciones que se acoplen al lema de campaña del “salto de calidad”.
Finalmente, según Gastón Edul, Fabrizio Romano y algunos periodistas partidarios de la Academia, Racing estaría muy cerca de concretar la llegada de un jugador que sería un verdadero bombazo para el fútbol argentino.
Edul confirmó la información al asegurar: “Valentín Carboni está muy cerca de Racing. El jugador ya dio el OK y quiere pasar por el fútbol argentino, así que ahora negocian entre clubes (Racing e Inter) por un préstamo y es muy factible”.
Por otro lado, en las últimas horas se difundió un video en el que un grupo de argentinos se cruzó con Fabrizio Romano, le pidió una primicia y el reconocido periodista respondió sin rodeos: “Valentín Carboni a Racing de Avellaneda”.
Aún resta definir la duración del préstamo, pero según informó el periodista Tomás Dávila, quien cubre a la Academia en ESPN, sería por un año y sin opción de compra.
Cabe recordar que Carboni es nada menos que campeón de América con la Selección Argentina de Lionel Scaloni. Se viven horas determinantes en Avellaneda
Más sobre Racing Club
Independientemente de la situación de Valentín Carboni, en Racing hay otros futbolistas que aparecen en el radar de cara a 2026.
Uno de los pedidos de Gustavo Costas a Diego Milito para aceptar la renovación fue la conformación de un plantel competitivo y, al parecer, ese sería el camino elegido si se confirma la llegada del jugador del Inter.
Otro de los nombres por los que quiere avanzar la Academia, también en la faceta ofensiva y creativa, es Matko Miljevic.
El club de Avellaneda ofertó 2,8 millones de dólares por el 80 % del pase, pero la propuesta fue considerada insuficiente por Huracán. En las últimas horas, Inter Miami CF, el equipo de Lionel Messi, se metió en la puja por el futbolista.
Por el momento, estos dos jugadores son los principales apuntados para reforzar a la Academia, aunque no se descarta que la dirigencia busque un número nueve y refuerzos en otras posiciones.
+ EN GOLAZO 24
¿Paz con Verón? El sorpresivo perdón de la AFA que beneficia a Estudiantes