2025, el año en que Milei extremó su "odio": Cómo siguen las causas contra periodistas

Pero vamos a los hechos concretos: las denuncias en la Justicia contra los periodistas y cómo siguen esas causas, en las que el Presidente suma más reveses que triunfos...

Quiénes son los periodistas denunciados por Javier Milei en 2025

A principios de mayo de este año, Javier Milei firmó tres querellas penales alegando "mentiras" y la "trivialización del Holocausto" en relación con comentarios sobre el nazismo:

Carlos Pagni (La Nación) fue denunciado por una columna de opinión; la Justicia desestimó esta denuncia en julio de 2025.

Viviana Canosa: Por sus críticas y declaraciones públicas hacia el mandatario.

Ari Lijalad (El Destape): Acusado de vincular a Milei con ideas filonazis. En septiembre, Lijalad recibió una segunda demanda, esta vez por vía civil, por "daños y perjuicios".

En julio 2025 se sumó una nueva tanda de cinco denuncias penales por injurias, calumnias y falsa imputación. Los denunciados fueron Jorge Rial, Julia Mengolini, Mauro Federico, Fabián Doman y Nicolás Lantos.

En septiembre de 2025, surgió un conflicto adicional tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en ANDIS relacionadas con Karina Milei. El Gobierno denunció a Jorge Rial y a Mauro Federico ante el fiscal Carlos Stornelli, acusándolos de difundir material obtenido de forma ilegal. Ambos periodistas ya declararon ante el fiscal Stornelli y se esperan novedades judiciales en los próximos meses.

Cuál es el estado judicial de las causas de Milei contra periodistas

A finales de 2025, la situación judicial de las denuncias presentadas por Javier Milei contra periodistas muestra un panorama de reveses para el Ejecutivo en la justicia penal, aunque persisten causas en el ámbito civil.

El estado actual de las principales causas es el siguiente:

1. Desestimación definitiva: Carlos Pagni y Ari Lijalad (Penal)

En noviembre de 2025, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la desestimación de la denuncia de Milei contra Carlos Pagni (La Nación) y Ari Lijalad (El Destape). La justicia consideró la inexistencia de delito, señalando que las expresiones de los periodistas estaban amparadas por el derecho a la libertad de prensa y que no hubo "trivialización del Holocausto" ni calumnias, como alegaba el mandatario.

Tras perder en varias instancias, se reportó que el Presidente deberá afrontar el pago de costas procesales superiores a los 5 millones de pesos.

2. Causas Civiles: Ari Lijalad

A pesar del cierre de la vía penal, Milei inició una segunda demanda contra Lijalad en septiembre de 2025 por "daños y perjuicios por monto indeterminado".

El periodista fue citado a audiencias de mediación en septiembre y noviembre; la causa continúa abierta en el ámbito civil buscando una compensación económica.

3. Denuncias en curso: El caso Julia Mengolini

Julia Mengolini: La denuncia por difamación (art. 110 del Código Penal) recayó en el Juzgado Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello. El caso surgió por comentarios de la periodista sobre la vida privada del presidente.

Si bien Casanello la había sobreseído, la Cámara Federal porteña reabrió la querella. La resolución llevó la firma del camarista Pablo Bertuzzi, y desestimó el criterio de Casanello, magistrado que había cerrado la causa amparándose en la libertad de expresión y el "interés público" de los dichos.

La instancia superior consideró que las afirmaciones de la periodista cruzaron el límite de la crítica política para adentrarse ilegalmente en la esfera privada del mandatario. Dicha decisión fue recurrida por Mengolini.

El pasado martes 30/12 se conoció que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Javier Carbajo- salió sorteada para resolver sobre el recurso de casación que interpuso Julia Mengolini.

A su vez, tramita en la Justicia una contradenuncia de Julia Mengolini contra Javier Milei por amenazas, intimidación pública, apología del crimen y presunta malversación. La Justicia derivó la decisión ante un juez interviniente, quien consideró óptimo disponer custodia personal para la denunciante y un botón antipánico a disposición. Asimismo, las autoridades judiciales deberán establecer si existió coordinación en los ataques y cómo se financiaron las cuentas que los difundieron.

4. Denuncias en curso: Periodistas de C5N

Las demandas presentadas en julio 2025 contra Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico siguen su trámite inicial. Milei los acusa de injurias vinculadas a la cobertura de su relación familiar y afectiva.

En el caso de Nicolás Lantos, la Justicia falló a su favor archivando la causa dado que la querella no se presentó a la audiencia judicial. Javier Milei no sólo perdió sino que además deberá pagar las costas del proceso judicial.

-----------

Otras noticias en Urgente24:

La denuncia que amenaza la tranquilidad de Beto Casella

Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes

Despidos, sin indemnización en Dr Ahorro, y las consultoras avalan a la multinacional

Bolonqui de Javier Milei y Manuel Adorni con La Nación: Roma no paga traidores

Gabriel Arias sorprende a Racing y se va a un club importante del fútbol argentino