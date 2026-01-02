Gastón Edul aseguró que Racing rompe el mercado con un jugador de élite: "Dio el ok"

Edul confirmó la información al asegurar: “Valentín Carboni está muy cerca de Racing. El jugador ya dio el OK y quiere pasar por el fútbol argentino, así que ahora negocian entre clubes (Racing e Inter) por un préstamo y es muy factible”.

Por otro lado, en las últimas horas se difundió un video en el que un grupo de argentinos se cruzó con Fabrizio Romano, le pidió una primicia y el reconocido periodista respondió sin rodeos: “Valentín Carboni a Racing de Avellaneda”.

image

Aún resta definir la duración del préstamo, pero según informó el periodista Tomás Dávila, quien cubre a la Academia en ESPN, sería por un año y sin opción de compra.

Cabe recordar que Carboni es nada menos que campeón de América con la Selección Argentina de Lionel Scaloni. Se viven horas determinantes en Avellaneda

Independientemente de la situación de Valentín Carboni, en Racing hay otros futbolistas que aparecen en el radar de cara a 2026.

Uno de los pedidos de Gustavo Costas a Diego Milito para aceptar la renovación fue la conformación de un plantel competitivo y, al parecer, ese sería el camino elegido si se confirma la llegada del jugador del Inter.

Otro de los nombres por los que quiere avanzar la Academia, también en la faceta ofensiva y creativa, es Matko Miljevic.

El club de Avellaneda ofertó 2,8 millones de dólares por el 80 % del pase, pero la propuesta fue considerada insuficiente por Huracán. En las últimas horas, Inter Miami CF, el equipo de Lionel Messi, se metió en la puja por el futbolista.

image

Por el momento, estos dos jugadores son los principales apuntados para reforzar a la Academia, aunque no se descarta que la dirigencia busque un número nueve y refuerzos en otras posiciones.

