Javier Milei repite como mantra que "no odiamos lo suficiente a los periodistas", pero eso no incluye a sus comunicadores amigos con quienes escucha ópera en la Quinta de Olivos, por supuesto. Y 2025 fue el año en que el Presidente llevó su odio más allá: presentó varias denuncias en la Justicia contra periodistas reconocidos.
2025, el año en que Milei extremó su "odio": Cómo siguen las causas contra periodistas
"No odiamos lo suficiente a los periodistas", repite Javier Milei cuando se enoja por alguna información/opinión. Cómo siguen las causas en la Justicia.
Las críticas de Milei a los periodistas no son nuevas. Desde que llegó al poder comenzó paulatinamente a expresar mucho enojo cuando recibía mediáticamente algún cuestionamiento tanto a su persona como a sus políticas de Gobierno. Pero en 2025 se registró un recrudecimiento de los ataques verbales a trabajadores de prensa, además de una intensificación de su ofensiva judicial contra la prensa, radicando denuncias penales y demandas civiles contra varios periodistas bajo cargos de "calumnias e injurias" o "daños y perjuicios".
Debido a estas acciones y a sus discursos hostiles, entidades como Reporteros Sin Fronteras incluyeron a Javier Milei en su lista de 2025 de figuras que atentan contra la libertad de prensa. Además, ADEPA y FOPEA, los organismos locales, denunciaron una "creciente hostilidad" y una escalada de agresiones digitales que incentivan la violencia física contra los trabajadores de prensa.
Como si con la embestida discursiva y judicial no fuera suficiente, ahora Javier Milei quiere derogar el Estatuto del Periodista que regula condiciones laborales de estos profesionales en la Argentina, como jornada, vacaciones e indemnizaciones. La reforma laboral propuesta por el Gobierno busca eliminarlo, lo que es considerado por muchos como pérdida de derechos y un riesgo para la libertad de prensa.
Urgente24 ya planteó varias preguntas al respecto: ¿Javier Milei está enojado con los periodistas o con los medios de comunicación? Cuando Javier Milei se refiere a los periodistas como "ensobrados", ¿se refiere a quienes lo critican o a la corporación en general? ¿El mote "ensobrados" es para relativizar o es para rechazar las críticas, o es solo para provocar a los comunicadores? ¿Milei promueve la censura previa? Si sus rivales políticos son "la Casta" y a los periodistas "No Odiamos lo Suficiente" ¿cuál es la sociedad que imagina Javier Milei? ¿Es totalitario el Presidente? ¿Cuál es su idea de la libertad de expresión? ¿Para el Presidente de la libertad de expresión es un derecho superfluo? ¿Por qué la propiedad privada es inviolable para Javier Milei pero no lo es la libertad de expresión? ¿Por qué los Milei pretenden que los periodistas no investiguen a los gobernantes? ¿La Libertad Avanza es un movimiento político anti periodistas?
Pero vamos a los hechos concretos: las denuncias en la Justicia contra los periodistas y cómo siguen esas causas, en las que el Presidente suma más reveses que triunfos...
Quiénes son los periodistas denunciados por Javier Milei en 2025
A principios de mayo de este año, Javier Milei firmó tres querellas penales alegando "mentiras" y la "trivialización del Holocausto" en relación con comentarios sobre el nazismo:
Carlos Pagni (La Nación) fue denunciado por una columna de opinión; la Justicia desestimó esta denuncia en julio de 2025.
Viviana Canosa: Por sus críticas y declaraciones públicas hacia el mandatario.
Ari Lijalad (El Destape): Acusado de vincular a Milei con ideas filonazis. En septiembre, Lijalad recibió una segunda demanda, esta vez por vía civil, por "daños y perjuicios".
En julio 2025 se sumó una nueva tanda de cinco denuncias penales por injurias, calumnias y falsa imputación. Los denunciados fueron Jorge Rial, Julia Mengolini, Mauro Federico, Fabián Doman y Nicolás Lantos.
En septiembre de 2025, surgió un conflicto adicional tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en ANDIS relacionadas con Karina Milei. El Gobierno denunció a Jorge Rial y a Mauro Federico ante el fiscal Carlos Stornelli, acusándolos de difundir material obtenido de forma ilegal. Ambos periodistas ya declararon ante el fiscal Stornelli y se esperan novedades judiciales en los próximos meses.
Cuál es el estado judicial de las causas de Milei contra periodistas
A finales de 2025, la situación judicial de las denuncias presentadas por Javier Milei contra periodistas muestra un panorama de reveses para el Ejecutivo en la justicia penal, aunque persisten causas en el ámbito civil.
El estado actual de las principales causas es el siguiente:
1. Desestimación definitiva: Carlos Pagni y Ari Lijalad (Penal)
En noviembre de 2025, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la desestimación de la denuncia de Milei contra Carlos Pagni (La Nación) y Ari Lijalad (El Destape). La justicia consideró la inexistencia de delito, señalando que las expresiones de los periodistas estaban amparadas por el derecho a la libertad de prensa y que no hubo "trivialización del Holocausto" ni calumnias, como alegaba el mandatario.
Tras perder en varias instancias, se reportó que el Presidente deberá afrontar el pago de costas procesales superiores a los 5 millones de pesos.
2. Causas Civiles: Ari Lijalad
A pesar del cierre de la vía penal, Milei inició una segunda demanda contra Lijalad en septiembre de 2025 por "daños y perjuicios por monto indeterminado".
El periodista fue citado a audiencias de mediación en septiembre y noviembre; la causa continúa abierta en el ámbito civil buscando una compensación económica.
3. Denuncias en curso: El caso Julia Mengolini
Julia Mengolini: La denuncia por difamación (art. 110 del Código Penal) recayó en el Juzgado Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello. El caso surgió por comentarios de la periodista sobre la vida privada del presidente.
Si bien Casanello la había sobreseído, la Cámara Federal porteña reabrió la querella. La resolución llevó la firma del camarista Pablo Bertuzzi, y desestimó el criterio de Casanello, magistrado que había cerrado la causa amparándose en la libertad de expresión y el "interés público" de los dichos.
La instancia superior consideró que las afirmaciones de la periodista cruzaron el límite de la crítica política para adentrarse ilegalmente en la esfera privada del mandatario. Dicha decisión fue recurrida por Mengolini.
El pasado martes 30/12 se conoció que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Javier Carbajo- salió sorteada para resolver sobre el recurso de casación que interpuso Julia Mengolini.
A su vez, tramita en la Justicia una contradenuncia de Julia Mengolini contra Javier Milei por amenazas, intimidación pública, apología del crimen y presunta malversación. La Justicia derivó la decisión ante un juez interviniente, quien consideró óptimo disponer custodia personal para la denunciante y un botón antipánico a disposición. Asimismo, las autoridades judiciales deberán establecer si existió coordinación en los ataques y cómo se financiaron las cuentas que los difundieron.
4. Denuncias en curso: Periodistas de C5N
Las demandas presentadas en julio 2025 contra Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico siguen su trámite inicial. Milei los acusa de injurias vinculadas a la cobertura de su relación familiar y afectiva.
En el caso de Nicolás Lantos, la Justicia falló a su favor archivando la causa dado que la querella no se presentó a la audiencia judicial. Javier Milei no sólo perdió sino que además deberá pagar las costas del proceso judicial.
